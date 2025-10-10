Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Τι αλλάζει εφέτος στο Πρόγραμμα Εμβολιασμών για τα παιδιά
Εντάσσεται η πρόληψη του RSV και επικαιροποιούνται τα εμβόλια για COVID-19, πνευμονιόκοκκο και HPV
Το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε επικαιροποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για την περίοδο 2025–2026, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε, εισάγοντας νέες παρεμβάσεις και προσαρμογές στα υπάρχοντα εμβόλια για παιδιά και εφήβους.
Για πρώτη φορά, εντάσσεται η πρόληψη του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) μέσω παθητικής ανοσοποίησης των νεογνών με μονοκλωνικό αντίσωμα (nirsevimab), που παρέχει προστασία για περίπου 5 μήνες. Το μέτρο αφορά σε όλα τα βρέφη, ιδιαίτερα όσα γεννιούνται πριν ή κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Το επικαιροποιημένο εμβόλιο COVID-19 συστήνεται πλέον για παιδιά και εφήβους, σύμφωνα με τα νεότερα σχήματα που καθορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ενώ το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου (PCV) προσαρμόζεται ώστε να καλύπτει περισσότερους ορότυπους, με ενίσχυση της χορήγησης των 13-δύναμων και 15-δύναμων εμβολίων, ενώ για συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου συστήνεται και ο εμβολιασμός με το 23-δύναμο (PPSV23).
