Κάνει κακό η σάουνα στο σπέρμα;
Ειδικός στη γονιμότητα εξηγεί ότι η συχνή έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή σπέρματος, χωρίς όμως να δημιουργεί πρόβλημα στους περισσότερους άνδρες
Η συζήτηση γύρω από το αν η συχνή χρήση σάουνας μπορεί να επηρεάσει την ανδρική γονιμότητα επανέρχεται συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε διαδικτυακές συζητήσεις. Ωστόσο φαίνεται πως κυκλοφορούν πολλές παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι υψηλές θερμοκρασίες επιδρούν στην παραγωγή σπερματοζωαρίων και πότε πρέπει να ανησυχεί κάποιος.
Ο καθηγητής Κόλιν Ντάνκαν, ειδικός στη γονιμότητα στο University of Edinburgh, εξήγησε σε δηλώσεις του στον Guardian ότι η επίδραση της σάουνας στην ανδρική γονιμότητα δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο συχνά παρουσιάζεται.
Όπως ανέφερε, οι όρχεις βρίσκονται εκτός του σώματος ακριβώς επειδή λειτουργούν καλύτερα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. «Αν τους εκθέτετε συνεχώς σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως σε μια σάουνα, δεν λειτουργούν το ίδιο αποτελεσματικά», σημείωσε.
Ο ίδιος διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η περιστασιακή χρήση σάουνας δεν προκαλεί ουσιαστικό πρόβλημα. «Οι όρχεις είναι σχεδιασμένοι ώστε να παράγουν πολύ περισσότερα σπερματοζωάρια από όσα απαιτούνται για τη γονιμότητα. Αν κάποιος πηγαίνει πού και πού σε σάουνα, δεν πρόκειται να κάνει καμία απολύτως διαφορά», είπε.
Σύμφωνα με τον Ντάνκαν, η κατάσταση αλλάζει μόνο όταν η έκθεση στη θερμότητα είναι υπερβολική και καθημερινή για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Αν κάποιος κάνει ακραία χρήση σάουνας καθημερινά και για πολλές ώρες, τότε ο αριθμός των σπερματοζωαρίων θα μειωθεί», εξήγησε.
Ακόμη κι έτσι, ο ειδικός επισημαίνει ότι οι περισσότεροι άνδρες εξακολουθούν να διαθέτουν επαρκή αριθμό σπερματοζωαρίων ώστε να μη δημιουργείται ουσιαστικό πρόβλημα γονιμότητας. Ως παράδειγμα ανέφερε τη Φινλανδία, όπου η χρήση σάουνας είναι εξαιρετικά διαδεδομένη. «Οι Φινλανδοί χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο τις σάουνες σε σχέση με τους Βρετανούς και δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα υπογονιμότητας», ανέφερε.
Ο Ντάνκαν τόνισε ότι μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως από άνδρες που έχουν ήδη οριακά χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων ή αντιμετωπίζουν προβλήματα γονιμότητας. Όπως είπε, η βασική συμβουλή που δίνει στους ασθενείς του είναι η αποφυγή υπερβολών. «Αν κάνετε κάτι σε υπερβολικό βαθμό - οτιδήποτε κι αν είναι αυτό - πιθανότατα αξίζει να το περιορίσετε», σημείωσε.
