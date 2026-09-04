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Πόσο βαριά θα είναι η γρίπη φέτος; Ο παθολόγος Γιώργος Παππάς μιλά στο ygeiamou.gr
Πόσο βαριά θα είναι η γρίπη φέτος; Ο παθολόγος Γιώργος Παππάς μιλά στο ygeiamou.gr
Η φετινή περίοδος γρίπης στο νότιο ημισφαίριο είναι ηπιότερη συγκριτικά με την περυσινή. Δεν μπορούν, ωστόσο, να αποκλειστούν νέες παραλλαγές τύπου «Κ» - Εμβολιασμοί και μέτρα προστασίας η τακτική πρόληψης
Ενθαρρυντικά είναι τα δεδομένα μετάδοσης της γρίπης στο νότιο ημισφαίριο, με το τωρινό «κύμα» να δείχνει ηπιότερο σε σχέση με το περυσινό. Εάν ακολουθηθεί το ίδιο επιδημιολογικό προφίλ και στο βόρειο ημισφαίριο στην επικείμενη περίοδο γρίπης, από το φθινόπωρο και έπειτα, δεν αποκλείεται να είμαστε πιο «ήσυχοι» σε ό,τι αφορά στην εποχική γρίπη.
«Είναι μια ήπια περίοδος γρίπης η φετινή στο νότιο ημισφαίριο, με αρκετά λιγότερα κρούσματα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή, ειδικά σε περιοχές που κάνουν συστηματική καταγραφή όπως η Αυστραλία για παράδειγμα. Ακόμη και αν επιταθεί η κυκλοφορία της γρίπης στο νότιο ημισφαίριο τις επόμενες 3-4 εβδομάδες (όχι ιδιαίτερα πιθανό μεν, αλλά πλέον η εποχική γρίπη δείχνει να κρατάει περισσότερους μήνες), συνολικά η φετινή τους περίοδος θα είναι ηπιότερη της περυσινής», σημειώνει στο ygeiamou.gr ο παθολόγος, κ. Γιώργος Παππάς.
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«Είναι μια ήπια περίοδος γρίπης η φετινή στο νότιο ημισφαίριο, με αρκετά λιγότερα κρούσματα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή, ειδικά σε περιοχές που κάνουν συστηματική καταγραφή όπως η Αυστραλία για παράδειγμα. Ακόμη και αν επιταθεί η κυκλοφορία της γρίπης στο νότιο ημισφαίριο τις επόμενες 3-4 εβδομάδες (όχι ιδιαίτερα πιθανό μεν, αλλά πλέον η εποχική γρίπη δείχνει να κρατάει περισσότερους μήνες), συνολικά η φετινή τους περίοδος θα είναι ηπιότερη της περυσινής», σημειώνει στο ygeiamou.gr ο παθολόγος, κ. Γιώργος Παππάς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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