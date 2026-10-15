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Υπερδιπλασιάστηκαν οι περιπτώσεις ευθανασίας σε μια 5ετία, τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία για τους ασθενείς
Υπερδιπλασιάστηκαν οι περιπτώσεις ευθανασίας σε μια 5ετία, τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία για τους ασθενείς
Στο Βέλγιο, οι θάνατοι μέσω ευθανασίας αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας το 4% του συνόλου των θανάτων το 2025, έναντι 1,9% το 2020
Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στους θανάτους που οφείλονται σε ευθανασία στο Βέλγιο.
Το ποσοστό τους υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε διάστημα πέντε ετών, φτάνοντας το 4% του συνόλου των θανάτων το 2025, σύμφωνα με έκθεση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης της Ευθανασίας, η οποία δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Όπως προκύπτει από την έκθεση που δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια – έτσι προβλέπει η βελγική νομοθεσία περί ευθανασίας – το 2020 καταγράφηκαν 2.445 θάνατοι μέσω ευθανασίας, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στο 1,9% του συνόλου των θανάτων στη χώρα. Ωστόσο, έως το 2025, το ποσοστό των θανάτων από ευθανασία στο Βέλγιο υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας τους 4.487 θανάτους, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στο 4% του συνόλου των θανάτων στη χώρα.
Η έκθεση, η οποία καλύπτει τα έτη 2024 και 2025, αποκάλυψε επίσης ότι οι θάνατοι μέσω ευθανασίας αυξήθηκαν κατά 12,43% το 2025 σε σύγκριση με το 2024, όταν 3.991 άνθρωποι έθεσαν τέλος στη ζωή τους μέσω ευθανασίας. Από το 2003, το πρώτο πλήρες έτος κατά το οποίο η ευθανασία ήταν νόμιμη στο Βέλγιο και κατά το οποίο 235 άνθρωποι έθεσαν τέλος στη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των ανθρώπων που επιλέγουν την ευθανασία έχει αυξηθεί κατά 1,809.36%.
Από τότε που νομιμοποιήθηκε η ευθανασία στο Βέλγιο, το 2002, περισσότεροι από 42.000 άνθρωποι έχουν θέσει τέλος στη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο.
Ειδικότερα, το 2025, ο αριθμός των ανθρώπων που έθεσαν τέλος στη ζωή τους μέσω ευθανασίας, ενώ δεν αναμενόταν να πεθάνουν από φυσικά αίτια στο άμεσο μέλλον, δηλαδή μέσα στους επόμενους μήνες, ανήλθε σε 1.117.
Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 259,16% σε σύγκριση με μόλις πέντε χρόνια νωρίτερα, το 2020, όταν καταγράφηκαν 311 θάνατοι μέσω ευθανασίας σε περιπτώσεις όπου δεν αναμενόταν φυσικός θάνατος στο άμεσο μέλλον. Τα άτομα αυτά θα μπορούσαν επίσης να περιγραφούν ως άνθρωποι που δεν βρίσκονταν στο τελικό στάδιο κάποιας ασθένειας.
Στο παρελθόν, μεταξύ των ανθρώπων που έθεσαν τέλος στη ζωή τους μέσω ευθανασίας, παρότι δεν αναμενόταν να πεθάνουν μέσα στους επόμενους μήνες, περιλαμβάνονταν άτομα με κατάθλιψη, διαταραχή μετατραυματικού στρες και τύφλωση.
Η έκθεση αποκαλύπτει, επίσης, ότι δύο άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών έθεσαν τέλος στη ζωή τους μέσω ευθανασίας: ένα το 2025 και ένα το 2024.
Επιπλέον, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης της Ευθανασίας, η οποία δημοσιεύει τις συγκεκριμένες εκθέσεις, αποδέχθηκε ορισμένες περιπτώσεις ευθανασίας, παρότι δεν είχαν τηρηθεί κατά γράμμα οι σχετικές διαδικαστικές απαιτήσεις.
Αύξηση κατά 250% των θανάτων μέσω ευθανασίας μεταξύ ατόμων με διάφορες μορφές άνοιας
Το ποσοστό τους υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε διάστημα πέντε ετών, φτάνοντας το 4% του συνόλου των θανάτων το 2025, σύμφωνα με έκθεση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης της Ευθανασίας, η οποία δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
Όπως προκύπτει από την έκθεση που δημοσιεύεται κάθε δύο χρόνια – έτσι προβλέπει η βελγική νομοθεσία περί ευθανασίας – το 2020 καταγράφηκαν 2.445 θάνατοι μέσω ευθανασίας, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στο 1,9% του συνόλου των θανάτων στη χώρα. Ωστόσο, έως το 2025, το ποσοστό των θανάτων από ευθανασία στο Βέλγιο υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας τους 4.487 θανάτους, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στο 4% του συνόλου των θανάτων στη χώρα.
Η έκθεση, η οποία καλύπτει τα έτη 2024 και 2025, αποκάλυψε επίσης ότι οι θάνατοι μέσω ευθανασίας αυξήθηκαν κατά 12,43% το 2025 σε σύγκριση με το 2024, όταν 3.991 άνθρωποι έθεσαν τέλος στη ζωή τους μέσω ευθανασίας. Από το 2003, το πρώτο πλήρες έτος κατά το οποίο η ευθανασία ήταν νόμιμη στο Βέλγιο και κατά το οποίο 235 άνθρωποι έθεσαν τέλος στη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των ανθρώπων που επιλέγουν την ευθανασία έχει αυξηθεί κατά 1,809.36%.
Από τότε που νομιμοποιήθηκε η ευθανασία στο Βέλγιο, το 2002, περισσότεροι από 42.000 άνθρωποι έχουν θέσει τέλος στη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο.
Επιλέγουν ευθανασία χωρίς να είναι στο τελικό στάδιο ασθένειαςΜεγάλη είναι η αύξηση των ανθρώπων που επιλέγουν την ευθανασία χωρίς να βρίσκονται στο τελικό στάδιο κάποιας ασθένειας.
Ειδικότερα, το 2025, ο αριθμός των ανθρώπων που έθεσαν τέλος στη ζωή τους μέσω ευθανασίας, ενώ δεν αναμενόταν να πεθάνουν από φυσικά αίτια στο άμεσο μέλλον, δηλαδή μέσα στους επόμενους μήνες, ανήλθε σε 1.117.
Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 259,16% σε σύγκριση με μόλις πέντε χρόνια νωρίτερα, το 2020, όταν καταγράφηκαν 311 θάνατοι μέσω ευθανασίας σε περιπτώσεις όπου δεν αναμενόταν φυσικός θάνατος στο άμεσο μέλλον. Τα άτομα αυτά θα μπορούσαν επίσης να περιγραφούν ως άνθρωποι που δεν βρίσκονταν στο τελικό στάδιο κάποιας ασθένειας.
Στο παρελθόν, μεταξύ των ανθρώπων που έθεσαν τέλος στη ζωή τους μέσω ευθανασίας, παρότι δεν αναμενόταν να πεθάνουν μέσα στους επόμενους μήνες, περιλαμβάνονταν άτομα με κατάθλιψη, διαταραχή μετατραυματικού στρες και τύφλωση.
Η έκθεση αποκαλύπτει, επίσης, ότι δύο άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών έθεσαν τέλος στη ζωή τους μέσω ευθανασίας: ένα το 2025 και ένα το 2024.
Επιπλέον, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης της Ευθανασίας, η οποία δημοσιεύει τις συγκεκριμένες εκθέσεις, αποδέχθηκε ορισμένες περιπτώσεις ευθανασίας, παρότι δεν είχαν τηρηθεί κατά γράμμα οι σχετικές διαδικαστικές απαιτήσεις.
Αύξηση κατά 250% των θανάτων μέσω ευθανασίας μεταξύ ατόμων με διάφορες μορφές άνοιας
Το 2025, η άνοια καταγράφηκε ως αιτία για την επιλογή της ευθανασίας σε 77 περιπτώσεις. Πρόκειται για αύξηση κατά 37,5% σε σύγκριση με το 2024, όταν καταγράφηκαν 56 θάνατοι στους οποίους η άνοια αναφερόταν ως ο λόγος για την ευθανασία. Σε σύγκριση με το 2018, η αύξηση ανήλθε στο 250%.
Το 2025, σε 74 περιπτώσεις, ως αιτία για την επιλογή της ευθανασίας καταγράφηκε κάποια ψυχιατρική διαταραχή. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 34,55% σε σύγκριση με το 2024, όταν σημειώθηκαν 55 θάνατοι στους οποίους ως αιτία για την ευθανασία αναφερόταν κάποια ψυχιατρική διαταραχή. Σε σύγκριση με το 2018, η αύξηση ανήλθε στο 117,65%.
Κατά τη διετία 2024–2025, συνολικά 532 άνθρωποι περιγράφονταν στα έγγραφα καταχώρισης της ευθανασίας τους ως άτομα που βίωναν «κόπωση από τη ζωή» («weariness of living»).
Επίσης, 15 άνθρωποι έθεσαν τέλος στη ζωή τους μέσω ευθανασίας κατά τη διετία αυτή βάσει προηγούμενης δήλωσης βούλησης (advance directive). Αυτό σημαίνει ότι, κατά τον χρόνο του θανάτου τους, δεν ήταν σε θέση να συναινέσουν στην παύση της ζωής τους, αλλά είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους σε προγενέστερο χρόνο.
Κατά τη διάρκεια της ίδιας διετίας, καταγράφηκαν 13 ζευγάρια στα οποία και οι δύο σύντροφοι υποβλήθηκαν σε ευθανασία την ίδια χρονική στιγμή. Ήταν η πρώτη φορά που καταγράφηκαν τέτοια στοιχεία.
Πηγή: ygeiamou.gr
Το 2025, σε 74 περιπτώσεις, ως αιτία για την επιλογή της ευθανασίας καταγράφηκε κάποια ψυχιατρική διαταραχή. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 34,55% σε σύγκριση με το 2024, όταν σημειώθηκαν 55 θάνατοι στους οποίους ως αιτία για την ευθανασία αναφερόταν κάποια ψυχιατρική διαταραχή. Σε σύγκριση με το 2018, η αύξηση ανήλθε στο 117,65%.
Κατά τη διετία 2024–2025, συνολικά 532 άνθρωποι περιγράφονταν στα έγγραφα καταχώρισης της ευθανασίας τους ως άτομα που βίωναν «κόπωση από τη ζωή» («weariness of living»).
Επίσης, 15 άνθρωποι έθεσαν τέλος στη ζωή τους μέσω ευθανασίας κατά τη διετία αυτή βάσει προηγούμενης δήλωσης βούλησης (advance directive). Αυτό σημαίνει ότι, κατά τον χρόνο του θανάτου τους, δεν ήταν σε θέση να συναινέσουν στην παύση της ζωής τους, αλλά είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους σε προγενέστερο χρόνο.
Κατά τη διάρκεια της ίδιας διετίας, καταγράφηκαν 13 ζευγάρια στα οποία και οι δύο σύντροφοι υποβλήθηκαν σε ευθανασία την ίδια χρονική στιγμή. Ήταν η πρώτη φορά που καταγράφηκαν τέτοια στοιχεία.
Πηγή: ygeiamou.gr
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