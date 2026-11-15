Η ερωτική εξομολόγηση της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν στον Τράβις Μπάρκερ: Θα είμαι ερωτευμένη μαζί σου μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω
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Κόρτνεϊ Καρντάσιαν Τράβις Μπάρκερ Γενέθλια

Η ερωτική εξομολόγηση της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν στον Τράβις Μπάρκερ: Θα είμαι ερωτευμένη μαζί σου μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω

Η τηλεπερσόνα εξέφρασε δημόσια την αγάπη της για τον σύζυγό της με αφορμή τα 51α γενέθλιά του

Η ερωτική εξομολόγηση της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν στον Τράβις Μπάρκερ: Θα είμαι ερωτευμένη μαζί σου μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω
12 ΣΧΟΛΙΑ
Τα 51α γενέθλιά του γιόρτασε ο Τράβις Μπάρκερ, με την Κόρτνεϊ Καρντάσιαν να του εύχεται δημόσια μέσα από τα social media. Η τηλεπερσόνα και σύζυγος του μουσικού δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες στο Instagram, τις οποίες συνόδευσε με μια ερωτική εξομολόγηση.

Η Καρντάσιαν μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους μια σειρά από στιγμιότυπα με τον ντράμερ των Blink-182, εκφράζοντας την αγάπη της για εκείνον. «Το ρομαντικό μου αγόρι που έχει γενέθλια, ο εραστής μου, ο πατέρας του παιδιού μου, ο σύζυγός μου… Θα είμαι ερωτευμένη μαζί σου μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Ο Τράβις Μπάρκερ ανταποκρίθηκε δημόσια στο μήνυμά της, σχολιάζοντας: «Σε αγαπώ με όλο μου το είναι, σε αυτή τη ζωή και σε κάθε επόμενη».

Δείτε την ανάρτησή της


Η ερωτική εξομολόγηση της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν στον Τράβις Μπάρκερ: Θα είμαι ερωτευμένη μαζί σου μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω
Η ερωτική εξομολόγηση της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν στον Τράβις Μπάρκερ: Θα είμαι ερωτευμένη μαζί σου μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω
Η ερωτική εξομολόγηση της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν στον Τράβις Μπάρκερ: Θα είμαι ερωτευμένη μαζί σου μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω
Η ερωτική εξομολόγηση της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν στον Τράβις Μπάρκερ: Θα είμαι ερωτευμένη μαζί σου μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω
Η ερωτική εξομολόγηση της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν στον Τράβις Μπάρκερ: Θα είμαι ερωτευμένη μαζί σου μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω
Η ερωτική εξομολόγηση της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν στον Τράβις Μπάρκερ: Θα είμαι ερωτευμένη μαζί σου μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω
12 ΣΧΟΛΙΑ

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