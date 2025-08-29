ΕΣΥ: Δεν πάνε στα νοσοκομεία οι γιατροί – Γιατί δεν αποδίδουν τα μέτρα του υπουργείου

Μια σειρά πρωτοβουλιών που φαίνεται πως λειτουργούν σε ένα βαθμό για τη συγκράτηση του ιατρικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) έχει λάβει το Υπουργείο Υγείας τον τελευταίο χρόνο. Ωστόσο, δεν είναι αρκετές καθώς οι αμοιβές του ιδιωτικού τομέα ή άλλων χωρών της Ευρώπης είναι ασυναγώνιστες, με αποτέλεσμα το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας να παραμένει τελευταίο ως επιλογή για τους γιατρούς.



Τα τελευταία 24ωρα έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση μεταξύ του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σε σχέση με το πόσοι γιατροί έχουν αποχωρήσει τον τελευταίο χρόνο από το ΕΣΥ και εάν τελικά το ισοζύγιο προσλήψεων και συνταξιοδοτήσεων-παραιτήσεων είναι αρνητικό. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έχει προχωρήσει σε κινήσεις για να αντιστραφεί η τάση…διαρροής από το ΕΣΥ, οι οποίες προς το παρόν δεν αποδίδουν όσο αναμενόταν.