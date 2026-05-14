Λαπαροσκοπική-Ρομποτική κυστεκτομή: Λιγότερος πόνος, ταχύτερη ανάρρωση

ασθενείς με διηθητικό καρκίνο κύστης περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για αφαίρεση της κύστης λόγω πολλαπλών υποτροπών σύνθετες καλοήθεις παθήσεις που δεν ανταποκρίνονται σε άλλες θεραπείες

«Η κυστεκτομή, δηλαδή η χειρουργική αφαίρεση της ουροδόχου κύστης, αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές επεμβάσεις στην ουρολογία, όπου η κλασική ανοιχτή μέθοδος έχει υψηλό επίπεδο επεμβατικότητας και συνοδεύεται από σημαντικό μετεγχειρητικό πόνο και μεγάλο χρόνο νοσηλείας», αναφέρει, οκαι συνεχίζει:«Βιβλιογραφικά η ριζική κυστεκτομή παρουσιάζει, σε περίοδο 3 μηνών, μέχρι 30% πιθανότητα ήπιων ή και σοβαρών μετεγχειρητικών επιπλοκών. Με την εξέλιξη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, η λαπαροσκοπική / ρομποτική κυστεκτομή αποτελεί την μέθοδο εκλογής, προσφέροντας πιο γρήγορη ανάρρωση και σημαντικά μειωμένο κίνδυνο επιπλοκών».«Η λαπαροσκοπική / ρομποτική κυστεκτομή είναι η ελάχιστα επεμβατική τεχνική κατά την οποία η ουροδόχος κύστη αφαιρείται μέσω μικρών τομών στο κοιλιακό τοίχωμα. Ο χειρουργός χρησιμοποιεί ειδικά εργαλεία και μία κάμερα υψηλής ανάλυσης για να εκτελέσει την επέμβαση, με ακρίβεια και μειωμένο τραυματισμό των ιστών. Στην ρομποτική κυστεκτομή, με τη βοήθεια του ρομποτικού συστήματος Da Vinci, ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα, να επιτελεί λεπτές και με μεγάλη ακρίβεια κινήσεις, εξασφαλίζοντας άριστο ογκολογικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.Η τεχνική αυτή μπορεί να συνδυαστεί με δημιουργία νεοκύστης ή εκτροπή ούρων, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. Σε σύγκριση με την ανοιχτή μέθοδο, η λαπαροσκοπική / ρομποτική κυστεκτομή μειώνει σημαντικά την επεμβατικότητα, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ογκολογικής αποτελεσματικότητας», προσθέτει.«Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της λαπαροσκοπικής / ρομποτικής κυστεκτομής είναι ο μειωμένος τραυματισμός των ιστών. Χάρη στις μικρές τομές και τη χρήση ενδοσκοπικής κάμερας, η επέμβαση πραγματοποιείται με ακρίβεια, μειώνοντας τον πόνο και την απώλεια αίματος. Αυτό μεταφράζεται σε λιγότερη ανάγκη για αναλγητικά και μειωμένη πιθανότητα μετάγγισης.Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι η μείωση του κινδύνου λοιμώξεων και επιπλοκών του τραύματος. Οι μικρές τομές επουλώνονται γρήγορα, ενώ η πιθανότητα ανάπτυξης μετεγχειρητικής κήλης είναι σαφώς μικρότερη από ό,τι με την ανοιχτή μέθοδο.Η λαπαροσκοπική τεχνική παρέχει επίσης καλύτερη ορατότητα των ανατομικών δομών. Η κάμερα υψηλής ανάλυσης δίνει στον χειρουργό δυνατότητα λεπτών χειρισμών, γεγονός που συμβάλλει στην ασφαλή εκτέλεση της επέμβασης και στη διατήρηση ζωτικών δομών», εξηγεί ο ειδικός.«Ο χρόνος ανάρρωσης διαφέρει από ασθενή σε ασθενή, ωστόσο η λαπαροσκοπική / ρομποτική τεχνική προσφέρει γενικά πιο σύντομη και πιο άνετη ανάρρωση σε σύγκριση με την ανοιχτή μέθοδο. Ο ασθενής συνήθως κινητοποιείται μέσα στις πρώτες 24 ώρες και ο χρόνος νοσηλείας μειώνεται σημαντικά. Αυτό όχι μόνο μειώνει την ταλαιπωρία, αλλά περιορίζει και τον κίνδυνο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.Ο πόνος είναι σημαντικά μειωμένος, ενώ η επούλωση των τομών είναι ταχύτερη. Η επιστροφή σε βασικές καθημερινές δραστηριότητες γίνεται συνήθως μέσα σε λίγες εβδομάδες, με σταδιακή επάνοδο σε πλήρη λειτουργικότητα.Σε περιπτώσεις που έχει δημιουργηθεί νεοκύστη ή άλλη μορφή εκτροπής ούρων, ο ασθενής λαμβάνει ειδικές οδηγίες για τη φροντίδα του ουροποιητικού συστήματος. Η φυσιολογική λειτουργία ρυθμίζεται προοδευτικά, και οι περισσότεροι ασθενείς προσαρμόζονται ομαλά», επισημαίνει.Η λαπαροσκοπική / ρομποτική κυστεκτομή εφαρμόζεται κυρίως σε: