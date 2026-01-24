Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Το japanese cheesecake των δύο υλικών με πρωταγωνιστή το ελληνικό γιαούρτι που έχει τρελάνει τα social media
Ελληνικό γιαούρτι και μπισκότα αρκούν για το viral γλυκό που θυμίζει cheesecake
Η αρχή έγινε στις 7 Ιανουαρίου, όταν ο TikToker Stan Fukase ανάρτησε βίντεο στο οποίο δοκιμάζει να φτιάξει «cheesecake» απλώς πιέζοντας μπισκότα μέσα σε ένα κεσεδάκι ελληνικού γιαουρτιού και αφήνοντάς το στο ψυγείο για 12 έως 15 ώρες. Το αποτέλεσμα τον εξέπληξε τόσο, που η αντίδρασή του έγινε σχεδόν εξίσου viral με τη συνταγή.
Δείτε τον TikToker Stan Fukase να φτιάχνει το japanese cheesecake
@worldofxtra
Trying the viral 2-ingredient high protein homemade “cheesecake” using coconut sable and greek yogurt! #viralrecipe #tastetest #japan #cheesecake #recipe♬ original sound - Stan Fukase - Stan Fukase
Η τάση εξελίχθηκε αστραπιαία... Αντί για τα αρχικά μπισκότα καρύδας, χρήστες άρχισαν να δοκιμάζουν Oreo, Biscoff, digestive, graham crackers ή ακόμα και μπισκότα με γέμιση. Κάποιοι μάλιστα προτίμησαν graham crackers για να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο την κλασική βάση cheesecake, με τα σχετικά βίντεο να φτάνουν εκατομμύρια προβολές.
Το hashtag #japanesecheesecake μετρά πλέον δεκάδες χιλιάδες αναρτήσεις, παρότι το συγκεκριμένο trend απέχει αρκετά από το αυθεντικό ιαπωνικό cheesecake, το οποίο είναι αφράτο, ψημένο και θυμίζει chiffon cake. Ωστόσο, η σύνδεση γίνεται κυρίως λόγω της ελαφριάς υφής και της πιο «καθαρής» γεύσης, σε αντίθεση με το βαρύ, αμερικανικού τύπου cheesecake.
Το japanese cheesecake του Άκη Πετρετζίκη
@akis_petretzikis
Japanese cheesecake: για να δούμε αξίζει το hype.😛 #japanesecheesecake #yogurt #recipe #viralrecipe #fyp♬ Funky Lo-fi Vides (P-funk Jazz) - Gazelle
Και άλλες παραλλαγές της viral συνταγής
@dimitris__michailidis
🇬🇧🇬🇷 Αυτό είναι το viral Japanese Cheesecake με 2 μόνο υλικά και ΦΑΓΕ Total 5% που κάνει χαμό στα social media! στραγγιστό γιαούρτι ΦΑΓΕ total 5% μπισκότα κανέλας Παίρνουμε στραγγιστό γιαούρτι total ΦΑΓΕ 5%, το ανακατεύουμε, προσθέτουμε μέσα μπισκότα κανέλας ή ότι μπισκότα μας αρέσουν και σκεπάζουμε με μεμβράνη. Βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 5 ώρες, ιδανικά ένα βράδυ, και απολαμβάνουμε όπως είναι ή με μαρμελάδα της αρεσκείας μας. Κάνε like άμα σου άρεσε το βίντεο και ακολούθησέ με για περισσότερες εύκολες συνταγές ❤️ ENGLISH strained yogurt FAGE total 5% cinnamon cookies Take strained yogurt FAGE whole 5%, mix it, add cinnamon cookies or whatever cookies you like and cover with cling film. Put in the fridge for at least 5 hours, ideally overnight, and enjoy as is or with jam of our choice. #fy #fyp #foryou #foryourpage @fage_greece♬ πρωτότυπος ήχος - Dimitris Michailidis
@yum.ines
🍰🥄 Viral Japanese cheesecake: 3 ingredients, no bake. Greek yogurt, speculoos, and a very necessary salted butter caramel moment. viralrecipe japanesecheesecake nobakedessert biscoff♬ son original - yum.ines - yum.ines
@dietitianslab
☕🍰 Viral, healthy γλυκό με 165 kcal!!! Αυτό το Japanese tiramisu cheesecake είναι ανάλαφρο, γρήγορο, πανεύκολο και απίστευτα απολαυστικό 🤍 Γλυκό που μοιάζει “cheat”, αλλά δεν είναι. Γιατί να το δοκιμάσεις: ✔ Μόνο 165 θερμίδες ανά μερίδα ✔ 15 γρ πρωτεΐνης ✔ Χωρίς ψήσιμο ✔ Τέλειο γλυκό για μετά το φαγητό ή απογευματινό snack 🌿 Υλικά (3 μερίδες): • 🥣 Γιαούρτι 2%: 400 γρ • 🍪 Μπισκότα σαβαγιάρ: 35 γρ • 🍯 Μέλι: 20 γρ • 🍫 Κακάο άγλυκο: 5 γρ • ☕ Καφές στιγμής: 1 κ.γλ • 💧 Νερό: 20 ml 📖 Εκτέλεση: Ακολούθησε τη διαδικασία όπως φαίνεται στο βίντεο 🎥 Διατροφική Ανάλυση (ανά μερίδα): 🔥 Θερμίδες: 185 kcal 🥚 Πρωτεΐνη: 15 γρ 🍞 Υδατάνθρακες: 17 γρ 🧈 Λιπαρά: 4 γρ 📲 Αποθήκευσέ το για όταν θες γλυκό χωρίς τύψεις 🫶🏼 Ακολούθησε για περισσότερες υγιεινές, εύκολες και πραγματικά νόστιμες συνταγές #dietitianslab #viral #tiramisù #cheesecake #japanese♬ original sound - Dietitian’s lab
@cookbakemake1
Let’s make the viral Japanese Cheesecake with only 2 ingredients. All you need is Greek Yoghurt and Biscoff Biscuits. Add biscuits into the yoghurt and leave in the fridge for overnight at least. And enjoy! #japanesecheesecake #biscoffcheesecake #cheesecake #nobakedessert #easydesserts♬ original sound - Cook, Bake, Make
Ίσως τελικά αυτή να είναι και η επιτυχία του viral γλυκού. Δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει το αυθεντικό cheesecake, αλλά να προσφέρει μια πιο απλή, καθημερινή και υγιεινή εκδοχή του, με βασικό συστατικό ένα προϊόν που έχουμε όλοι στο ψυγείο μας. Και αν κάτι αποδεικνύει αυτή η τάση, είναι ότι το ελληνικό γιαούρτι μπορεί – για άλλη μια φορά – να πρωταγωνιστήσει ακόμα και στην πιο απρόσμενη γλυκιά μόδα των social media.
