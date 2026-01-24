Το japanese cheesecake των δύο υλικών με πρωταγωνιστή το ελληνικό γιαούρτι που έχει τρελάνει τα social media
ΖΩΗ
Japanese cheesecake Tiktok viral Viral συνταγή Ελληνικό γιαούρτι Γιαούρτι μπισκότα

Το japanese cheesecake των δύο υλικών με πρωταγωνιστή το ελληνικό γιαούρτι που έχει τρελάνει τα social media

Ελληνικό γιαούρτι και μπισκότα αρκούν για το viral γλυκό που θυμίζει cheesecake

Το japanese cheesecake των δύο υλικών με πρωταγωνιστή το ελληνικό γιαούρτι που έχει τρελάνει τα social media
36 ΣΧΟΛΙΑ
Μια απίστευτα απλή συνταγή, με μόλις δύο υλικά, είναι η νέα εμμονή των social media και υπόσχεται γεύση… cheesecake χωρίς ψήσιμο, χωρίς μίξερ και κυρίως χωρίς ενοχές. Πρωταγωνιστής της τάσης είναι το ελληνικό γιαούρτι, σε συνδυασμό με μπισκότα, σε μια απλή και οικονομική συνταγή που έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες δοκιμές από χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Η αρχή έγινε στις 7 Ιανουαρίου, όταν ο TikToker Stan Fukase ανάρτησε βίντεο στο οποίο δοκιμάζει να φτιάξει «cheesecake» απλώς πιέζοντας μπισκότα μέσα σε ένα κεσεδάκι ελληνικού γιαουρτιού και αφήνοντάς το στο ψυγείο για 12 έως 15 ώρες. Το αποτέλεσμα τον εξέπληξε τόσο, που η αντίδρασή του έγινε σχεδόν εξίσου viral με τη συνταγή.

Δείτε τον TikToker Stan Fukase να φτιάχνει το japanese cheesecake
@worldofxtra

Trying the viral 2-ingredient high protein homemade “cheesecake” using coconut sable and greek yogurt! #viralrecipe #tastetest #japan #cheesecake #recipe

♬ original sound - Stan Fukase - Stan Fukase
Το concept είναι απλό: το γιαούρτι λειτουργεί ως κρεμώδης βάση και τα μπισκότα, καθώς μαλακώνουν, θυμίζουν τη βάση και την υφή ενός cheesecake. Όπως σημειώνουν πολλοί δημιουργοί, το γλυκό δεν είναι υπερβολικά γλυκό, καθώς βασίζεται αποκλειστικά στη γλύκα των μπισκότων, με το ελληνικό γιαούρτι να κρατά ισορροπία, πλούσια γεύση και φρεσκάδα.

Η τάση εξελίχθηκε αστραπιαία... Αντί για τα αρχικά μπισκότα καρύδας, χρήστες άρχισαν να δοκιμάζουν Oreo, Biscoff, digestive, graham crackers ή ακόμα και μπισκότα με γέμιση. Κάποιοι μάλιστα προτίμησαν graham crackers για να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο την κλασική βάση cheesecake, με τα σχετικά βίντεο να φτάνουν εκατομμύρια προβολές.

Το hashtag #japanesecheesecake μετρά πλέον δεκάδες χιλιάδες αναρτήσεις, παρότι το συγκεκριμένο trend απέχει αρκετά από το αυθεντικό ιαπωνικό cheesecake, το οποίο είναι αφράτο, ψημένο και θυμίζει chiffon cake. Ωστόσο, η σύνδεση γίνεται κυρίως λόγω της ελαφριάς υφής και της πιο «καθαρής» γεύσης, σε αντίθεση με το βαρύ, αμερικανικού τύπου cheesecake.

Το japanese cheesecake του Άκη Πετρετζίκη
@akis_petretzikis

Japanese cheesecake: για να δούμε αξίζει το hype.😛 #japanesecheesecake #yogurt #recipe #viralrecipe #fyp

♬ Funky Lo-fi Vides (P-funk Jazz) - Gazelle
Αυτό που κάνει τη συνταγή να ξεχωρίζει είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος του ελληνικού γιαουρτιού. Η πυκνή υφή του είναι αυτή που «κρατά» το γλυκό, δίνει σώμα στο αποτέλεσμα και επιτρέπει στα μπισκότα να μετατραπούν σε κάτι που θυμίζει κρέμα. Παράλληλα, προσφέρει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, στοιχείο που έχει κερδίσει τους fans του λεγόμενου «proteinmaxxing».

Και άλλες παραλλαγές της viral συνταγής

Κλείσιμο
@dimitris__michailidis

🇬🇧🇬🇷 Αυτό είναι το viral Japanese Cheesecake με 2 μόνο υλικά και ΦΑΓΕ Total 5% που κάνει χαμό στα social media! στραγγιστό γιαούρτι ΦΑΓΕ total 5% μπισκότα κανέλας Παίρνουμε στραγγιστό γιαούρτι total ΦΑΓΕ 5%, το ανακατεύουμε, προσθέτουμε μέσα μπισκότα κανέλας ή ότι μπισκότα μας αρέσουν και σκεπάζουμε με μεμβράνη. Βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 5 ώρες, ιδανικά ένα βράδυ, και απολαμβάνουμε όπως είναι ή με μαρμελάδα της αρεσκείας μας. Κάνε like άμα σου άρεσε το βίντεο και ακολούθησέ με για περισσότερες εύκολες συνταγές ❤️ ENGLISH strained yogurt FAGE total 5% cinnamon cookies Take strained yogurt FAGE whole 5%, mix it, add cinnamon cookies or whatever cookies you like and cover with cling film. Put in the fridge for at least 5 hours, ideally overnight, and enjoy as is or with jam of our choice. #fy #fyp #foryou #foryourpage @fage_greece

♬ πρωτότυπος ήχος - Dimitris Michailidis
@yum.ines

🍰🥄 Viral Japanese cheesecake: 3 ingredients, no bake. Greek yogurt, speculoos, and a very necessary salted butter caramel moment. viralrecipe japanesecheesecake nobakedessert biscoff

♬ son original - yum.ines - yum.ines
@dietitianslab

☕🍰 Viral, healthy γλυκό με 165 kcal!!! Αυτό το Japanese tiramisu cheesecake είναι ανάλαφρο, γρήγορο, πανεύκολο και απίστευτα απολαυστικό 🤍 Γλυκό που μοιάζει “cheat”, αλλά δεν είναι. Γιατί να το δοκιμάσεις: ✔ Μόνο 165 θερμίδες ανά μερίδα ✔ 15 γρ πρωτεΐνης ✔ Χωρίς ψήσιμο ✔ Τέλειο γλυκό για μετά το φαγητό ή απογευματινό snack 🌿 Υλικά (3 μερίδες): • 🥣 Γιαούρτι 2%: 400 γρ • 🍪 Μπισκότα σαβαγιάρ: 35 γρ • 🍯 Μέλι: 20 γρ • 🍫 Κακάο άγλυκο: 5 γρ • ☕ Καφές στιγμής: 1 κ.γλ • 💧 Νερό: 20 ml 📖 Εκτέλεση: Ακολούθησε τη διαδικασία όπως φαίνεται στο βίντεο 🎥 Διατροφική Ανάλυση (ανά μερίδα): 🔥 Θερμίδες: 185 kcal 🥚 Πρωτεΐνη: 15 γρ 🍞 Υδατάνθρακες: 17 γρ 🧈 Λιπαρά: 4 γρ 📲 Αποθήκευσέ το για όταν θες γλυκό χωρίς τύψεις 🫶🏼 Ακολούθησε για περισσότερες υγιεινές, εύκολες και πραγματικά νόστιμες συνταγές #dietitianslab #viral #tiramisù #cheesecake #japanese

♬ original sound - Dietitian’s lab
@cookbakemake1

Let’s make the viral Japanese Cheesecake with only 2 ingredients. All you need is Greek Yoghurt and Biscoff Biscuits. Add biscuits into the yoghurt and leave in the fridge for overnight at least. And enjoy! #japanesecheesecake #biscoffcheesecake #cheesecake #nobakedessert #easydesserts

♬ original sound - Cook, Bake, Make
Οι γνώμες, φυσικά, διχάζονται. Κάποιοι δηλώνουν ότι πρόκειται για την πιο έξυπνη συνταγή που έχουν δοκιμάσει, ενώ άλλοι παραδέχονται ότι δεν είναι ακριβώς cheesecake — αλλά κάτι ενδιάμεσο, πιο κοντά σε ένα «icebox yogurt cake», όπως το βάφτισαν αρκετοί. Σε κάθε περίπτωση πάντως ισχύει το εξής: το αποτέλεσμα είναι νόστιμο, εύκολο και εντυπωσιακά κοντά σε αυτό που υπόσχεται.

Ίσως τελικά αυτή να είναι και η επιτυχία του viral γλυκού. Δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει το αυθεντικό cheesecake, αλλά να προσφέρει μια πιο απλή, καθημερινή και υγιεινή εκδοχή του, με βασικό συστατικό ένα προϊόν που έχουμε όλοι στο ψυγείο μας. Και αν κάτι αποδεικνύει αυτή η τάση, είναι ότι το ελληνικό γιαούρτι μπορεί – για άλλη μια φορά – να πρωταγωνιστήσει ακόμα και στην πιο απρόσμενη γλυκιά μόδα των social media.
36 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης