Κορυφαία Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση για το Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς του Metropolitan Hospital

Μια εξαιρετικά σημαντική διεθνής διάκριση, που επισφραγίζει την κορυφαία ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του και την προσήλωσή του στην ιατρική αριστεία, ανήκει πλέον στο Metropolitan Hospital