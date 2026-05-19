Πότε φταίει το διάφραγμα για την δυσκολία της αναπνοής από τη μύτη και πώς αντιμετωπίζεται
Πονοκέφαλοι, ροχαλητό, χρόνια κόπωση και υπνική άπνοια μπορεί να αποτελούν συμπτώματα δυσκολιών της ρινικής αναπνοής - Ο κ. Χρήστος Γκιώνης, Διευθυντής Ωτορινολαρυγγολόγος στο Metropolitan Hospital, παρουσιάζει όλα τα νέα δεδομένα στη «μάχη» για την αντιμετώπιση του διαφράγματος
Ένα από τα πιο συχνά και ενοχλητικά συμπτώματα της καθημερινότητας, είναι η δυσχέρεια της ρινικής αναπνοής, η δυσκολία δηλαδή της αναπνοής από τη μύτη.
Η δυσκολία αυτή μπορεί να οφείλεται σε μια πληθώρα αιτιών με τη συχνότερη εξ’ αυτών να είναι η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος που συνοδεύεται από υπερτροφία των κάτω ρινικών κογχών.
Όσοι αντιμετωπίζουν δυσχέρεια στη ρινική τους αναπνοή εμφανίζουν παράλληλα και μια σειρά από άλλα συμπτώματα που επηρεάζουν σημαντικά τη καθημερινότητα τους.
Μερικά από αυτά είναι:
Πονοκέφαλος
Ροχαλητό
Υπνική άπνοια
Δυσκολία αφύπνισης
Αίσθημα χρόνιας κόπωσης
Στυτική δυσλειτουργία
Μεγαλύτερη πιθανότητα ανάπτυξης υπέρτασης ή αρρυθμίας
Έλλειψη συγκέντρωσης
Υποτροπιάζουσες φλεγμονές του ανώτερου αναπνευστικού
Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η αποθεραπεία είναι απλή, μέσω της χρήσης αλοιφών και πλύσεων με φυσιολογικό ορό. Μετά την επέμβαση δεν εμφανίζεται πρήξιμο, μελανιές ή πόνος και η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες γίνεται τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Το Metropolitan Hospital διαθέτει μια πρότυπη, πλήρως εξοπλισμένη και οργανωμένη Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική. Με άριστο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό και προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των ασθενών, παρέχοντας αξιόπιστες διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις και τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης.
Εξοπλισμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, στο Ακοολογικό, Νευρωτολογικό και Ενδοσκοπικό Εργαστήριο παρέχονται σύγχρονα μέσα για τη διάγνωση. Με τη βοήθεια και των υπολοίπων διαγνωστικών εργαστηρίων του Metropolitan, οι γιατροί της κλινικής έχουν τη δυνατότητα για ολοκληρωμένη διαγνωστική προσέγγιση στις ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις.
Όταν η συντηρητική θεραπεία δεν μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή ή δεν ενδείκνυται, οι γιατροί της κλινικής παρέχουν υψηλού επιπέδου χειρουργικές υπηρεσίες. Εκτός από τις συνήθεις επεμβάσεις στην ειδικότητα, καλύπτονται εξειδικευμένες επεμβάσεις στη μύτη, το αυτί, τον φάρυγγα, τον λάρυγγα, τους σιελογόνους αδένες και τον τράχηλο.
Το Laser και οι ραδιοσυχνότητες χρησιμοποιούνται σε πολλές επεμβάσεις, όπως τη φαρυγγοπλαστική για το ροχαλητό και την υπνική άπνοια, την αμυγδαλεκτομή, τη μείωση του όγκου των ρινικών κογχών και στην αντιμετώπιση των παθήσεων των φωνητικών χορδών.
Πηγή: ygeiamou.gr
Τα νέα δεδομένα στη «μάχη» για την αντιμετώπιση της δυσχέρειας της ρινικής αναπνοήςΗ σύγχρονη τεχνολογία ήρθε να διώξει τον μύθο της δυσκολίας στην αντιμετώπιση του διαφράγματος. Με κάμερες υψηλής ευκρίνειας μέσα από τη μύτη, χωρίς εξωτερικές τομές και με τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων, αντιμετωπίζεται η υπερτροφία των ρινικών κογχών και ευθυάζεται το διάφραγμα. Το χειρουργείο διαρκεί 30 λεπτά, πραγματοποιείται με γενική αναισθησία χωρίς να απαιτείται διανυκτέρευση στο νοσοκομείο.
