Ο Τασούλας απένειμε τα ξίφη στους νέους Σημαιοφόρους του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος
Ο Τασούλας απένειμε τα ξίφη στους νέους Σημαιοφόρους του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας των νέων Σημαιοφόρων του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και απένειμε τα ξίφη στους νέους και στις νέες Αξιωματικούς τάξεως 2026.
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, ο Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Α/ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Α/ΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Α/ΛΣΕΛ.ΑΚΤ αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, ο διοικητής της ΣΝΔ υποναύαρχος Ιωάννης Ρέτσας ΠΝ και ο βουλευτής Διονύσης Χατζηδάκης, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων.
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, ο Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Α/ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Α/ΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Α/ΛΣΕΛ.ΑΚΤ αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, ο διοικητής της ΣΝΔ υποναύαρχος Ιωάννης Ρέτσας ΠΝ και ο βουλευτής Διονύσης Χατζηδάκης, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων.
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