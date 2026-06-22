Αναψυκτικά και χυμοί στην παιδική ηλικία «δείχνουν» υπέρταση στην ενήλικη ζωή

Παιδιά που κατανάλωναν δύο ή περισσότερα ζαχαρούχα ροφήματα ημερησίως είχαν έως και 52% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης ως ενήλικες, σύμφωνα με έρευνα σε περισσότερους από 25.000 συμμετέχοντες