Νέα διεθνής διάκριση για τη δρ Θάλεια Πετροπούλου, Διευθύντρια Xειρουργό του Metropolitan General

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Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί στον τίτλο, τον οποίο έχει ήδη κατακτήσει, καθιστώντας τη μία από τις ελάχιστες χειρουργούς στην Ευρώπη που διαθέτουν και τις δύο κορυφαίες πιστοποιήσεις αριστείας του SRC.Οι διαπιστεύσεις του Surgical Review Corporation απονέμονται ύστερα από αυστηρή και πολυπαραγοντική αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει τη χειρουργική εμπειρία, τα κλινικά αποτελέσματα, την ασφάλεια των ασθενών και τη συμμόρφωση με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας.Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί επισφράγιση της πολυετούς εξειδίκευσης της δρ Πετροπούλου στη χειρουργική παχέος εντέρου και ορθού, καθώς και της διαρκούς προσήλωσής της στην καινοτομία και την παροχή χειρουργικής φροντίδας υψηλού επιπέδου.Η δρ Πετροπούλου διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διεθνή κοινότητα της ρομποτικής χειρουργικής. Είναι Faculty της ORSI Academy στο Βέλγιο, ενός από τα σημαντικότερα διεθνή κέντρα εκπαίδευσης στον τομέα, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως Proctor σε διαφορετικά ρομποτικά συστήματα.Επιπλέον, συμμετέχει ως Key Opinion Leader (KOL) στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κατευθυντήριων οδηγιών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των εξελίξεων στη σύγχρονη ρομποτική χειρουργική.Η επιστημονική της δραστηριότητα εκτείνεται και στον ερευνητικό τομέα, με ενεργή συμμετοχή σε διεθνείς συνεργασίες και πολυκεντρικές μελέτες.Παράλληλα, πρωτοστατεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων χειρουργικών τεχνικών, όπως η κολεκτομή χωρίς εξωτερική τομή μέσω φυσικών οπών (NOTES – No-Incision Colectomy), καθώς και στην ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και επαυξημένης πραγματικότητας στη χειρουργική πράξη.Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής και κλινικής της πορείας, η δρ Πετροπούλου έχει τιμηθεί με σειρά εθνικών και διεθνών βραβείων αριστείας και καινοτομίας, αναγνώριση που αντανακλά τη συμβολή της στην εξέλιξη της ρομποτικής χειρουργικής και της σύγχρονης χειρουργικής ογκολογίας.Η νέα διεθνής διάκριση ενισχύει παράλληλα τη θέση του Metropolitan General ως κέντρου υψηλής εξειδίκευσης στη ρομποτική χειρουργική και τη χειρουργική ογκολογία.Μέσω της Κλινικής Ρομποτικής Χειρουργικής Εντέρου & Ορθού και Χειρουργικής Ογκολογίας, το νοσοκομείο προσφέρει προηγμένες ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και εφαρμόζοντας εξατομικευμένες χειρουργικές προσεγγίσεις σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα.Με σταθερή επένδυση στην καινοτομία, την έρευνα και την εκπαίδευση, το Metropolitan General συνεχίζει να αναπτύσσει υπηρεσίες αιχμής, προσφέροντας στους ασθενείς πρόσβαση σε προηγμένες θεραπευτικές επιλογές και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη της ρομποτικής χειρουργικής τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.