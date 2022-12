Έκρηξη στο Τζέρσεϊ: Τουλάχιστον τρείς νεκροί και 10 αγνοούμενοι

WATCH: #BNNUK Reports. After reports emerged of an explosion in the early hours of Saturday, a large area in St Helier has been cordoned off. #Jersey #explosion #UK #Accident pic.twitter.com/35rfgR2LcH

This is the moment CCTV captured an explosion at a block of flats in Jersey, which has left one person dead and "around a dozen" missing. Read more: https://t.co/1hN4XjmWTe pic.twitter.com/JGCv5Wk3h6

Huge explosion on island - Jersey, Channel Islands, UK. Huge gas explosion, went off at about 4am, about 12 people are missing, few injured and one dead. It’s still burning as we speak. pic.twitter.com/P0NGwoe4GE — Stefanie Kammerman/The Stock Whisperer (@VolumePrintcess) December 10, 2022

3 dead and 12 missing in Jersey explosion- my thoughts with those effected . Some very serious issues to address in respect to the visit by the fire service in regard to smell of gas in the bourse before the explosion . pic.twitter.com/LNFURbkOkH — Mark Williams-Thomas (@mwilliamsthomas) December 10, 2022

«Υπάρχουν επίσης ζημιές σε γειτονικό κτίριο, ένα κτίριο κατοικιών το οποίο οι πυροσβέστες πρέπει ακόμη να ασφαλίσουν. Είναι ένα αρκετά τρομακτικό θέαμα», πρόσθεσε.Υπογράμμισε ότι ο απολογισμός και ο αριθμός των αγνοούμενων ενδέχεται να αυξηθεί.στο νοσοκομείο.Ένας γείτονας, ο Άντονι Άμποτ, είπε στο BBC ότι τα παράθυρα τους διαμερίσματός του έσπασαν από την έκρηξη. «Έξω όλα είχαν πάρει φωτιά», δήλωσε θεωρώντας πως «στάθηκε τυχερός».Ο προμηθευτής φυσικού αερίου του Τζέρσεϊ, Island Energy, ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων για να καταλάβει τι συνέβη.Οι κάτοικοι είχαν καλέσει την πυροσβεστική λέγοντας πως υπήρχε μυρωδιά αερίου, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας. Ο Ρόμπιν Σμιθ είπε ότι ειδικοί έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.Η επικεφαλής της κυβέρνησης Κριστίνα Μουρ είπε ότι ο καθαρισμός του σημείου από τα ερείπια μπορεί να διαρκέσει «αρκετές ημέρες».από την περιοχή και φιλοξενούνται στο δημαρχείο του Σεντ Χέλιερ.Είναι το δεύτερο τραγικό συμβάν αυτή την εβδομάδα στο νησί, του οποίου η οικονομία βασίζεται στον τραπεζικό τομέα, τον τουρισμό και την αλιεία.Την Παρασκευή, η ακτοφυλακή του Τζέρσεϊ σταμάτησε τη διήμερη έρευνα στη θάλασσα για τον εντοπισμό τριών ναυτικών που αγνοούνταν στο ναυάγιο του πλοίου τους το πρωί της Πέμπτης έπειτα από σύγκρουση με πορθμείο. Το πλοίο "L' Ecume II" βυθίστηκε σε περίπου 40 μέτρα βάθος, πολύ βαθιά για να πάνε οι δύτες εκεί χωρίς ειδικό εξοπλισμό.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