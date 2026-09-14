«Δεν είμαστε έτοιμοι»: Τι θα συμβεί αν η Γη δεχθεί το πρώτο μήνυμα ή ακόμα και... επίσκεψη από εξωγήινους;

Οι προειδοποιήσεις του καθηγητή του Χάρβαρντ Άβι Λεμπ, το 3I/ATLAS και τα σενάρια για την ημέρα που θα μάθουμε ότι δεν είμαστε μόνοι στο Σύμπαν - Πώς πιστεύουν οι ειδικοί ότι θα εκτυλισσόταν η πρώτη επαφή και πώς θα αντιδρούσε η ανθρωπότητα