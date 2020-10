ΗΠΑ: Η Exxon διαβεβαιώνει ότι ο Τραμπ δεν έχει ζητήσει συνεισφορά στην προεκλογική του εκστρατεία

We are aware of the President’s statement regarding a hypothetical call with our CEO…and just so we’re all clear, it never happened. — ExxonMobil (@exxonmobil) October 19, 2020

President Trump boasts about his fund-raising abilities, saying he could call up the head of Exxon for a donation. Exxon later says: "Just so we’re all clear, it never happened." More: https://t.co/IqDMST5dCT pic.twitter.com/RV5hdrzYF1 — Bloomberg (@business) October 20, 2020

The conduct described by @realDonaldTrump is a felony and punishable with prison time.#QuidProQuo https://t.co/Qz2KG31JPH — Ted Lieu (@tedlieu) October 19, 2020

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η γιγαντιαία πετρελαϊκή εταιρεία Exxon έκρινε σκόπιμο να αποσαφηνίσει χθες Δευτέρα ότι ο διευθύνων σύμβουλός της ουδέποτε δέχθηκε το «υποθετικό» τηλεφώνημα που περιέγραψε νωρίτερα, σε προεκλογική ομιλία του, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, προκειμένου να ζητήσει συνεισφορά στο ταμείο της εκστρατείας του με αντάλλαγμα άδειες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων.«Ενημερωθήκαμε για τη δήλωση του προέδρου σχετικά με ένα υποθετικό τηλεφώνημα στον διευθύνοντα σύμβουλό μας (...). Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, δεν έγινε ποτέ», ανέφερε η εταιρεία μέσω Twitter.Στη διάρκεια ομιλίας του στην πόλη Πρέσκοτ, στην Αριζόνα, ο Τραμπ υποστήριξε πως θα μπορούσε πανεύκολα να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα από συνεισφορές χορηγών στην εκστρατεία του ενόψει των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου απ’ ό,τι ο Δημοκρατικός αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν, εάν ερχόταν σε επαφή προσωπικά με επικεφαλής μεγάλων αμερικανικών εταιρειών.«Άμα άρχιζα να τηλεφωνώ, θα γινόμουν ο υποψήφιος που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία. Μην ξεχνάτε ότι δεν είμαι καθόλου κακός σ’ αυτά τα πράγματα. Και είμαι ο πρόεδρος», τόνισε ο ένοικος του Λευκού Οίκου, προτού αναπαραστήσει ένα τέτοιο τηλεφώνημα.«Τηλεφωνώ λοιπόν σε κάποιον τύπο, τον επικεφαλής της Exxon (...) ξέρω ’γω (...) και του λέω ‘Γεια, πώς τα πάτε; Πώς τα πάει η αγορά ενέργειας; Πότε ξεκινάτε τις έρευνες; Θα θέλατε καμιά-δυο άδειες, ε;’», είπε ο Τραμπ.«Λέω λοιπόν στον επικεφαλής της Exxon ‘Ξέρεις, θα ήθελα να μου στείλεις 25 εκατομμύρια για την εκστρατεία’» συνέχισε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην υποθετική συνομιλία, προτού δώσει μόνος του απάντηση: «‘Μα και βέβαια κύριε, και μια που το συζητάμε, μήπως θα θέλατε παραπάνω;’»Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τεντ Λου σχολίασε μέσω Twitter ότι «η συμπεριφορά που περιέγραψε ο πρόεδρος είναι έγκλημα εκ προμελέτης», το οποίο «επισύρει ποινή φυλάκισης».