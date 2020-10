Χάος στη Νιγηρία: Διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας στο Λάγκος (βίντεο)

#Nigeria: brave survivors of the Lekki Toll massacre sing the national anthem in pitch-black darkness as sounds of gunfire from violent security forces ring out. #EndSARS #BuhariResignNow #EndBadGoveranceInNigeria pic.twitter.com/AAs5icm2Ns — Anonymous (@YourAnonCentral) October 20, 2020

"@thefavourpatrik: Clear footage shows how the Nigeria soldiers shot at and advance towards peaceful #EndSARS protesters at Lekki toll gate in Lagos. #LekkitollgateMassacre #EndBadGoveranceInNigeria pic.twitter.com/bBBiOaMjY5 — GIDITRAFFIC (@Gidi_Traffic) October 20, 2020

έπεσαν νεκροί από σφαίρες τωντο βράδυ της Τρίτης, στο Λάγκος στη, κατήγγειλε η Διεθνής Αμνηστία, ενώ είχαν συγκεντρωθεί ειρηνικά, αψηφώντας την απαγόρευση κυκλοφορίας που επέβαλαν οι αρχές για να λάβουν τέλος οι μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις εναντίον κυρίως τηςβαρβαρότητας που γίνονται σε όλη τη χώρα την τελευταία εβδομάδα.«Αρκετοί διαδηλωτές σκοτώθηκαν, προσπαθούμε να μάθουμε πόσοι ακριβώς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ίσα Σανούσι, εκπρόσωπος της ΜΚΟ.Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο γιακαι ανέφεραν πωςΛέκι, όπου συγκεντρώνονται διαδηλωτές εδώ και μία εβδομάδα.Από την πλευρά του το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, που επικαλείται τρεις αυτόπτες μάρτυρες, έκανε λόγο για«Άρχισαν να ρίχνουν πραγματικές σφαίρες προς το πλήθος. Έριχναν μέσα στο πλήθος», είπε ο Άλφρεντ Ονονούγκμπο, 55 ετών, ιδιωτικός φρουρός. «Είδα μια σφαίρα να χτυπάει έναν ή δύο ανθρώπους».Η πολιτειακή κυβέρνηση στο Λάγκος διαβεβαίωσε ότι θα διενεργηθεί έρευνα για τα πυρά, τα οποία σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες άρχισαν γύρω στις 19:00 (τοπική ώρα· 21:00 ώρα Ελλάδας).«Υπάρχουν πληροφορίες για πυρά στον σταθμό διοδίων Λέκι», ανέφερε ο Γκμπογέγκα Ακοσίλε, εκπρόσωπος του κυβερνήτη, μέσω Twitter. «», πρόσθεσε.Εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων δεν απάντησε αμέσως όταν του ζητήθηκαν σχόλιο για το περιστατικό.Φωτοειδησεογράφος είπε ότι πάνω από 20 στρατιωτικοί έφθασαν στον σταθμό διοδίων και άνοιξαν πυρ αμέσως. Είπε πως είδε δύο ανθρώπους που είχαν χτυπηθεί από σφαίρες.Ένας τρίτος αυτόπτης μάρτυρας είπε πως περίπου 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά. Πρόσθεσε πως είδε στρατιωτικούς να απομακρύνουν πτώματα, ενω δεν επέτρεπαν σε ασθενοφόρα να πλησιάσουν στο σημείο.Οι αρχές επέβαλαν νωρίτερα χθες 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας στη Λάγκος, που περιλαμβάνει την ομώνυμη εμπορική πρωτεύουσα της Νιγηρίας, για να σταματήσουν οι μαζικές κινητοποιήσεις. Ο επικεφαλής των δυνάμεων της αστυνομίας σε εθνικό επίπεδο ανέφερε από την πλευρά του ότι διέταξε να αντιμετωπιστούν μονάδες αντιμετώπισης ταραχών σε όλη την επικράτεια καθώς αναφέρονται επιθέσεις εναντίον αστυνομικών τμημάτων, ενημέρωσε εκπρόσωπος των δυνάμεων επιβολής της τάξης.