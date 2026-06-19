Πανικός στο Situation Room: Όταν ο Λευκός Οίκος «φρίκαρε» από τις αποκαλύψεις για τον Επστάιν, οι πρώτες ώρες αγωνίας για τους ανθρώπους του Τραμπ
Πανικός στο Situation Room: Όταν ο Λευκός Οίκος «φρίκαρε» από τις αποκαλύψεις για τον Επστάιν, οι πρώτες ώρες αγωνίας για τους ανθρώπους του Τραμπ
Οι New York Times αποκαλύπτουν τις απεγνωσμένες κινήσεις και τις μυστικές συναντήσεις του επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να μετριαστούν οι «κραδασμοί» για τον Αμερικανό πρόεδρο μετά τη δημοσιοποίηση των «Φακέλων Επστάιν»
«Στις 17 Ιουλίου του 2025, γύρω στις 6 το απόγευμα, οι κορυφαίοι αξιωματούχοι του Ντόναλντ Τραμπ εισήλθαν στο Situation Room του Λευκού Οίκου -το ασφαλές καταφύγιο όπου συζητούνται και αποφασίζονται απόρρητα θέματα και ζητήματα εθνικής ασφαλείας υψηλού διακυβεύματος».
Με αυτές τις λέξεις ξεκινάει το ρεπορτάζ των New York Times, το οποίο υπογράφουν η Μάγκι Χάμπερμαν και ο Τζόναθαν Σουόν, αμφότεροι ανταποκριτές της εφημερίδας στο Λευκό Οίκο, το οποίο εστιάζει στον τρόμο που κυρίευσε πέρυσι το επιτελείο του Τραμπ, λίγο πριν από την δημοσιοποίηση των Φακέλων Επστάιν.
Αποκαλύπτουν μυστικές συναντήσεις και συνομιλίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την «ζημιά» που θα προκαλούσαν τα ντοκουμέντα, καθώς και τις προσπάθειες του πλανητάρχη να σταματήσει την δημοσίευση ρεπορτάζ, όπως αυτό της Wall Street Journal.
«Οι ανώτεροι σύμβουλοι του Τραμπ είχαν συγκεντρωθεί χωρίς αυτόν, για να βρουν πώς θ' αποκτούσαν κάποιο μέτρο ελέγχου σε ένα πολύ διαφορετικό είδος κρίσης που απειλούσε την προεδρία του: τα αρχεία Επστάιν».
Το κοινό υπόμνημα του υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI, που είχε δημοσιευτεί δέκα ημέρες πριν από την ανωτέρω συνάντηση, δήλωνε ξεκάθαρα, όπως αναφέρουν οι New York Times, ότι «η έρευνα μας δεν εντόπισε καμία "λίστα πελατών" ισχυρών ανδρών, για τους οποίους ο διαβόητος παιδεραστής Τζέφρι Επστάιν φέρεται να είχε προμηθευτεί ανήλικα κορίτσια και νεαρές γυναίκες».
Αντί να επέλθει η ηρεμία, ξέσπασε καταιγίδα και έντονες αντιδράσεις μεταξύ των οπαδών του πλανητάρχη, που εμφανίζονταν μοιρασμένοι στα δυο -και ειδικά οι φανατικοί υποστηρικτές του MAGA (Make America Great Again).
Με αυτές τις λέξεις ξεκινάει το ρεπορτάζ των New York Times, το οποίο υπογράφουν η Μάγκι Χάμπερμαν και ο Τζόναθαν Σουόν, αμφότεροι ανταποκριτές της εφημερίδας στο Λευκό Οίκο, το οποίο εστιάζει στον τρόμο που κυρίευσε πέρυσι το επιτελείο του Τραμπ, λίγο πριν από την δημοσιοποίηση των Φακέλων Επστάιν.
Αποκαλύπτουν μυστικές συναντήσεις και συνομιλίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την «ζημιά» που θα προκαλούσαν τα ντοκουμέντα, καθώς και τις προσπάθειες του πλανητάρχη να σταματήσει την δημοσίευση ρεπορτάζ, όπως αυτό της Wall Street Journal.
«Οι ανώτεροι σύμβουλοι του Τραμπ είχαν συγκεντρωθεί χωρίς αυτόν, για να βρουν πώς θ' αποκτούσαν κάποιο μέτρο ελέγχου σε ένα πολύ διαφορετικό είδος κρίσης που απειλούσε την προεδρία του: τα αρχεία Επστάιν».
Το κοινό υπόμνημα του υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI, που είχε δημοσιευτεί δέκα ημέρες πριν από την ανωτέρω συνάντηση, δήλωνε ξεκάθαρα, όπως αναφέρουν οι New York Times, ότι «η έρευνα μας δεν εντόπισε καμία "λίστα πελατών" ισχυρών ανδρών, για τους οποίους ο διαβόητος παιδεραστής Τζέφρι Επστάιν φέρεται να είχε προμηθευτεί ανήλικα κορίτσια και νεαρές γυναίκες».
Αντί να επέλθει η ηρεμία, ξέσπασε καταιγίδα και έντονες αντιδράσεις μεταξύ των οπαδών του πλανητάρχη, που εμφανίζονταν μοιρασμένοι στα δυο -και ειδικά οι φανατικοί υποστηρικτές του MAGA (Make America Great Again).
Τα χειρότερα προ των πυλώνΗ κατάσταση δεν άργησε καθόλου να χειροτερέψει για το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, από την στιγμή που ενημερώθηκε ότι η Wall Street Journal ετοίμαζε ένα όχι και τόσο κολακευτικό ρεπορτάζ για την σχέση του Τραμπ με τον Επστάιν.
