Πανσέληνος Ιουλίου 2026: Πότε πραγματοποιείται το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού
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Πανσέληνος Ιούλιος

Πανσέληνος Ιουλίου 2026: Πότε πραγματοποιείται το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού

Πότε θα δούμε το ουράνιο φαινόμενο, την πανσέληνο του Ιουλίου - Η επόμενη πανσέληνος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026

Πανσέληνος Ιουλίου 2026: Πότε πραγματοποιείται το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού
Η Πανσέληνος του Ιουλίου 2026 πραγματοποιείται την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στον άξονα Λέοντα - Υδροχόου. Το φαινόμενο φέρνει στο προσκήνιο έντονες εξελίξεις, ανατροπές και ξαφνικές αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα τα ζώδια του σταθερού σταυρού (Λέοντες, Υδροχόους, Ταύρους και Σκορπιούς).

Το φεγγάρι του Ιουλίου, λεγόμενο και φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» ή «Buck Moon», είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς.

Πότε θα δείτε την Πανσέληνο του κόκκινου ελαφιού

Η Πανσέληνος του Ιουλίου, το «Buck Moon», θα ανατείλει την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, φτάνοντας στο αποκορύφωμα της φωτεινότητάς της στις 03.30 τη νύχτα προς 30 Ιουλίου. Οσοι θέλουμε να τη δούμε να προβάλλει στον ουρανό ολόγιομη, κοιτάμε νοτιοανατολικά μετά τη δύση του ηλίου.

Γιατί ονομάζεται φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού

Η πανσέληνος του Ιουλίου, ονομάζεται φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, καθώς αυτή την εποχή αναπτύσσεται το χνουδωτό σαν βελούδο δέρμα που προστατεύει τα νέα κέρατα του κόκκινου ελαφιού μέχρι την πλήρη ανάπτυξή τους. Το κόκκινο ελάφι ρίχνει και αναγεννά τα κέρατα του κάθε χρόνο. Η φύση το έχει προβλέψει ώστε να είναι πάλι δυνατά και σε πλήρη ανάπτυξη, την εποχή του ζευγαρώματος.

«Buck Moon»

Η πανσέληνος του Ιουλίου ονομάζεται «Buck Moon» από τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών (bucks) ενώ εναλλακτικά ονομάζεται και Red Deer Full Moon.

Εναλλακτικές ονομασίες της Πανσελήνου του Ιουλίου

Αρκετές άλλες ονομασίες για την Πανσέληνο αυτού του μήνα αναφέρονται επίσης σε ζώα, όπως η «Feather Moulting Moon» και η «Salmon Moon» που υποδηλώνει την εποχή που τα ψάρια επέστρεφαν στην περιοχή και ήταν έτοιμα για αλίευση.

Τα φυτά κατέχουν επίσης εξέχουσα θέση στις ονομασίες της Πανσελήνου του Ιουλίου. Μερικά από τα αγαπημένα μας είναι το «Φεγγάρι των Μούρων» (Anishinaabe), το «Φεγγάρι Όταν Ωριμάζουν τα Chokecherries» (Dakota), το «Φεγγάρι του Μήνα του Ώριμου Καλαμποκιού» (Cherokee) και το «Φεγγάρι των Σμέουρων» (Algonquin, Ojibwe).

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