ΕΣΥ: Πόσες αιτήσεις έχουν γίνει για προσλήψεις μόνιμων γιατρών στα νοσοκομεία, πόσο ζωηρό είναι το ενδιαφέρον
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ΕΣΥ: Πόσες αιτήσεις έχουν γίνει για προσλήψεις μόνιμων γιατρών στα νοσοκομεία, πόσο ζωηρό είναι το ενδιαφέρον

Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει αυξημένο ενδιαφέρον για 1.131 θέσεις γιατρών στα νοσοκομεία διατηρώντας σημαντικές ελπίδες για στελέχωση του ΕΣΥ ειδικά στη νησιωτική χώρα

ΕΣΥ: Πόσες αιτήσεις έχουν γίνει για προσλήψεις μόνιμων γιατρών στα νοσοκομεία, πόσο ζωηρό είναι το ενδιαφέρον
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
10 ΣΧΟΛΙΑ
Με ενδιαφέρον αναμένεται ο τελικός αριθμός των γιατρών που θα ανταποκριθούν στην προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για κάλυψη μόνιμων θέσεων στα νοσοκομεία.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το ενδιαφέρον είναι «ζωηρό» και όπως φαίνεται μεγαλύτερο σε σύγκριση με προκηρύξεις του παρελθόντος, γεγονός που γεννά ελπίδες ότι αναμένεται μια ικανοποιητική στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), ειδικά δύσκολων περιοχών όπως είναι τα νησιά.

Η προθεσμία των αιτήσεων για την προκήρυξη 1.131 θέσεων μόνιμων γιατρών στο ΕΣΥ έληγε την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, ωστόσο το Υπουργείο Υγείας έδωσε παράταση έως και τις 25 Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ygeiamou.gr, έως και χθες είχαν υποβληθεί 1.808 αιτήσεις γιατρών και εκκρεμούσαν τουλάχιστον 500, δηλαδή πρόκειται για αιτήσεις που δεν είχαν οριστικοποιηθεί.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
10 ΣΧΟΛΙΑ

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