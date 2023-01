Βραζιλία: Σκηνές εμφυλίου - Έφοδοι σε κρατικά κτίρια από υποστηρικτές του Μπολσονάρου

🇧🇷 In #Brazil , pro- #Bolsonaro protesters invaded the congress and terrace of ministries in #Brasilia 🔥 pic.twitter.com/vecCWODUHC

🚨#BREAKING: Mounted Police Officers are being Beaten By Rioters In Brazil⁰⁰📌#Brasilia | #Brazil

⁰Watch new terrifying video is coming out as Mounted Police Officers Horse are being Beaten By Rioters In Brazil. As they continue to take over multiple Government Buildings pic.twitter.com/h3Tm8qPTlW — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) January 8, 2023

BREAKING: Bolsonaro supporters break into the National Congress in Brazil pic.twitter.com/EHyEbqf2FE — BNO News (@BNONews) January 8, 2023

🚨HAPPENING NOW: Supporters of Jair Bolsonaro storm Brazil’s National Congress. pic.twitter.com/Z5GCCuPpDy — Upward News (@UpwardNewsHQ) January 8, 2023

🇧🇷⚡The residence of the President of Brazil has been captured by supporters of the former head of state. Lula has been evacuated to a secure location.



Earlier today, the Building of the Federal Supreme Court (STF) was taken over in Brazil. pic.twitter.com/TN6B6hStID — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) January 8, 2023

🚨DENÚNCIA: Antes dos bolsonaristas invadirem o Congresso, Planalto e STF, a polícia militar de Brasília guiou os golpistas pacificamente até o local. pic.twitter.com/kL8JUGBWUC — CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023

BREAKING: Reuters reports supporters of Brazil's former President Jair Bolsonaro have stormed government buildings, Congress and the Presidential Palacehttps://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/WPVwEHdLQG — Sky News (@SkyNews) January 8, 2023

🚨AGORA: Enquanto bolsonaristas invadem o Congresso Nacional, Planalto e STF, policiais de Brasília tiram foto e conversam com os golpistas.

pic.twitter.com/QXEXBufdHW — CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023

After storming the Congress building in Brasilia, this video shows that anti-Lula protesters are now also storming the building of the Supreme Court. pic.twitter.com/y1YthXjw3k — Visegrád 24 (@visegrad24) January 8, 2023

MANIFESTANTE PACÍFICOS EM BRASÍLIA 🚨🇧🇷 pic.twitter.com/6Izfd2h2Jk — Léo Maranhão 🇧🇷🌐 (@LeoMaranhao22) January 8, 2023

🚨#BREAKING: Protesters in Brazil are taking over a congress building



📌#Brasilia | #Brazil



Currently there a massive protests taking place in at the capital of Brazil as protesters have broken through multiple barriers as the Congress building is currently being taken over pic.twitter.com/fe53WAgItW — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) January 8, 2023

BREAKING 🇧🇷: Bolsonaristas are invading Congress en masse in Brasilia.



pic.twitter.com/6dh3rItJgH — David Adler (@davidrkadler) January 8, 2023

Την Κυριακή υποστηρικτές του Μπολσονάρου εισέβαλαν στο προεδρικό μέγαρο, σε κτίρια υπουργείων, στο Κογκρέσο και στο Ανώτατο Δικαστήριο στην Μπραζίλια, μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία.Εκατοντάδες μπολσοναριστές, τυλιγμένοι με βραζιλιάνικες σημαίες ή φορώντας κίτρινα μπλουζάκια, έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και εισέβαλαν στο Κογκρέσο και σε κτίρια υπουργείων στην Μπραζίλια.Το CNN Brasil μετέδωσε ότι οι διαδηλωτές κατέκλυσαν επίσης τον χώρο στάθμευσης του προεδρικού μεγάρου Πλανάλτο. Άλλοι μπήκαν στο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την επιστροφή στην εξουσία, την περασμένη εβδομάδα, του αριστερού Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα , ο οποίοςΕν τω μεταξύ, ο Σίλβα βρίσκεται στο Σάο Πάολο.«Αυτή η παράλογη απόπειρα να επιβληθεί δια της βίας η βούλησή τους δεν θα περάσει» προειδοποίησε ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Φλάβο Ντίνο με ανάρτησή του στο Twitter. «Θα σταλούν ενισχύσεις», πρόσθεσε.Το Κόμμα των Εργατών του προέδρου Λούλα ζήτησε από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα να δώσει εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να περιορίσουν τους διαδηλωτές.Κάνοντας χρήση δακρυγόνων η αστυνομία της Μπραζίλια προσπαθεί να απωθήσει τους εκατοντάδες υποστηρικτές του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας που κατέκλυσαν την περιοχή γύρω από το Κογκρέσο και σκαρφάλωσαν στο κτίριο,Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.Η ζώνη γύρω από το Κογκρέσο είχε αποκλειστεί από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Ωστόσο, οι υποστηρικτές του Μπολσονάρου, που αρνούνται να αποδεχτούν την εκλογή του Λούλα στην προεδρία, κατάφεραν να διασπάσουν τον κλοιό. Δεκάδες από αυτούς σκαρφάλωσαν στη ράμπα του κτιρίου και ανέβηκαν μέχρι τη στέγη.Τα εντυπωσιακά πλάνα, που θυμίζουν την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, δείχνουν ένα πλήθος ανθρώπων να κατευθύνεται στο Κογκρέσο.Στο κτίριο του Κογκρέσου στεγάζονται η Βουλή και η Γερουσία της Βραζιλίας.Διαδηλωτές κατέλαβαν επίσης την πρασιά γειτονικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου και του προεδρικού μεγάρου Πλανάλτο.Ο Μπολσονάρου, που ηττήθηκε από τον Λούλα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, έφυγε από τη χώρα στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και βρίσκεται στις ΗΠΑ.