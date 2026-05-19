Νέο webinar από την OsteoStrong: Η Ορμονική Μετάβαση στην Περιεμμηνόπαυση και Εμμηνόπαυση και η Επίδρασή της στην Οστική Υγεία»
Μια σημαντική συζήτηση για κάθε γυναίκα
Η περιεμμηνόπαυση και η εμμηνόπαυση δεν αποτελούν απλώς μια φυσιολογική φάση στη ζωή της γυναίκας. Είναι μια βαθιά ορμονική μετάβαση που επηρεάζει σχεδόν κάθε σύστημα του οργανισμού — από τη διάθεση και τον ύπνο μέχρι τον μεταβολισμό, τη μυϊκή δύναμη και κυρίως την υγεία των οστών.
Καθώς τα επίπεδα των οιστρογόνων μειώνονται, η οστική απώλεια μπορεί να επιταχυνθεί σημαντικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο οστεοπενίας, οστεοπόρωσης και καταγμάτων. Την ίδια στιγμή, πολλές γυναίκες βιώνουν κόπωση, αύξηση βάρους, φλεγμονές, μυϊκή αδυναμία και αλλαγές που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους χωρίς να γνωρίζουν πάντα την πραγματική αιτία.
Με στόχο την ουσιαστική ενημέρωση και την επιστημονική καθοδήγηση, η ΟsteoStrong διοργανώνει την Τρίτη 26 Μαΐου στις 20:00 ένα ξεχωριστό webinar με θέμα:
«Η Ορμονική Μετάβαση στην Περιεμμηνόπαυση και Εμμηνόπαυση και η Επίδρασή της στην Οστική Υγεία»
με εισηγήτριες την γυναικολόγο: dr Sabine Wunschmann & την κλινική διαιτολόγο : Αλίνι Σπανού
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο κέντρο της OsteoStrong, στη Χατζηγιάννη Μέξη 5, αλλά και online μέσω Zoom, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν γυναίκες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Δύο επιστήμες ενώνονται για τη γυναικεία υγεία
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του webinar είναι ότι προσεγγίζει το θέμα μέσα από δύο αλληλοσυμπληρούμενες επιστήμες: την ιατρική και την κλινική διαιτολογία.
Οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν πώς οι ορμονικές αλλαγές επηρεάζουν τον οργανισμό, αλλά και τι μπορούν να κάνουν πρακτικά για να προστατεύσουν την υγεία και την ποιότητα ζωής τους.
Μέσα από επιστημονικά δεδομένα, πρακτικές συμβουλές και σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, το webinar φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο οδηγό για κάθε γυναίκα που θέλει να αντιμετωπίσει αυτή τη μετάβαση με γνώση και αυτοπεποίθηση.
Η Dr. Sabine Wünschmann και η ολιστική προσέγγιση της εμμηνόπαυσης
Μία εκ των δύο εισηγητριών της εκδήλωσης θα είναι η, Μαιευτήρας -Γυναικολόγος Dr. Sabine Wünschmann με πολυετή διεθνή εμπειρία και εξειδίκευση στην ολιστική προσέγγιση της γυναικείας υγείας και της εμμηνόπαυσης.
Η Dr. Wünschmann αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης και εκπαιδεύτηκε σε κορυφαία νοσοκομεία της Γερμανίας, της Νότιας Αφρικής και του Ηνωμένου Βασιλείου, μεταξύ των οποίων το Groote Schuur Hospital στο Cape Town και τα Homerton και Lewisham Hospitals στο Λονδίνο.
Η αναζήτησή της για μια βαθύτερη και πιο ολιστική κατανόηση της ανθρώπινης υγείας την οδήγησε σε επιπλέον εκπαίδευση στην Ομοιοπαθητική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό τη διδασκαλία του καθηγητή Γεωργίου Βυθούλκα.
Παράλληλα, συνεχίζει μέχρι σήμερα την εξειδίκευσή της σε τομείς όπως:
• η αντιγηραντική ιατρική,
• η υπογονιμότητα,
• η λαπαροσκοπική χειρουργική,
• η ορμονική ισορροπία,
• και η φυσική υποστήριξη της εμμηνόπαυσης.
