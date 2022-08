Γιβραλτάρ: Σε δημοπρασία σούπερ γιοτ Ρώσου ολιγάρχη που είχε κατασχεθεί τον Μάρτιο

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Ένααξίας 75 εκατομμυρίων δολαρίων, που φέρεται να ανήκει σε έναν ρώσο δισεκατομμυριούχο, δημοπρατήθηκε την Τρίτη στο Γιβραλτάρ, η πρώτη δημοπρασία τέτοιου είδους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον περασμένο Φεβρουάριο Το Axioma είχε κατασχεθεί από τις αρχές του Γιβραλτάρ τον περασμένο Μάρτιο , αφότου η αμερικανική τράπεζα JP Morgan κατήγγειλε ότι ο φερόμενος ιδιοκτήτης του γιοτ, ο, είχε αθετήσει τους όρους δανείου ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων.Το μήκους 72,5 μέτρων γιοτ δημοπρατήθηκε στο Γιβραλτάρ, δήλωσε εκπρόσωπος του δικαστηρίου. Η διαδικασία αξιολόγησης των 63 προσφορών αναμένεται να διαρκέσει 10-14 ημέρες.Το σούπερ γιοτ μπορεί να φιλοξενήσει 12 άτομα σε έξι καμπίνες και διαθέτει πισίνα, σπα, αίθουσα κινηματογράφου και εξοπλισμό για θαλάσσια σπορ.Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η JP Morgan χορήγησε δάνειο 20,5 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Pyrene Investements Ltd (με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους), η οποία είναι θυγατρική της Furdberg Holding Ltd. Ιδιοκτήτης της Furdberg είναι ο Ντμίτρι Πουμπιάνσκι, ο οποίος ήταν ο εγγυητής για το δάνειο. Στα έγγραφα αναφέρεται ότι η Pyrene Investments αθέτησε τους όρους του δανείου, αφού ο Πουμπιάνσκι μεταβίβασε στις 4 Μαρτίου τις μετοχές του στη Furdberg και στη συνέχεια του επιβλήθηκαν κυρώσεις, εμποδίζοντας την αποπληρωμή του δανείου.Σε βάρος του 58χρονου ρώσου μεγιστάνα, του οποίου, επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.Ο Πουμπιάνσκι ήταν μέχρι τον ΜάρτιοΤο Axioma είναιαπό τότε που η Δύση επέβαλε κυρώσεις σε ρώσους ολιγάρχες μετά την επίθεση της Μόσχας στην Ουκρανία.Η αμερικανική τράπεζα JP Morgan φέρεται διατεθειμένη να διεκδικήσει μόνο τα 20,5 εκατομμύρια ευρώ που της οφείλονται και η τύχη τυχόν περαιτέρω εσόδων από την πώληση θα κριθεί από τις δικαστικές αρχές του Γιβραλτάρ.Δεκάδες γιοτ και ακίνητα που συνδέονται με ρώσους ολιγάρχες έχουν κατασχθεί μέχρι σήμερα σε διάφορες χώρες του κόσμου. Οι αμερικανικές και οι βρετανικές αρχές έχουν δηλώσει πως θα επιδιώξουν να στείλουν στην Ουκρανία τα έσοδα από τις πωλήσεις αυτών των περιουσιακών στοιχείων.Ο Τζέιμς Τζάφα, δικηγόρος της βρετανικής εταιρείας Jaffa & Co που ειδικεύεται σε πολυτελείς θαλαμηγούς και εκπροσωπούσε νομικά το Axioma πριν από την κατάσχεσή του, εκτίμησε πάντως ότι το γιοτ είναι πιθανό να πωληθεί για «πολύ λιγότερα» από 20 εκατομμύρια ευρώ. Υπογράμμισε ότι μετά τη δημοπρασία, θα πρέπει να πληρωθούν οι μισθοί του πληρώματος, το ναυπηγείο και οι εργασίες συντήρησης.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