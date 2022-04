Πόλεμος στην Ουκρανία - Μαριούπολη: «Αδειάζει η πόλη, 40.000 έχουν εκτοπιστεί με τη βία στη Ρωσία» λέει ο δήμαρχος

Mariupol. Russians are bombing the Ukrainian garrison’s last major fortress, the Azovstal. pic.twitter.com/udGAZIO6Ek

Στη Μαριούπολη και στην ύστατη προσπάθεια των ηρωικών Ουκρανών στρατιωτών να κρατήσουν την πόλη, πριν πέσει στα χέρια των πανίσχυρων ρωσικών δυνάμεων, βρίσκεται πλέον το επίκεντρο

. Πρόκειται για στρατηγικής σημασίας πόλη για τους Ρώσους, καθώς το λιμάνι της συνδέει εδάφη που κατέχουν οι φιλορώσοι αυτονομιστές στα ανατολικά με την περιοχή της Κριμαίας

Οχυρωμένοι στο εργοστάσιο μεταλλουργίας Azovstal, οι τελευταίοι Ουκρανοί στρατιώτες στη

δίνουν μάχη ενάντια σε έναν κατά πολύ υπέρτερο αντίπαλο, με το Κίεβο να αποδέχεται ουσιαστικά το προδιαγεγραμμένο τέλος τους και να ζητά από τη Μόσχα να ανοίξει ανθρωπιστικούς διαδρόμους, προκειμένου να απομακρυνθούν από την πόλη και από το Azovstal, οι εναπομείναντες κάτοικοι -μεταξύ των οποίων βρίσκονται γυναίκες και παιδιά. Κάτοικοι, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν νερό, ρεύμα, τρόφιμα και φάρμακα.

Σύμφωνα με έγκυρους στρατιωτικούς αναλυτές, που επικαλείται το BBC, ο αριθμός των αμυνομένων στη Μαριούπολη είναι ανάμεσα σε 500 με 800. Μόλις λίγες εκατοντάδες, δηλαδή, δίχως πολεμοφόδια και βαριά όπλα, απέναντι σε χιλιάδες... πλήρως εξοπλισμένους Ρώσους πεζοναύτες. Τα ρωσικά στρατεύματα έχουν δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από την πόλη-λιμάνι της Αζοφικής, δίχως ωστόσο να έχουν ακόμα θέσει

ολόκληρη την πόλη.



Το δε βρετανικό υπουργείο Άμυνας σχολιάζει ότι «οι Ρώσοι διοικητές θα ανησυχούν για τον χρόνο που παίρνει να καθυποτάξουν τη Μαριούπολη». Προσθέτει επίσης ότι η συντονισμένη ουκρανική αντίσταση έχει δοκιμάσει σοβαρά τις ρωσικές δυνάμεις, καθυστερώντας την προέλαση των δυνάμεων του Πούτιν σε άλλες περιχοές της Ουκρανίας.







«Η στόχευση κατοικημένων περιοχών εντός της Μαριούπολης ευθυγραμμίζεται με την προσέγγιση της Ρωσίας στην Τσετσενία το 1999 και στη Συρία το 2016. Αυτό γίνεται, παρά τους ισχυρισμούς του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ότι η Ρωσία ούτε θα έπληττε πόλεις ούτε θα απειλούσε τον ουκρανικό πληθυσμό» παρατηρεί το Λονδίνο.





Σύμφωνα με αξιωματούχο της αστυνομίας της Μαριούπολης, τον Μιχάιολο Βερσίνιν, στην πόλη παραμένουν περίπου 100.000 άνθρωποι, όταν πριν τον πόλεμο μετρούσε περί τους 400.000 κατοίκους.



Την ίδια ώρα, οι αρχές στην πόλη Λβιβ ανέφεραν ότι σε πυραυλική επίθεση νωρίτερα σήμερα σκοτώθηκαν επτά άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 11. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι κατέστρεψε 16 ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Ντονέτσκ, Ντνιπροπετροβσκ και στο λιμάνι του Μικολάιβ, νότια και ανατολικά της χώρας.





.footage of the destroyed oil refinery that supplied the Armed Forces of Ukraine in the #Donbass #Ukraine #Russia #Zelensky #Mariopol pic.twitter.com/iGeElk1msv