Όπως η ίδια αναφέρει:
«Οι ορμόνες μας επηρεάζουν όλες τις περιοχές του σώματος, από τον εγκέφαλο μέχρι την καρδιά. Και η ισορροπία αυτών των ορμονών είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της βέλτιστης υγείας.»
Η δύναμη της διατροφής μέσα από τη ματιά της Alini Calmon Σπανού
Μαζί της θα βρίσκεται η Alini Calmon Σπανού, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος με εξειδίκευση στην Κλινική Διαιτολογία και επιστημονική συνεργάτης του Bioiatriki+ Nutrition
Με σπουδές στο University of Greenwich και μεταπτυχιακό στην Κλινική Διαιτολογία από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, η Alini Calmon Σπανού επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της σωστής διατροφής και της λειτουργικής προσέγγισης της υγείας.
Στην ομιλία της θα αναλύσει:
• τον ρόλο της διατροφής στην ορμονική ισορροπία,
• τη σημασία των θρεπτικών συστατικών για την οστική υγεία,
• τις διατροφικές στρατηγικές που υποστηρίζουν τον μεταβολισμό,
• και πώς η σωστή διατροφή μπορεί να μειώσει συμπτώματα όπως η κόπωση, οι φλεγμονές και η απώλεια μυϊκής μάζας.
Γιατί η οστική υγεία γίνεται κρίσιμο ζήτημα μετά τα 40
Κατά την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση, η μείωση των οιστρογόνων επηρεάζει άμεσα την αναδόμηση των οστών. Ο οργανισμός χάνει σταδιακά την ικανότητά του να διατηρεί ισχυρό και υγιές σκελετικό σύστημα.
Πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν ότι:
• η απώλεια οστικής μάζας ξεκινά αρκετά χρόνια πριν την εμμηνόπαυση,
• η μυϊκή αδυναμία συνδέεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο πτώσεων,
• και ότι η πρόληψη είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την αντιμετώπιση μιας ήδη εγκατεστημένης οστεοπόρωσης.
Το webinar θα φωτίσει ακριβώς αυτές τις πτυχές, προσφέροντας πρακτική γνώση και επιστημονική καθοδήγηση.
Η σύνδεση με τη φιλοσοφία της OsteoStrong
Η θεματολογία του webinar συνδέεται απόλυτα με τη φιλοσοφία της OsteoStrong η οποία βασίζεται στην πρόληψη και στη φυσική ενδυνάμωση του μυοσκελετικού συστήματος.
Η μέθοδος OsteoStrong αξιοποιεί την οστεογενική φόρτιση, μια καινοτόμο διαδικασία που ενεργοποιεί φυσικά την ενδυνάμωση των οστών και των μυών, χωρίς φθορά και χωρίς έντονη καταπόνηση.
Σε μια περίοδο όπου οι ορμονικές αλλαγές μπορούν να αποδυναμώσουν τον σκελετό, η σωστή υποστήριξη του οργανισμού αποκτά καθοριστική σημασία.
Η OsteoStrong προσφέρει μια ασφαλή και επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση για γυναίκες που θέλουν:
• να προστατεύσουν τα οστά τους,
• να βελτιώσουν τη δύναμη και την ισορροπία τους,
• να υποστηρίξουν τη συνολική τους υγεία,
• και να συνεχίσουν να ζουν ενεργά και δυναμικά σε κάθε ηλικία.
Μια βραδιά γνώσης, πρόληψης και ενδυνάμωσης
Το webinar της 26ης Μαΐου δεν είναι απλώς μια ακόμα ενημερωτική εκδήλωση. Είναι μια ευκαιρία για κάθε γυναίκα να κατανοήσει καλύτερα το σώμα της, να ενημερωθεί από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και να αποκτήσει πολύτιμα εργαλεία για το παρόν και το μέλλον της.
Πληροφορίες Εκδήλωσης
Το webinar θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Μαΐου, στις 20:00, στο OsteoStrong Athens, στη Χατζηγιάννη Μέξη 5, με δυνατότητα συμμετοχής και online μέσω Zoom. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επισκεφθείτε το site της OsteoStrong
