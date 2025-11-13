Πώς να καθαρίσετε εύκολα τον τρίφτη - Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος
Πώς να καθαρίσετε εύκολα τον τρίφτη - Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος

Μπορούμε να καθαρίσουμε τον τρίφτη με κάτι που σίγουρα έχουμε όλοι στην κουζίνα μας

Ένα από τα βασικά εργαλεία σε μια κουζίνα, καθώς τον χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά, είναι ο τρίφτης. Ωστόσο, ο καθαρισμός του είναι λίγο δύσκολος, καθώς όλο και κάποιο υπόλειμμα μένει. Για καλή μας τύχη, βρήκαμε τη λύση.

Φυσικά, για άλλη μια φορά η λύση είναι στην κουζίνα μας και συγκεκριμένα είναι η πατάτα.

Αυτό συμβαίνει, γιατί οι ωμές πατάτες περιέχουν οξαλικό οξύ ένα συστατικό, που βοηθάει στο να καθαριστεί καλά ο τρίφτης. Τρίβοντας με τη σκληρή και υγρή επιφάνεια της πατάτας ο τρίφτης σας θα καθαριστεί εύκολα και αποτελεσματικά. Έτσι, λοιπόν, είτε έχετε τρίψει τυριά είτε λαχανικά, χρησιμοποιώντας την πατάτα θα εξαφανιστούν όλα τα υπολείμματα.

Πηγή: cantina.protothema.gr
