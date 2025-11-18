Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Γυμναστική με άδειο στομάχι: Βοηθάει στο κάψιμο λίπους;
Θετικά και αρνητικά των προπονήσεων με άδειο στομάχι - Εξηγεί ο καθηγητής διατροφής και μεταβολισμού στο Πανεπιστήμιο του Bath, Javier Gonzalez
Η άσκηση με άδειο στομάχι, γνωστή και ως fasted training, γίνεται όλο και πιο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μεταξύ όσων προσπαθούν να χάσουν βάρος ή να βελτιώσουν του μεταβολισμού. Αλλά τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα μας όταν γυμναζόμαστε χωρίς να έχουμε φάει;
Όπως δήλωσε ο Javier Gonzalez στον guardian, καθηγητής διατροφής και μεταβολισμού στο Πανεπιστήμιο του Bath (Αγγλία), «όταν ασκούμαστε, καίμε πάντα ένα μείγμα καυσίμων – κυρίως υδατάνθρακες και λίπος.
Αν έχετε νηστέψει όλη τη νύχτα, γενικά θα κάψετε λίγο περισσότερο λίπος και λιγότερους υδατάνθρακες από ό,τι αν είχατε φάει πρωινό, ειδικά ένα πλούσιο σε υδατάνθρακες». Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι προπονήσεις με άδειο στομάχι είναι καλύτερες για την απώλεια βάρους.
«Μπορούμε να αποθηκεύσουμε μόνο μια μικρή ποσότητα υδατανθράκων ως γλυκογόνο στους μυς και στο συκώτι μας. Οποιαδήποτε επιπλέον ενέργεια – από υδατάνθρακες, λίπος ή πρωτεΐνες – τελικά αποθηκεύεται ως σωματικό λίπος.
Έτσι, για να χάσετε λίπος, πρέπει να έχετε ενεργειακό έλλειμμα: να καίτε περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνετε. Αν δεν το κάνετε, δεν έχει σημασία αν έχετε νηστέψει ή φάει – το σώμα σας εξισορροπεί τα πράγματα με την πάροδο του χρόνου», υπογραμμίζει ο Gonzalez.
«Η προπόνηση με άδειο στομάχι φαίνεται να ενθαρρύνει τους μυς να απομακρύνουν τη γλυκόζη από την κυκλοφορία του αίματος, οπότε μπορεί να βελτιώσει τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, ειδικά μετά τα γεύματα».
Ωστόσο, η γυμναστική με άδειο στομάχι δεν είναι κάτι το εντελώς ανούσιο. Έρευνες, συμπεριλαμβανομένης και του Gonzalez, υποδηλώνουν ότι η προπόνηση με άδειο στομάχι μπορεί να βελτιώσει ελαφρώς τον μεταβολισμό, ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο οι μύες προσαρμόζονται στην άσκηση και τον τρόπο με τον οποίο το σώμα χειρίζεται τις αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε πτώσεις της ενέργειας.
Τα οφέλη του άδειου στομαχιού γίνονται πιο εμφανή κυρίως σε ασκήσεις αντοχής, όπως το τρέξιμο ή η ποδηλασία, όπου το σώμα μπορεί να κινητοποιήσει περισσότερο τα αποθέματα λίπους.
Αντίθετα, σε ασκήσεις υψηλής έντασης – όπως τα σπριντ ή οι διαλειμματικές προπονήσεις – το σώμα χρειάζεται άμεσα διαθέσιμη ενέργεια και βασίζεται περισσότερο στους υδατάνθρακες. Συνολικά, τα οφέλη της προπόνησης με άδειο στομάχι είναι μέτρια.
«Το πιο σημαντικό είναι να γυμνάζεστε. Το αν το κάνετε νηστικοί ή χορτάτοι είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε, ξεκινήστε με λίγα λεπτά – 15 ή 20 – και αυξήστε σταδιακά.
Αν αισθανθείτε ζαλάδα ή ίλιγγο, αυτό είναι το σύνθημα για να σταματήσετε και να φάτε κάτι», τονίζει ο Gonzalez.
