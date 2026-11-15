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Η SpaceX κατάφερε να ανακτήσει πύραυλο Starship για πρώτη φορά, δείτε βίντεο
Η SpaceX κατάφερε να ανακτήσει πύραυλο Starship για πρώτη φορά, δείτε βίντεο
Το βαρύ όχημα μετέφερε στο Διάστημα 26 δορυφόρους πριν το «αρπάξουν» τα μηχανικά χέρια του πύργου εκτόξευσης στο Τέξας
Η SpaceX κατάφερε για πρώτη φορά να ανακτήσει με επιτυχία το άνω τμήμα του τεράστιου πυραύλου Starship, μετά από μια πτήση διάρκειας 22,5 ωρών.
Ο πύραυλος επέστρεψε στη Γη κοντά στον πύργο εκτόξευσης, όπου οι μηχανικοί βραχίονες του τον ασφάλισαν.
Η εταιρεία σκόπευε να ανακτήσει και το κάτω τμήμα του πυραύλου, αλλά η προσπάθεια αυτή ματαιώθηκε λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση την Παρασκευή, αναφέρει το BBC.
Η SpaceX πρέπει να ανακτήσει χωρίς προβλήματα και τα δύο τμήματα του Starship, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί πτήσεις όπου τα κομμάτια του πυραύλου θα χρησιμοποιούνται εκ νέου, μειόνοντας δραστικά το κόστος.
Ο ύψους 124 μέτρων πύραυλος απογειώθηκε με επιτυχία από την εξέδρα εκτόξευσης Starbase στη Μπόκα Τσίκα του Τέξας στις 16:47 (τοπική ώρα) την Παρασκευή.
Το κάτω τμήμα του πυραύλου επρόκειτο να προσγειωθεί, αλλά αντί να κατευθυνθεί στη βάση εκτόξευσης, κατευθύνθηκε προς τον ωκεανό, όπου παρέμεινε αιωρούμενος πάνω από την επιφάνεια του νερού πριν εκραγεί.
Το άνω τμήμα του πυραύλου έθεσε σε τροχιά 26 δορυφόρους, οι οποίοι αποτελούν μέρος του αστερισμού Starlink που παρέχει Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας.
Ο πύραυλος επέστρεψε στη Γη κοντά στον πύργο εκτόξευσης, όπου οι μηχανικοί βραχίονες του τον ασφάλισαν.
Η εταιρεία σκόπευε να ανακτήσει και το κάτω τμήμα του πυραύλου, αλλά η προσπάθεια αυτή ματαιώθηκε λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση την Παρασκευή, αναφέρει το BBC.
Η SpaceX πρέπει να ανακτήσει χωρίς προβλήματα και τα δύο τμήματα του Starship, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί πτήσεις όπου τα κομμάτια του πυραύλου θα χρησιμοποιούνται εκ νέου, μειόνοντας δραστικά το κόστος.
Αυτή ήταν η 15η δοκιμή του Starship και η πρώτη στην οποία υπήρχε η ελπίδα να ανακτηθούν πλήρως και τα δύο τμήματα του πυραύλου.
Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B— SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026
Ο ύψους 124 μέτρων πύραυλος απογειώθηκε με επιτυχία από την εξέδρα εκτόξευσης Starbase στη Μπόκα Τσίκα του Τέξας στις 16:47 (τοπική ώρα) την Παρασκευή.
Το κάτω τμήμα του πυραύλου επρόκειτο να προσγειωθεί, αλλά αντί να κατευθυνθεί στη βάση εκτόξευσης, κατευθύνθηκε προς τον ωκεανό, όπου παρέμεινε αιωρούμενος πάνω από την επιφάνεια του νερού πριν εκραγεί.
Ο Έλον Μασκ έγραψεαργότερα στο X ότι είχε «ελαφρώς χαμηλά επίπεδα καυσίμου».
SpaceX's attempt to recover its entire Starship back at the launch pad was thwarted when the booster fell into the Gulf of Mexico and exploded Friday, but the spacecraft still soared into orbit in its boldest test yet. Read more: https://t.co/kGOLHfNTYm https://t.co/azY84PlksJ— ABC News (@ABC) November 14, 2026
Το άνω τμήμα του πυραύλου έθεσε σε τροχιά 26 δορυφόρους, οι οποίοι αποτελούν μέρος του αστερισμού Starlink που παρέχει Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας.
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