Έρευνα: Η μεσογειακή διατροφή μπορεί να μειώσει την ουλίτιδα
ΖΩΗ
Έρευνα Ουλίτιδα Διατροφή Μεσογειακή Διατροφή

Έρευνα: Η μεσογειακή διατροφή μπορεί να μειώσει την ουλίτιδα

Η διατροφή πλούσια σε φυτικά τρόφιμα όπως όσπρια, λαχανικά, φρούτα και ελαιόλαδο, εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα διαφόρων φλεγμονωδών δεικτών

Έρευνα: Η μεσογειακή διατροφή μπορεί να μειώσει την ουλίτιδα
Όσοι ακολουθούν μεσογειακή διατροφή φαίνεται ότι έχουν καλύτερη υγεία των ούλων και χαμηλότερα ποσοστά ουλίτιδας και φλεγμονής, όπως προκύπτει από έρευνα του King's College London, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of Periodontology».

Στην έρευνα αξιολογήθηκαν 200 νοσοκομειακοί ασθενείς στη Βρετανία, για τους οποίους έγιναν οδοντιατρικές εξετάσεις και λήφθηκαν δείγματα αίματος. Επίσης, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τη διατροφή τους.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα, ασθενείς των οποίων η διατροφή ήταν πλούσια σε φυτικά τρόφιμα, όπως όσπρια, λαχανικά, φρούτα και ελαιόλαδο, εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα διαφόρων φλεγμονωδών δεικτών.

Αντίθετα, τα άτομα που δεν ακολουθούσαν μεσογειακή διατροφή έτειναν να έχουν πιο σοβαρή ουλίτιδα, ειδικά αν κατανάλωναν συχνά κόκκινο κρέας. Σε αυτούς οι ερευνητές παρατήρησαν επιπλέον υψηλότερα επίπεδα φλεγμονωδών δεικτών.

Η μεσογειακή διατροφή έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, των νευροεκφυλιστικών διαταραχών και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»

«Η Γάζα καίγεται»: Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης

Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα

Thema Insights

Η bwin ανακατασκεύασε πλήρως το γήπεδο μπάσκετ στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων!

Μαζί με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής, η bwin προχώρησε και σε δωρεά αθλητικού υλικού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των παιδιών να αξιοποιήσουν τον νέο χώρο άθλησης με ασφάλεια, ενθουσιασμό και σύγχρονα μέσα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης