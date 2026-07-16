Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Καπνίζει ο γιατρός σας; Τι σημαίνει αυτό για τη δική σας υγεία
Καπνίζει ο γιατρός σας; Τι σημαίνει αυτό για τη δική σας υγεία
Νέα αυστραλιανή μελέτη δείχνει ότι οι προσωπικές συνήθειες των γιατρών επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουν τους ασθενείς τους στην υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών
Οι γιατροί που καπνίζουν είναι λιγότερο πιθανό να ενθαρρύνουν τους ασθενείς τους να διακόψουν το κάπνισμα, σύμφωνα με νέα μελέτη του Federation University Australia, η οποία αναδεικνύει ότι οι προσωπικές συνήθειες των επαγγελματιών υγείας μπορούν να επηρεάσουν την κλινική πρακτική και την ποιότητα της συμβουλευτικής που παρέχουν στους καπνιστές.
Ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ Masud Salehin, υποψήφιος διδάκτορας στο Federation University Australia, διερεύνησε τη σχέση μεταξύ της καπνιστικής συνήθειας των γενικών γιατρών, της στάσης τους απέναντι στη διακοπή του καπνίσματος και της εφαρμογής επιστημονικά τεκμηριωμένων στρατηγικών υποστήριξης των ασθενών.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γιατροί που εξακολουθούν να καπνίζουν είναι 87% λιγότερο πιθανό να συμφωνούν ότι οι ίδιοι αποτελούν πρότυπα για τους ασθενείς τους, ενώ είναι 89% λιγότερο πιθανό να πιστεύουν ότι η συμβουλή ενός γιατρού αυξάνει τις πιθανότητες ενός ασθενούς να διακόψει το κάπνισμα. Παράλληλα, είχαν σχεδόν τετραπλάσια πιθανότητα να θεωρούν ότι είναι λιγότερο αποτελεσματικοί στο να παρακινούν τους ασθενείς να σταματήσουν το κάπνισμα σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους που δεν καπνίζουν.
Οι στάσεις αυτές αποτυπώθηκαν και στην καθημερινή κλινική πρακτική. Οι γιατροί που κάπνιζαν αφιέρωναν συνήθως λιγότερο από δύο λεπτά για να συζητήσουν με τους ασθενείς τη διακοπή του καπνίσματος, ενώ όσοι είχαν διακόψει το κάπνισμα περνούσαν περισσότερο χρόνο παρέχοντας σχετικές συμβουλές. Επιπλέον, οι πρώην καπνιστές ήταν σημαντικά πιο εξοικειωμένοι με το εργαλείο «5As» του Royal Australian College of General Practitioners (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange), σε σύγκριση με τους γιατρούς που εξακολουθούσαν να καπνίζουν.
«Οι γενικοί γιατροί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο να βοηθούν τους ανθρώπους να κόψουν το κάπνισμα, όμως η έρευνα δείχνει ότι οι δικές τους καπνιστικές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν το πόσο σίγουροι αισθάνονται όταν προσφέρουν αυτή την υποστήριξη», δήλωσε ο Δρ Salehin.
Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία από 178 γενικούς γιατρούς στην Αυστραλία. Το 7,3% δήλωσε ότι καπνίζει καθημερινά, ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο του γενικού πληθυσμού της χώρας (10,6%). Ωστόσο, παρά τη γνώση των επιπτώσεων του καπνίσματος στην υγεία, μόλις το 15% των γιατρών που κάπνιζαν ανέφερε ότι είχε επιχειρήσει να διακόψει το κάπνισμα μέσα στους προηγούμενους 12 μήνες. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι τέσσερις στους πέντε συμμετέχοντες δεν είχαν λάβει ποτέ επίσημη εκπαίδευση στη συμβουλευτική διακοπής του καπνίσματος.
Σύμφωνα με τον Δρ Salehin, η προηγούμενη προσωπική εμπειρία διακοπής του καπνίσματος φαίνεται να συνδέεται με μεγαλύτερη εξοικείωση των γιατρών με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους υποστήριξης των ασθενών.
«Η υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας ώστε να διακόψουν και οι ίδιοι το κάπνισμα, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της εκπαίδευσής τους στις παρεμβάσεις διακοπής, μπορεί να διασφαλίσει ότι θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να προσφέρουν την πιο αποτελεσματική βοήθεια στους ασθενείς», τόνισε.
Ο ίδιος επισήμανε ακόμη ότι, παρότι τα ποσοστά καπνίσματος μεταξύ των γενικών γιατρών είναι χαμηλότερα από εκείνα του γενικού πληθυσμού, η στοχευμένη υποστήριξή τους για τη διακοπή του καπνίσματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελούν βασικούς συμμάχους στη μείωση του καπνίσματος στην κοινότητα. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και το εάν ο ίδιος ο γιατρός καπνίζει.
«Η ενίσχυση των δεξιοτήτων των γενικών γιατρών στη συμβουλευτική διακοπής του καπνίσματος και η υποστήριξή τους ώστε να διακόψουν και οι ίδιοι το κάπνισμα θα ωφελήσουν τελικά τους ασθενείς και θα συμβάλουν στη μείωση των βλαβών που σχετίζονται με το κάπνισμα», κατέληξε.
Πηγή: ygeiamou.gr
Ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ Masud Salehin, υποψήφιος διδάκτορας στο Federation University Australia, διερεύνησε τη σχέση μεταξύ της καπνιστικής συνήθειας των γενικών γιατρών, της στάσης τους απέναντι στη διακοπή του καπνίσματος και της εφαρμογής επιστημονικά τεκμηριωμένων στρατηγικών υποστήριξης των ασθενών.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γιατροί που εξακολουθούν να καπνίζουν είναι 87% λιγότερο πιθανό να συμφωνούν ότι οι ίδιοι αποτελούν πρότυπα για τους ασθενείς τους, ενώ είναι 89% λιγότερο πιθανό να πιστεύουν ότι η συμβουλή ενός γιατρού αυξάνει τις πιθανότητες ενός ασθενούς να διακόψει το κάπνισμα. Παράλληλα, είχαν σχεδόν τετραπλάσια πιθανότητα να θεωρούν ότι είναι λιγότερο αποτελεσματικοί στο να παρακινούν τους ασθενείς να σταματήσουν το κάπνισμα σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους που δεν καπνίζουν.
Οι στάσεις αυτές αποτυπώθηκαν και στην καθημερινή κλινική πρακτική. Οι γιατροί που κάπνιζαν αφιέρωναν συνήθως λιγότερο από δύο λεπτά για να συζητήσουν με τους ασθενείς τη διακοπή του καπνίσματος, ενώ όσοι είχαν διακόψει το κάπνισμα περνούσαν περισσότερο χρόνο παρέχοντας σχετικές συμβουλές. Επιπλέον, οι πρώην καπνιστές ήταν σημαντικά πιο εξοικειωμένοι με το εργαλείο «5As» του Royal Australian College of General Practitioners (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange), σε σύγκριση με τους γιατρούς που εξακολουθούσαν να καπνίζουν.
«Οι γενικοί γιατροί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο να βοηθούν τους ανθρώπους να κόψουν το κάπνισμα, όμως η έρευνα δείχνει ότι οι δικές τους καπνιστικές συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν το πόσο σίγουροι αισθάνονται όταν προσφέρουν αυτή την υποστήριξη», δήλωσε ο Δρ Salehin.
Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία από 178 γενικούς γιατρούς στην Αυστραλία. Το 7,3% δήλωσε ότι καπνίζει καθημερινά, ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο του γενικού πληθυσμού της χώρας (10,6%). Ωστόσο, παρά τη γνώση των επιπτώσεων του καπνίσματος στην υγεία, μόλις το 15% των γιατρών που κάπνιζαν ανέφερε ότι είχε επιχειρήσει να διακόψει το κάπνισμα μέσα στους προηγούμενους 12 μήνες. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι τέσσερις στους πέντε συμμετέχοντες δεν είχαν λάβει ποτέ επίσημη εκπαίδευση στη συμβουλευτική διακοπής του καπνίσματος.
Σύμφωνα με τον Δρ Salehin, η προηγούμενη προσωπική εμπειρία διακοπής του καπνίσματος φαίνεται να συνδέεται με μεγαλύτερη εξοικείωση των γιατρών με τις επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους υποστήριξης των ασθενών.
«Η υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας ώστε να διακόψουν και οι ίδιοι το κάπνισμα, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της εκπαίδευσής τους στις παρεμβάσεις διακοπής, μπορεί να διασφαλίσει ότι θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να προσφέρουν την πιο αποτελεσματική βοήθεια στους ασθενείς», τόνισε.
Ο ίδιος επισήμανε ακόμη ότι, παρότι τα ποσοστά καπνίσματος μεταξύ των γενικών γιατρών είναι χαμηλότερα από εκείνα του γενικού πληθυσμού, η στοχευμένη υποστήριξή τους για τη διακοπή του καπνίσματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελούν βασικούς συμμάχους στη μείωση του καπνίσματος στην κοινότητα. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και το εάν ο ίδιος ο γιατρός καπνίζει.
«Η ενίσχυση των δεξιοτήτων των γενικών γιατρών στη συμβουλευτική διακοπής του καπνίσματος και η υποστήριξή τους ώστε να διακόψουν και οι ίδιοι το κάπνισμα θα ωφελήσουν τελικά τους ασθενείς και θα συμβάλουν στη μείωση των βλαβών που σχετίζονται με το κάπνισμα», κατέληξε.
Πηγή: ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα