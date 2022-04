Πόλεμος στην Ουκρανία: Υπό πολιορκία το Azovstal στη Μαριούπολη - 1.000 άμαχοι κρύβονται κάτω από το εργοστάσιο

❗️Zelenskyy: Russian troops have begun the battle for #Donbass



A significant part of the #Russian troops is concentrated there for offensive. No matter how many soldiers are driven there, we will defend ourselves. We will fight. We will not give anything #Ukrainian. pic.twitter.com/B7CTyFLuIy — NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2022

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε, συγκεκριμένα, την έναρξη μιας μεγάλης ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης, κάνοντας λόγο για τη «μάχη του Ντονμπάς», μέρος του οποίου βρίσκεται υπό τον έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών.

«

», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Telegram.

Νωρίτερα, ο προσωπάρχης του ουκρανού προέδρου είχε δηλώσει ότι «ξεκίνησε η δεύτερη φάση του πολέμου», αναφερόμενος στη νέα επίθεση της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία. «

» δήλωσε ο Αντρίι Γέρμακ σε ανάρτησή του στο Telegram, διαβεβαιώνοντας τους συμπατριώτες του πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να αποκρούσουν τους επιτιθέμενους.

Τουλάχιστον οκτώ άμαχοι βρήκαν σήμερα τον θάνατο από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, όπου μαίνονται οι μάχες, σύμφωνα με τις τοπικές ουκρανικές αρχές.

Μετά την υποχώρηση των στρατευμάτων της γύρω από το Κίεβο, η Ρωσία συγκέντρωσε τον κύριο όγκο των δυνάμεών της στην ανατολική Ουκρανία, στόχο συχνών βομβαρδισμών μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

❗ WARNING

🇷🇺 occupiers struck Metallurgical Combine #Azovstal with the heaviest aerial bombs.#Mariupol City Council:

"At least 1,000 civilians are in the underground shelters of the metallurgical plant. Mostly women with children and the elderly."

STOP THE GENOCIDE OF 🇺🇦! pic.twitter.com/TBj0vEpORz — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) April 18, 2022

Not only soldiers, but also hundreds of civilians hiding right now on Azovstal premises in Mariupol. Putin doesn’t give them a way out. Reports of bombers flying in.

Will this be their last night on this earth?#StandWithUkraine #SaveMariupol #ArmUkraineNow pic.twitter.com/Y81RWo5O4b — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) April 18, 2022

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Δεν προτίθενται να παραδώσουν τα όπλα οι Ουκρανοί παρά τις απανωτές αεροπορικές επιθέσεις των Ρώσων στη «μητέρα των μαχών». Τη στιγμή που η δεύτερη φάση του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία έχει αρχίσει, τουλάχιστον 1.000 άμαχοι κρύβονται στα υπόγεια καταφύγια κάτω από το αχανές, στη Μαριούπολη , σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της πόλης.Η δημοτική αρχή στην ανακοίνωση που εξέδωσε υποστηρίζει ότι οιτο εργοστάσιο αυτό, που εξακολουθεί να ελέγχεται από τους Ουκρανούς, στην πολιορκημένη πόλη-λιμάνι.Οι άμαχοι είναι «κυρίως γυναίκες με παιδιά και ηλικιωμένοι» ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε ανάρτηση στο Telegram.Όλη την περασμένη εβδομάδα διεξάγονταν οδομαχίες στη Μαριούπολη, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να την θέσουν υπό τον πλήρη έλεγχό τους.Με τη σειρά της, η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι παρατήρησε ενδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία ξεκινάει μια νέα αναμενόμενη επίθεση στο ανατολικό τμήμα της χώρας, αυξάνοντας την ένταση των επιθέσεων στις περιοχές Ντονέτσκ και Χάρκοβο. Όπως αναφέρει, η κύρια στρατιωτική δύναμη της Ρωσίας έχει επικεντρωθεί στο να θέσει υπό τον έλεγχο της το σύνολο των περιφερειών του Ντονέτσκ και Λουχάνσκ. Μάχες διεξάγονται επίσης στην πόλη-λιμάνι της Μαριούπολης.«Οι μάχες έχουν ξεκινήσει και διεξάγονται στο Σλομποζάνσκι και στο Ντονέτσκ» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού, Αλεξάντερ Μοτοζιάνικ. «Η Ρωσία ετοιμάζει μία μεγάλη επίθεση στην ανατολική Ουκρανία, ώστε να ελέγξει πλήρως την περιφέρεια του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ και να σταθεροποιήσει τη σύνδεση με την Κριμαία». «Οι δυνάμεις μας δέχονται σφοφρές επιθέσεις από ρωσικές στρατιές γύρω από την πόλη Ιζιούμ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου» προσέθεσε.Την ολοκλήρωση της μεταφοράς των ρωσικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία επιβεβαίωσε και η Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, στην περιοχή προστέθηκαν 11 πλήρως οπλισμένες ταξιαρχίες από την περασμένη εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 76, μόνο στις περιοχές του Ντονμπάς.Μπορούμε τώρα να πούμε ότι τα ρωσικά στρατεύματα ξεκίνησαν τη μάχη του Ντονμπάς, για την οποία προετοιμάζονταν εδώ και πολύ καιρό. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ρωσικού στρατού είναι πλέον επικεντρωμένο σε αυτήν την επίθεσηΠιστέψτε στον στρατό μας, είναι πολύ δυνατόςΣτη Μαριούπολη και στην ύστατη προσπάθεια των ηρωικών Ουκρανών στρατιωτών να κρατήσουν την πόλη, πριν πέσει στα χέρια των πανίσχυρων ρωσικών δυνάμεων, βρίσκεται πλέον το επίκεντρο. Πρόκειται για στρατηγικής σημασίας πόλη για τους Ρώσους, καθώς το λιμάνι της συνδέει εδάφη που κατέχουν οι φιλορώσοι αυτονομιστές στα ανατολικά με την περιοχή της Κριμαίας.Οχυρωμένοι στο εργοστάσιο μεταλλουργίας Azovstal, οι τελευταίοι Ουκρανοί στρατιώτες στηδίνουν μάχη ενάντια σε έναν κατά πολύ υπέρτερο αντίπαλο, με το Κίεβο να αποδέχεται ουσιαστικά το προδιαγεγραμμένο τέλος τους και να ζητά από τη Μόσχα να ανοίξει ανθρωπιστικούς διαδρόμους, προκειμένου να απομακρυνθούν από την πόλη και από το Azovstal, οι εναπομείναντες κάτοικοι -μεταξύ των οποίων βρίσκονται γυναίκες και παιδιά. Κάτοικοι, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν νερό, ρεύμα, τρόφιμα και φάρμακα.Σύμφωνα με έγκυρους στρατιωτικούς αναλυτές, που επικαλείται το BBC, ο αριθμός των αμυνομένων στη Μαριούπολη είναι ανάμεσα σε 500 με 800. Μόλις λίγες εκατοντάδες, δηλαδή, δίχως πολεμοφόδια και βαριά όπλα, απέναντι σε χιλιάδες... πλήρως εξοπλισμένους Ρώσους πεζοναύτες. Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από την πόλη-λιμάνι της Αζοφικής, δίχως ωστόσο να έχουν ακόμα θέσειολόκληρη την πόλη.Το δε βρετανικό υπουργείο Άμυνας σχολιάζει ότι «οι Ρώσοι διοικητές θα ανησυχούν για τον χρόνο που παίρνει να καθυποτάξουν τη Μαριούπολη». Προσθέτει επίσης ότι η συντονισμένη ουκρανική αντίσταση έχει δοκιμάσει σοβαρά τις ρωσικές δυνάμεις, καθυστερώντας την προέλαση των δυνάμεων του Πούτιν σε άλλες περιχοές της Ουκρανίας.«Η στόχευση κατοικημένων περιοχών εντός της Μαριούπολης ευθυγραμμίζεται με την προσέγγιση της Ρωσίας στην Τσετσενία το 1999 και στη Συρία το 2016. Αυτό γίνεται, παρά τους ισχυρισμούς του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ότι η Ρωσία ούτε θα έπληττε πόλεις ούτε θα απειλούσε τον ουκρανικό πληθυσμό» παρατηρεί το Λονδίνο.Σύμφωνα με αξιωματούχο της αστυνομίας της Μαριούπολης, τον Μιχάιολο Βερσίνιν, στην πόλη παραμένουν περίπου 100.000 άνθρωποι, όταν πριν τον πόλεμο μετρούσε περί τους 400.000 κατοίκους.Την ίδια ώρα, οι αρχές στην πόλη Λβιβ ανέφεραν ότι σε πυραυλική επίθεση νωρίτερα σήμερα σκοτώθηκαν επτά άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 11. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι κατέστρεψε 16 ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Ντονέτσκ, Ντνιπροπετροβσκ και στο λιμάνι του Μικολάιβ, νότια και ανατολικά της χώρας.Συμπλήρωσε ότι η ρωσική αεροπορία είχε εξαπολύσει πλήγματα εναντίον 108 περιοχών, όπου ήταν συγκεντρωμένες οι ουκρανικές δυνάμεις και το ρωσικό πυροβολικό έπληξε 315 ουκρανικούς στρατιωτικούς στόχους κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας.Παρά τα αλλεπάλληλα πυρά που δέχεται η Μαριούπολη, οι ουκρανικές αρχές ξεκαθαρίζουν - σε κάθε τόνο - πως θα συνεχίσουν την αντίσταση.«Οι ουκρανικές δυνάμεις στην πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης συνεχίζουν να μάχονται εναντίον του ρωσικού στρατού», δήλωσε συγκεκριμένα στην κρατική τηλεόραση ο Αντόν Χερασένκο, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών.Ο δήμαρχος της πολιορκημένης Μαριούπολης υποστήριξε ότι περίπου 40.000 άμαχοι εκτοπίστηκαν δια της βίας στη Ρωσία ή σε ελεγχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας.«Δυστυχώς, πρέπει να δηλώσω ότι από σήμερα εκτοπίζουν δια της βίας» τους κατοίκους, είπε ο Βαντίμ Μποϊτσένκο μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση. «Επαληθεύσαμε μέσω του δημοτικού ληξιαρχείου ότι έχουν ήδη εκτοπίσει περισσότερους από 40.000 ανθρώπους», πρόσθεσε.Εν τω μεταξύ, να... ωραιοποιήσει την κατάσταση στη χώρα του, που εδώ και σχεδόν δυο μήνες προσπαθεί να καθυποτάξει την Ουκρανία, επιχείρησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.Μιλώντας σε κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησής του, ισχυρίστηκε ότι, επιβάλλοντας κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τονίζοντας ότι αυτές έχουν οδηγήσει «στην επιδείνωση της οικονομίας στη Δύση». Είπε ακόμη ότι στη Ρωσία ο πληθωρισμός σταθεροποιείται και η λιανική ζήτηση έχει εξομαλυνθεί.«Η Ρωσία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον προϋπολογισμό της για να στηρίξει την οικονομία και τη ρευστότητα σε συνθήκες συρρίκνωσης της δανειοδοτικής δραστηριότητας, ακόμη και αν οι μειώσεις των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας θα καταστήσουν τον δανεισμό φθηνότερο» δήλωσε επίσης ο Πούτιν. Τόνισε ακόμη ότι η Μόσχα θα πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία χρήσης των εθνικών νομισμάτων στο εξωτερικό εμπόριο υπό τις νέες συνθήκες.