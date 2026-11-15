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Το Πράσινο Ακρωτήριο ψηφίζει για πρόεδρο με την ανεργία και τη μετανάστευση στο επίκεντρο - Ο Ζοζέ Μαρία Νέβες απέναντι στην πρώτη γυναίκα υποψήφια Τζοάνα Ρόσα
Το Πράσινο Ακρωτήριο ψηφίζει για πρόεδρο με την ανεργία και τη μετανάστευση στο επίκεντρο - Ο Ζοζέ Μαρία Νέβες απέναντι στην πρώτη γυναίκα υποψήφια Τζοάνα Ρόσα
Η μάχη των «δύο» για την Προεδρία με φόντο την ανεργία των νέων, την αισθητή αύξηση του κόστους ζωής και την τιμή των καυσίμων
Το Πράσινο Ακρωτήριο ψηφίζει σήμερα Κυριακή 15/11 για πρόεδρο, με τον εν ενεργεία πρόεδρο Ζοζέ Μαρία Νέβες να έρχεται αντιμέτωπος με την πρώτη γυναίκα υποψήφια του νησιωτικού κράτους της Δυτικής Αφρικής, πρώην υπουργό Δικαιοσύνης, Τζοάνα Ρόσα Αμάντο, σε μια προεκλογική εκστρατεία που επικεντρώνεται στην ανάγκη δημιουργίας περισσότερων θέσεων εργασίας για τους νέους και το μεταναστευτικό.
Η πρώην πορτογαλική αποικία, που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 600 χιλιομέτρων (373 μιλίων) δυτικά της ηπειρωτικής Αφρικής, έχει πληθυσμό μόλις περίπου 500.000 κατοίκων, ενώ μεγαλύτερος αριθμός πολιτών του Πράσινου Ακρωτηρίου ζει στο εξωτερικό, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Πορτογαλία.
Το Πράσινο Ακρωτήριο γνώρισε το 2026 δύο γεγονότα που το έφεραν στο διεθνές προσκήνιο: την ακινητοποίηση, τον Μάιο, ανοιχτά της πρωτεύουσάς του, ενός κρουαζιερόπλοιου που αποτέλεσε εστία χανταϊού (hantavirus), καθώς και την ιστορική πορεία της ποδοσφαιρικής του ομάδας στην παρθενική της συμμετοχή στο Μουντιάλ, όπου αποκλείστηκε στη φάση των «32» από την Αργεντινή. Η χώρα φημίζεται επίσης για τη «morabeza» της (φιλοξενία, στα κρεολικά), τον ανοιχτό της χαρακτήρα προς τον κόσμο, την πολιτισμική της ανάμειξη και τη μουσική της, γράφει το «AFP».
Ανάμεσα στους έξι υποψηφίους που διεκδικούν το αξίωμα, δύο ξεχωρίζουν ως φαβορί: ο απερχόμενος πρόεδρος Ζοζέ Μαρία Νέβες, 66 ετών, και η δικηγόρος και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Τζοάνα Ρόσα Αμάντο, 61 ετών, η πρώτη γυναίκα υποψήφια για την προεδρία της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου. Καθένας τους στηρίζεται από ένα από τα δύο κύρια κόμματα της χώρας.
Ο κ. Νέβες είχε εκλεγεί πρόεδρος από τον πρώτο γύρο το 2021 με ποσοστό 51,7% των ψήφων, έχοντας προηγουμένως διατελέσει δήμαρχος, βουλευτής, καθώς και πρωθυπουργός και πρόεδρος του Αφρικανικού Κόμματος για την Ανεξαρτησία του Πράσινου Ακρωτηρίου (PAICV, Αριστερά) από το 2001 έως το 2016. Απολαμβάνει τη στήριξη του PAICV, το οποίο κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου.
Η Τζοάνα Ρόσα Αμάντο στηρίζεται από το Κίνημα για τη Δημοκρατία (MpD, Κεντροδεξιά), το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το σύνθημά της είναι «ακούμε το Πράσινο Ακρωτήριο», προκειμένου «να γνωρίσουμε τις πραγματικές ανησυχίες και προσδοκίες του πληθυσμού».
Ανάμεσα στους υπόλοιπους υποψηφίους περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ένας 45χρονος χειρουργός, ο Ζίλσον Άλβες (Ανεξάρτητος), ο οποίος υπόσχεται να είναι ένας αυταρχικός πρόεδρος και να καταπολεμήσει τη διαφθορά.
Μία από τις σημαντικότερες ανησυχίες του πληθυσμού είναι η αισθητή αύξηση του κόστους ζωής και της τιμής των καυσίμων, καθώς και η ανεργία των νέων.
