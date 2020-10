ΗΠΑ: Έμεινε κρεμασμένος στον «Πύργο Τραμπ» για 13 ώρες πριν να συλληφθεί (βίντεο)

Interview with Eddil Eliev, the man suspended from the side of Trump Tower here in Chicago pic.twitter.com/KEmIBtWc0f — CJ Halliburton (@CjHalliburton) October 19, 2020

BREAKING: After spending 13 hours suspended from the Trump Tower in Chicago, the man speaks as he is led away on a stretcher. #ChicagoScanner pic.twitter.com/OEyybBKyTz — Vashon (@vashon_photo) October 19, 2020

BREAKING - Man climbing on a rope from #TrumpTower building in Chicago. Emergency services at the scene.pic.twitter.com/teZpOIU6O0 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 18, 2020

BREAKING: Man dangling from Chicago’s Trump Tower for over 2 hours, demanding to speak to President Trump — releases message: pic.twitter.com/pjVU7SFpjh — SV News🚨 (@SVNewsAlerts) October 19, 2020

#BREAKING Man dangling from rope on 16th floor of Trump Tower, threatening suicide. @Chicago_Police negotiating right now...going on more than an hour.



Crowds gathering around on Wabash. Street closed. I’m working to learn more. @cbschicago pic.twitter.com/7DyYEEmBPl — Steven Graves (@StevenGravesTV) October 19, 2020

Ένας άνδραςαπό ένα σχοινί στον πύργο Τραμπ στοπερισσότερες απόπεριμένοντας να ικανοποιηθεί το αίτημά του να μιλήσει από κοντά με τονΠρόεδρο, πριν καταφέρουν οι αρχές να τονΤο περιστατικό ξεκίνησε την Κκαι οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον πείσουν να. Όλη αυτή την ώρα βρισκόταν κρεμασμένος στοντων 98 ορόφων και ζητούσε να δει τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απειλούσε πως αν κάποιος επιχειρούσε να τον ανεβάσει θα έκοβε το σχοινί με ένα μαχαίρι.Η «από διαπραγματευτές και τον ύποπτο υπό κράτηση χωρίς τραυματισμούς», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σικάγο Τομ Αχέρ ."Ήταν εξαιρετικά δύσκολο.", δήλωσε ο διαπραγματευτής της αστυνομίας του Σικάγο, Έκτορ Ματίας.Η αστυνομία δεν αποκάλυψε αν για να πειστεί να παραδοθεί έγιναν κάποιες παραχωρήσεις, ενώ ο άνδρας πριν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για εξετάσεις από το φορείο συνέχισε να ζητάειΟ 20χρονος διαδηλωτής που όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος ανήκει στους ακτιβιστέςδεν είχε ακόμη κατηγορηθεί για κάτι, αλλά υποβλήθηκε σεΤο απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα) σήμανε συναγερμός στις αρχές του Σικάγο, όταν εντοπίστηκε ανδρας κρεμασμένος από τον «Trump Tower» και απειλούσενα κόψει με μαχαίρι το σχοινί εάν δεν μιλήσει με τονΟ άνδρας,ασιατικής καταγωγής, ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, κρεμασμένος στον 16ο όροφο του ουρανοξύστη των 98 ορόφων και δήλωνε διατεθειμένος να κόψει το σχοινί εάν κάποιος επιχειρούσε να το τραβήξει.Σε βίντεο που ανέβασε ο ίδιος απο τον 16ο όροφο του πύργου Τραμπ, ισχυρίζεται ότι είναι μέλος του κινήματος Black Lives Matter, ζητάει να του φέρουν τον Αμερικανό πρόεδρο για να του πει απο κοντά τι θέλει και απειλεί πως αν επιχειρήσουν να τον ανεβάσουν θα κόψει το σχοινι.λέει στο μηνυμά του.Μια ομάδα SWAT και θαλάσσια μονάδα βρίσκονται επίσης στη σκηνή, μαζί με τους πυροσβέστες, ενώ η αστυνομία βρίσκεται στο μπαλκόνι πάνω από τον άντρα.