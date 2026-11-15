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Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν δύο πύραυλοι των Χούθι εναντίον του Ριάντ και τρία drone στα ανατολικά
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν δύο πύραυλοι των Χούθι εναντίον του Ριάντ και τρία drone στα ανατολικά
Η Πολιτική Προστασία είχε σημάνει συναγερμό στην ευρύτερη περιοχή της σαουδαραβικής πρωτεύουσας που αργότερα έληξε
Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης εναντίον των Χούθι, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής ότι αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες εναντίον του Ριάντ, αλλά και τρία drones τα οποία στόχευαν την Ανατολική Επαρχία
Νωρίτερα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του βασιλείου είχε σημάνει συναγερμό στην ευρύτερη περιοχή της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, ο οποίος πλέον έχει λήξει.
Τις τελευταίες ημέρες, οι αντάρτες Χούθι – οι οποίοι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος των πυκνοκατοικημένων περιοχών της Υεμένης – έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον της σαουδαραβικής πρωτεύουσας. Την περασμένη εβδομάδα έπληξαν διοικητικό κτίριο του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco, στο οικονομικό κέντρο του Ριάντ.
Η Ανατολική Επαρχία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των Χούθι. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις καθώς και η έδρα της Aramco, η οποία υπέστη ζημιές εξαιτίας πλήγματος τον Οκτώβριο.
Νωρίτερα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του βασιλείου είχε σημάνει συναγερμό στην ευρύτερη περιοχή της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, ο οποίος πλέον έχει λήξει.
Τις τελευταίες ημέρες, οι αντάρτες Χούθι – οι οποίοι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος των πυκνοκατοικημένων περιοχών της Υεμένης – έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον της σαουδαραβικής πρωτεύουσας. Την περασμένη εβδομάδα έπληξαν διοικητικό κτίριο του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco, στο οικονομικό κέντρο του Ριάντ.
Η Ανατολική Επαρχία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των Χούθι. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις καθώς και η έδρα της Aramco, η οποία υπέστη ζημιές εξαιτίας πλήγματος τον Οκτώβριο.
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