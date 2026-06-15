Ρήξη Ανευρύσματος: Η άμεση αντιμετώπιση σώζει ζωές - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η υγεία του εγκεφάλου αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό και η επιστήμη σήμερα παρέχει τα εργαλεία για να την προστατεύσουμε ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές - O κ. Παντελής Σταυρινού, Διευθυντής Νευροχειρουργός στο Metropolitan Hospital και Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κολωνίας στη Γερμανία εξηγεί