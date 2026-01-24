Το japanese cheesecake των δύο υλικών με πρωταγωνιστή το ελληνικό γιαούρτι που έχει τρελάνει τα social media

🇬🇧🇬🇷 Αυτό είναι το viral Japanese Cheesecake με 2 μόνο υλικά και ΦΑΓΕ Total 5% που κάνει χαμό στα social media! στραγγιστό γιαούρτι ΦΑΓΕ total 5% μπισκότα κανέλας Παίρνουμε στραγγιστό γιαούρτι total ΦΑΓΕ 5%, το ανακατεύουμε, προσθέτουμε μέσα μπισκότα κανέλας ή ότι μπισκότα μας αρέσουν και σκεπάζουμε με μεμβράνη. Βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 5 ώρες, ιδανικά ένα βράδυ, και απολαμβάνουμε όπως είναι ή με μαρμελάδα της αρεσκείας μας. Κάνε like άμα σου άρεσε το βίντεο και ακολούθησέ με για περισσότερες εύκολες συνταγές ❤️ ENGLISH strained yogurt FAGE total 5% cinnamon cookies Take strained yogurt FAGE whole 5%, mix it, add cinnamon cookies or whatever cookies you like and cover with cling film. Put in the fridge for at least 5 hours, ideally overnight, and enjoy as is or with jam of our choice. #fy #fyp #foryou #foryourpage @fage_greece

☕🍰 Viral, healthy γλυκό με 165 kcal!!! Αυτό το Japanese tiramisu cheesecake είναι ανάλαφρο, γρήγορο, πανεύκολο και απίστευτα απολαυστικό 🤍 Γλυκό που μοιάζει "cheat", αλλά δεν είναι. Γιατί να το δοκιμάσεις: ✔ Μόνο 165 θερμίδες ανά μερίδα ✔ 15 γρ πρωτεΐνης ✔ Χωρίς ψήσιμο ✔ Τέλειο γλυκό για μετά το φαγητό ή απογευματινό snack 🌿 Υλικά (3 μερίδες): • 🥣 Γιαούρτι 2%: 400 γρ • 🍪 Μπισκότα σαβαγιάρ: 35 γρ • 🍯 Μέλι: 20 γρ • 🍫 Κακάο άγλυκο: 5 γρ • ☕ Καφές στιγμής: 1 κ.γλ • 💧 Νερό: 20 ml 📖 Εκτέλεση: Ακολούθησε τη διαδικασία όπως φαίνεται στο βίντεο 🎥 Διατροφική Ανάλυση (ανά μερίδα): 🔥 Θερμίδες: 185 kcal 🥚 Πρωτεΐνη: 15 γρ 🍞 Υδατάνθρακες: 17 γρ 🧈 Λιπαρά: 4 γρ

Οι γνώμες, φυσικά, διχάζονται. Κάποιοι δηλώνουν ότι πρόκειται για την πιο έξυπνη συνταγή που έχουν δοκιμάσει, ενώ άλλοι παραδέχονται ότι δεν είναι ακριβώς cheesecake — αλλά κάτι ενδιάμεσο, πιο κοντά σε ένα «icebox yogurt cake», όπως το βάφτισαν αρκετοί. Σε κάθε περίπτωση πάντως ισχύει το εξής: το αποτέλεσμα είναι νόστιμο, εύκολο και εντυπωσιακά κοντά σε αυτό που υπόσχεται.Ίσως τελικά αυτή να είναι και η επιτυχία του viral γλυκού. Δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει το αυθεντικό cheesecake, αλλά να προσφέρει μια πιο απλή, καθημερινή και υγιεινή εκδοχή του, με βασικό συστατικό ένα προϊόν που έχουμε όλοι στο ψυγείο μας. Και αν κάτι αποδεικνύει αυτή η τάση, είναι ότι το ελληνικό γιαούρτι μπορεί – για άλλη μια φορά – να πρωταγωνιστήσει ακόμα και στην πιο απρόσμενη γλυκιά μόδα των social media.