Αποθήκευση ενέργειας: Στη μάχη επενδύσεων άνω των 2 δισ. ευρώ οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι – Ποιοι διεκδικούν τα 4.700 MW
Αποθήκευση ενέργειας: Στη μάχη επενδύσεων άνω των 2 δισ. ευρώ οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι – Ποιοι διεκδικούν τα 4.700 MW
ΔΕΗ, METLEN, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Motor Oil, AKTOR και HELLENiQ ENERGY στην κούρσα των μπαταριών –Οι αιτήσεις για 12,3 GW, ο περιορισμένος ηλεκτρικός χώρος και το μεγάλο στοίχημα της χρηματοδότησης
Στη μάχη των μπαταριών, με επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ, ρίχνονται οι μεγαλύτεροι ενεργειακοί όμιλοι της χώρας, μαζί με ισχυρές κατασκευαστικές εταιρείες, ομίλους υποδομών και πολυεθνικές εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως αποκαλύπτει η μακρά λίστα επενδυτικών σχεδίων που δημοσιοποίησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η σχετική υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ χθες 13 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει τους πίνακες κατάταξης των αιτημάτων για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σε μεμονωμένους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (standalone). Πρόκειται για αυτόνομα έργα αποθήκευσης που λειτουργούν με αμιγώς εμπορικούς όρους, δεν έχουν καμία ενίσχυση – επιδότηση, και αποκομίζουν έσοδα αποκλειστικά από τη συμμετοχή τους στην αγορά. Στους πίνακες του ΥΠΕΝ φιγουράρουν σχεδόν όλοι οι μεγάλοι παίκτες της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, διεκδικώντας μερίδιο από τα 4.700 MW που προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Πρόκειται για μια επενδυτική κούρσα με ιδιαίτερα υψηλό ανταγωνισμό, καθώς τα αιτήματα που υποβλήθηκαν φτάνουν συνολικά τα 12.319 MW, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από δυόμισι φορές τη διαθέσιμη ισχύ. Η δημοσίευση των πινάκων καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας για τη χορήγηση των προσφορών σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη, καθοριστική φάση των επενδύσεων.
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Η σχετική υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ χθες 13 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει τους πίνακες κατάταξης των αιτημάτων για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σε μεμονωμένους σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (standalone). Πρόκειται για αυτόνομα έργα αποθήκευσης που λειτουργούν με αμιγώς εμπορικούς όρους, δεν έχουν καμία ενίσχυση – επιδότηση, και αποκομίζουν έσοδα αποκλειστικά από τη συμμετοχή τους στην αγορά. Στους πίνακες του ΥΠΕΝ φιγουράρουν σχεδόν όλοι οι μεγάλοι παίκτες της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, διεκδικώντας μερίδιο από τα 4.700 MW που προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Πρόκειται για μια επενδυτική κούρσα με ιδιαίτερα υψηλό ανταγωνισμό, καθώς τα αιτήματα που υποβλήθηκαν φτάνουν συνολικά τα 12.319 MW, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από δυόμισι φορές τη διαθέσιμη ισχύ. Η δημοσίευση των πινάκων καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας για τη χορήγηση των προσφορών σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη, καθοριστική φάση των επενδύσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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