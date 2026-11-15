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Και πέμπτος Καναδός στρατιώτης νεκρός από τη μεγάλη πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση
Και πέμπτος Καναδός στρατιώτης νεκρός από τη μεγάλη πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση
Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 17 Οκτωβρίου σε πεδίο βολής στην Αλμπέρτα
Ένας στρατιώτης, ο οποίος νοσηλευόταν τραυματισμένος επί τέσσερις εβδομάδες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στα μέσα Οκτωβρίου σε στρατιωτική βάση της επαρχίας Αλμπέρτα στον Καναδά, έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, όπως ανακοίνωσαν το Σάββατο οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις.
Ο στρατιώτης Νταλ Μπιάνκο απεβίωσε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, υποκύπτοντας στα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ανεβάζοντας σε πέντε τον αριθμό των νεκρών.
Διευκρινίζεται παράλληλα ότι 24 στρατιωτικοί εξακολουθούν να νοσηλεύονται.
Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 17 Οκτωβρίου σε πεδίο βολής, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στην στρατιωτική βάση του Γουέινραϊτ, στο δυτικό τμήμα του Καναδά. Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και εξαπλώθηκε πέρα από τα όρια της βάσης.
Ο στρατιώτης Νταλ Μπιάνκο απεβίωσε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, υποκύπτοντας στα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ανεβάζοντας σε πέντε τον αριθμό των νεκρών.
Διευκρινίζεται παράλληλα ότι 24 στρατιωτικοί εξακολουθούν να νοσηλεύονται.
Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 17 Οκτωβρίου σε πεδίο βολής, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης στην στρατιωτική βάση του Γουέινραϊτ, στο δυτικό τμήμα του Καναδά. Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και εξαπλώθηκε πέρα από τα όρια της βάσης.
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