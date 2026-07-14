ΕΣΥ: Πόσοι γιατροί είπαν το «ναι» μετά το κίνητρο των 1.500 ευρώ για τα μικρά νησιά

Η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 1.500 ευρώ τον μήνα, την οποία προσφέρει το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Stelios Philanthropic Foundation» σε γιατρούς που υπηρετούν σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων, φαίνεται να ενεργοποίησε το ενδιαφέρον για τη στελέχωση των τοπικών δομών υγείας, όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία. Ωστόσο, παρά την αυξημένη ανταπόκριση, «αγκάθι» παραμένει το χρόνιο πρόβλημα των άγονων θέσεων.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρώτης προκήρυξης, υποβλήθηκαν συνολικά 57 αιτήσεις για 42 θέσεις γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μικρών νησιών που εντάσσονται στο πρόγραμμα του επιμισθίου.

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