«Η ομάδα του έπρεπε τώρα να φέρει όλους στο ίδιο μήκος κύματος σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσουν την συνεχώς αυξανόμενη ένταση της προσοχής. Χρειάζονταν μια χειρονομία διαφάνειας για να κατευνάσουν μια ολοένα και πιο θυμωμένη βάση, αλλά και έναν τρόπο να μεταφέρουν το μήνυμα ότι ο πρόεδρος έδειχνε κατανόηση για τις ανησυχίες των υποστηρικτών του. Κάτι που ήταν πρόβλημα από μόνο του, γιατί δεν έδειχνε».
Σε εκείνη την απόρρητη πρώτη συνάντηση στο Situation Room, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς πήρε αρχικά τον λόγο, εκστομίζοντας πέντε λέξεις στην ομήγυρη: «Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα».
Όπου «ομήγυρη», σημειώστε την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, τον σύμβουλο του Λευκού Οίκου Ντέιβιντ Γουόρρινγκτον, την γραμματέα Τύπου Κάρολιν Λέβιτ και άλλα πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς, ενώ η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι και ο διευθυντής του FBI Κας Πάτελ συμμετείχαν μέσω ανοιχτής ακρόασης.
Ο αντιπρόεδρος επέμενε, σύμφωνα με τα όσα διασταύρωσαν οι δύο δημοσιογράφοι, ασκώντας πιέσεις στην κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία Επστάιν.
Υποστήριξε μάλιστα ότι τα ανέκδοτα και οι αβάσιμοι ισχυρισμοί που περιέχονταν στα αρχεία θα έπρεπε να έρθουν στην δημοσιότητα την δεδομένη στιγμή, πιστεύοντας ότι, αν η κυβέρνηση το έπραττε πρώτη, θα έκοβε το... οξυγόνο που τροφοδοτούσε τις θεωρίες συνωμοσίας.
Επίσης, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, ο Βανς ήθελε να προσλάβει ο λευκός Οίκος τον Τάκερ Κάρλσον για να πάρει συνέντευξη από την επί χρόνια φίλη και συνεργάτη του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ. Ήλπιζε ότι η τελευταία θα ήταν πρόθυμη να δηλώσει ότι ο Τραμπ δεν είχε εμπλακεί σε καμία αδικοπραγία με τον Επστάιν, αλλά τα όσα έλεγε δεν έπεισαν αρκετούς από τους παριστάμενους.
Ο πανικόςΉταν τέτοιος ο πανικός που είχε κυριεύσει τους επιτελείς του πλανητάρχη, που προτάθηκε ακόμη και κατάθεση της Μάξγουελ στο Κογκρέσο από τον Τζέι Ντι Βανς. Αμέσως μετά ο Γουόρινγκτον, ερωτώμενος τι θα περίμενε σε αντάλλαγμα η καταδικασμένη συνεργάτιδα του παιδόφιλου, είπε τις δύο διαθέσιμες επιλογές -μείωση ποινής ή χάρη- χωρίς να υποστηρίζει καμία από αυτές.
Εκείνη την στιγμή αρκετοί από τους συμμετέχοντες στη συνάντηση εξέφρασαν την έντονη αποδοκιμασία τους σε ό,τι αφορούσε κάποιο αντάλλαγμα στη Μάξγουελ, αφού θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα στον πρόεδρο.
Η προσωπάρχης Σούζι Γουάιλς είπε ότι θα συζητούσε το θέμα με τον Τραμπ και θα τον ρωτούσε αν θα έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social, ζητώντας την δημοσιοποίηση των σφραγισμένων εγγράφων.
Εκείνη την στιγμή, το άρθρο της Wall Street Journal που προσπαθούσαν να αποτρέψουν ανέβηκε online. Καθώς τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονταν στο Situation Room, ένα μέλος της ομήγυρης έφερε τυπωμένα αντίγραφα του ρεπορτάζ.
Πριν από τη δημοσίευση, ο Τραμπ, προσπαθώντας να την αποτρέψει, είχε μιλήσει με τον CEO της News Corp. Ρόμπερτ Τόμσον, τον ιδιοκτήτη της, Ρούπερτ Μέρντοχ και την αρχισυντάκτρια της εφημερίδας, Έμμα Τάκερ. «Ουσιαστικά φωνάζοντας ο πρόεδρος είπε στην Τάκερ, η οποία είναι Βρετανίδα, ότι πρέπει να “μισεί την Αμερική”» και ότι θα κατέθετε αγωγή.
Αμέσως μετά η Γουάιλς ετοίμασε μια δημόσια διάψευση για τον πρόεδρο, την οποία σύντομα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λίγο αργότερα ο Τραμπ έκανε αναδημοσίευση. Το κακό όμως είχε γίνει και, παρά τις προσπάθειες των επιτελών του προέδρου, σε επόμενες συναντήσεις εξακολουθούσε να βρίσκεται στην επικαιρότητα.
Όπως επισημαίνουν οι δημοσιογράφοι των New York Times, «η κρίση των αρχείων Επστάιν είχε αποκαλύψει κάτι που ορισμένοι από τους στενότερους συμβούλους του Τραμπ αρνούνταν επί μήνες να δουν: ο πρόεδρος θα μπορούσε να διαλύσει τους θεσμούς, να ανακατευθύνει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση εναντίον των εχθρών του και να φέρει τους πλουσιότερους άνδρες του κόσμου στο Οβάλ Γραφείο, αλλά δεν μπορούσε, όπως αποδείχθηκε, να "εξαφανίσει" τον Τζέφρι Επστάιν».
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