Από το τέλος της πανδημίας της Covid-19, πολλοί νέοι από το Πράσινο Ακρωτήριο, συμπεριλαμβανομένων πτυχιούχων ή ατόμων με επαγγελματική κατάρτιση, έχουν μεταναστεύσει και συνεχίζουν να μεταναστεύουν στο εξωτερικό, προκαλώντας έλλειψη εργατικού δυναμικού, ιδίως στον καίριο τομέα του τουρισμού.
Με πληροφορίες από AFP, Reuters, Le Monde
Η πρώην πορτογαλική αποικία, που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 600 χιλιομέτρων (373 μιλίων) δυτικά της ηπειρωτικής Αφρικής, έχει πληθυσμό μόλις περίπου 500.000 κατοίκων, ενώ μεγαλύτερος αριθμός πολιτών του Πράσινου Ακρωτηρίου ζει στο εξωτερικό, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Πορτογαλία.
Το Πράσινο Ακρωτήριο γνώρισε το 2026 δύο γεγονότα που το έφεραν στο διεθνές προσκήνιο: την ακινητοποίηση, τον Μάιο, ανοιχτά της πρωτεύουσάς του, ενός κρουαζιερόπλοιου που αποτέλεσε εστία χανταϊού (hantavirus), καθώς και την ιστορική πορεία της ποδοσφαιρικής του ομάδας στην παρθενική της συμμετοχή στο Μουντιάλ, όπου αποκλείστηκε στη φάση των «32» από την Αργεντινή. Η χώρα φημίζεται επίσης για τη «morabeza» της (φιλοξενία, στα κρεολικά), τον ανοιχτό της χαρακτήρα προς τον κόσμο, την πολιτισμική της ανάμειξη και τη μουσική της, γράφει το «AFP».
Ημιπροεδρικό πολίτευμαΗ νησιωτική χώρα της Δυτικής Αφρικής, δυτικά της Σενεγάλης, διαθέτει ημιπροεδρικό πολίτευμα, στο οποίο η εκτελεστική εξουσία κυριαρχείται από τον πρωθυπουργό. Ο αρχηγός του κράτους δεν κυβερνά και λειτουργεί περισσότερο ως εγγυητής της ενότητας της χώρας και του σεβασμού του Συντάγματος. Διορίζει τον πρωθυπουργό ανάλογα με το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό.
Ανάμεσα στους έξι υποψηφίους που διεκδικούν το αξίωμα, δύο ξεχωρίζουν ως φαβορί: ο απερχόμενος πρόεδρος Ζοζέ Μαρία Νέβες, 66 ετών, και η δικηγόρος και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Τζοάνα Ρόσα Αμάντο, 61 ετών, η πρώτη γυναίκα υποψήφια για την προεδρία της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου. Καθένας τους στηρίζεται από ένα από τα δύο κύρια κόμματα της χώρας.
Ο κ. Νέβες είχε εκλεγεί πρόεδρος από τον πρώτο γύρο το 2021 με ποσοστό 51,7% των ψήφων, έχοντας προηγουμένως διατελέσει δήμαρχος, βουλευτής, καθώς και πρωθυπουργός και πρόεδρος του Αφρικανικού Κόμματος για την Ανεξαρτησία του Πράσινου Ακρωτηρίου (PAICV, Αριστερά) από το 2001 έως το 2016. Απολαμβάνει τη στήριξη του PAICV, το οποίο κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου.
Η Τζοάνα Ρόσα Αμάντο στηρίζεται από το Κίνημα για τη Δημοκρατία (MpD, Κεντροδεξιά), το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το σύνθημά της είναι «ακούμε το Πράσινο Ακρωτήριο», προκειμένου «να γνωρίσουμε τις πραγματικές ανησυχίες και προσδοκίες του πληθυσμού».
Ανάμεσα στους υπόλοιπους υποψηφίους περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ένας 45χρονος χειρουργός, ο Ζίλσον Άλβες (Ανεξάρτητος), ο οποίος υπόσχεται να είναι ένας αυταρχικός πρόεδρος και να καταπολεμήσει τη διαφθορά.
Μία από τις σημαντικότερες ανησυχίες του πληθυσμού είναι η αισθητή αύξηση του κόστους ζωής και της τιμής των καυσίμων, καθώς και η ανεργία των νέων.
Από το τέλος της πανδημίας της Covid-19, πολλοί νέοι από το Πράσινο Ακρωτήριο, συμπεριλαμβανομένων πτυχιούχων ή ατόμων με επαγγελματική κατάρτιση, έχουν μεταναστεύσει και συνεχίζουν να μεταναστεύουν στο εξωτερικό, προκαλώντας έλλειψη εργατικού δυναμικού, ιδίως στον καίριο τομέα του τουρισμού.
Με πληροφορίες από AFP, Reuters, Le Monde
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