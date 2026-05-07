«Βάζω υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή»: Ο Ομπάμα επιμένει ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν και θέλει να επικοινωνήσει μαζί τους, βίντεο

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι αν η αμερικανική κυβέρνηση είχε τέτοιες πληροφορίες στα χέρια της δεν θα μπορούσε να τις κρατήσει κρυφές, σίγουρα κάποιος θα είχε βγάλει μια selfie με έναν εξωγήινο, είπε χαρακτηριστικά