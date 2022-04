Πόλεμος στην Ουκρανία - ΟΗΕ: Δεν υπάρχουν στον ορίζοντα εκεχειρίες

Αμερικανοί στρατιωτικοί ειδικοί αναμένεται να ξεκινήσουν να εκπαιδεύουν

στη χρήση των

Howitzer μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος άμυνας των ΗΠΑ.

Ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, είπε ότι η εκπαίδευση αυτή θα πραγματοποιηθεί εκτός Ουκρανίας.

Αμερικανοί έχουν εκπαιδεύσει στο παρελθόν ουκρανικές δυνάμεις, στην επικράτεια των ΗΠΑ, στη χρήση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Switchblade.

Στη Μόσχα φαίνεται να κυριαρχεί οργή και έντονος προβληματισμός μετά την βύθιση της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, του καταδρομικού Moskva. Το πλοίο φαίνεται να χτυπήθηκε από

, παρά την αρχική δήλωση των Ρώσων ότι υπήρξε ατύχημα στις αποθήκες του, και στο Κρεμλίνο δείχνουν να επιζητούν μία «αποφασιστική» απάντηση, καθώς θεωρούν αυτή την ενέργεια ως «επίθεση σε ρωσικό έδαφος».

Δεν είναι τυχαίο ότι μία

, οι Ρώσοι σήκωσαν για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, τα θηριώδη βομβαρδιστικά αεροσκάφη Τουπόλεφ (Tu-95/-160, τα οποία έστρεψαν κατά της Μαριούπολης, ισοπεδώνοντας σημεία της μαρτυρικής πόλης.

Οι ΗΠΑ στέλνουν στην κυβέρνηση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στρατιωτική βοήθεια ύψους

με το οπλικό πακέτο να περιλαμβάνει ελικόπτερα, οβιδοβόλα Howitzer και μη επανδρωμένα αεροσκάφη «Switchblade».

Η εκτίμηση πολλών διεθνών παραγόντων ότι ο πόλεμος «μόλις μόλις τώρα αρχίζει», μπορεί να ακούγεται υπερβολικός, αλλά αποτυπώνει την ανησυχία που επικρατεί. Άλλωστε μόλις χθες Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να διαρκέσει έως το τέλος του 2022, ενώ

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εκεχειρίες για ανθρωπιστικούς λόγους μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία δεν είναι εφικτές στο, αλλά μπορεί να είναι εφικτές σε κάποιες εβδομάδες, δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του, αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, Μάρτιν Γκρίφιθς.Σε ενημέρωση δημοσιογράφων στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Γκρίφιθς είπε ότι Ρώσοι αξιωματούχοι δεν έχουν θέσει ακόμη τοπικές εκεχειρίες στην κορυφή της ατζέντας τους.Συμπλήρωσε ότι αξιωματούχοι ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ σχεδιάζουν να στείλουν μιαστην εμπόλεμη ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ και από εκεί, να στείλουν προμήθειες στην περιοχή του Λουχάνσκ.Μετά τις θηριωδίες, που συγκλόνισαν την παγκόσμια κοινή γνώμη, το Κρεμλίνο εξακολουθεί να πλήττει κομβικής σημασίας στόχους στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, οι ρωσικές δυνάμεις - όπως ανακοίνωσε η Μόσχα - κατέστρεψανκοντά στην πόλη Λβιβ, στα δυτικά της Ουκρανίας Στο μεταξύ, η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι παρατήρησε ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία ξεκινάει μια νέα αναμενόμενη επίθεση στο ανατολικό τμήμα της χώρας, αυξάνοντας την ένταση των επιθέσεων στις περιοχές Ντονέτσκ και Χάρκιβ.Σε ανάρτησή της στο Facebook, η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων αναφέρει επίσης ότι η κύρια στρατιωτική δύναμη της Ρωσίας έχει επικεντρωθεί στο να θέσει υπό τον έλεγχο της το σύνολο των περιφερειών του Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.Αναφέρει επίσης ότι μάχες διεξάγονται στην πόλη-λιμάνι της Μαριούπολης, όπου όπως είπε η Ρωσία επιχειρεί να εισβάλει στο λιμάνι της πόλης.