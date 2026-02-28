Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Ντέιβιντ Κορές: Ο ψευδοπροφήτης και το μακελειό στο Γουέικο του Τέξας
Από τις 28 Φεβρουαρίου του 1993 μέχρι την επιχείρηση της 19ης Απριλίου ο ηγέτης της αίρεσης των Δαυιδιανών, πολιορκήθηκε από το FBI στο οχυρό που διέμενε μαζί με τα πιστά μέλη που τον ακολουθούσαν
Ο πράκτορας του FBI που στεκόταν όρθιος μέσα στο καμένο δωμάτιο επικοινωνίας του οχυρού των Δαυιδιανών ανέπνεε με δυσκολία, αφού η μυρωδιά της καμένης σάρκας ήταν ανυπόφορη.
Μέσα υπήρχαν πτώματα ανδρών, γυναικών και παιδιών που από τις 28 Φεβρουαρίου του 1993 είχαν ταμπουρωθεί στο «φρούριο» της αίρεσης και αρνούνταν να παραδοθούν, με προεξάρχοντα τον ηγέτη τους, Ντέιβιντ Κορές.
Έναν 33χρονο ψευδοπροφήτη που «έσπερνε» παιδιά - είχε ήδη 16-αλλά ασελγούσε ταυτόχρονα σε ανήλικα κοριτσάκια λέγοντας τους ότι με αυτό τον τρόπο έρχονται πολύ κοντά στον Θεό!.
Το στρατηγείο της αίρεσης ήταν στο Γουέικο του Τέξας, ονομαζόταν «Mount Carmel Center» και εκεί έλαβε χώρα το μακελειό που συγκλόνισε την Αμερική και όλη την υφήλιο.
Ως παιδί που μεγάλωσε σε ένα δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον, ο Κορές είχε από παιδί πρόβλημα με την δυσλεξία και την όρασή του, κάτι που τον έστειλε σε σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Αποφοίτησε από το Λύκειο και έκανε διάφορες δουλειές αλλά πάντα για λίγο, αφού είτε τον απέλυαν είτε παραιτούνταν ενώ στα 19 του έγινε για πρώτη φορά πατέρας.
Η ανήλικη τότε σύντροφός του - μια έφηβη 16 ετών - έφερε στον κόσμο την κόρη τους αλλά ο Κορές δεν την είδε ποτέ, αφού το κορίτσι τον θεώρησε εντελώς ακατάλληλο για τον συγκεκριμένο ρόλο και μετακόμισε μακριά.
Ακολούθησε ένα ειδύλλιο με την 15χρονη κόρη ενός πάστορα της Εκκλησίας των Βαπτιστών-στην οποία ο Κορές είχε γίνει μέλος-το οποίο εξόργισε τον πατέρα της μικρής, που του απαγόρευσε να την ξαναδεί.
Ο τυφλωμένος από ερωτικό πάθος 21χρονος νεαρός τον αγνόησε, ο πάστορας τον εκδίωξε από την Εκκλησία των Βαπτιστών και το ποίμνιο και ο Κορές το καλοκαίρι του 1981 βρήκε καταφύγιο στην αίρεση των Δαυιδιανών. Ο δρόμος για την κόλαση είχε μόλις ανοίξει.
Πιο έξυπνος από όσο φαντάζονταν κάποιοι, ο Κορές αντιλήφθηκε πολύ γρήγορα μετά το θάνατο του Μπέντζαμιν Ρόντεν, ότι θα μπορούσε να είναι ο επόμενος ηγέτης της θρησκευτικής σέκτας.
Το προβληματικό παιδί και τα πάθη.
Αποφοίτησε από το Λύκειο και έκανε διάφορες δουλειές αλλά πάντα για λίγο, αφού είτε τον απέλυαν είτε παραιτούνταν ενώ στα 19 του έγινε για πρώτη φορά πατέρας.
Η ανήλικη τότε σύντροφός του - μια έφηβη 16 ετών - έφερε στον κόσμο την κόρη τους αλλά ο Κορές δεν την είδε ποτέ, αφού το κορίτσι τον θεώρησε εντελώς ακατάλληλο για τον συγκεκριμένο ρόλο και μετακόμισε μακριά.
Ακολούθησε ένα ειδύλλιο με την 15χρονη κόρη ενός πάστορα της Εκκλησίας των Βαπτιστών-στην οποία ο Κορές είχε γίνει μέλος-το οποίο εξόργισε τον πατέρα της μικρής, που του απαγόρευσε να την ξαναδεί.
Ο τυφλωμένος από ερωτικό πάθος 21χρονος νεαρός τον αγνόησε, ο πάστορας τον εκδίωξε από την Εκκλησία των Βαπτιστών και το ποίμνιο και ο Κορές το καλοκαίρι του 1981 βρήκε καταφύγιο στην αίρεση των Δαυιδιανών. Ο δρόμος για την κόλαση είχε μόλις ανοίξει.
Πιο έξυπνος από όσο φαντάζονταν κάποιοι, ο Κορές αντιλήφθηκε πολύ γρήγορα μετά το θάνατο του Μπέντζαμιν Ρόντεν, ότι θα μπορούσε να είναι ο επόμενος ηγέτης της θρησκευτικής σέκτας.
Η άνοδος και οι γυναίκες
Το μόνο πρόβλημα ήταν ο γιος του Ρόντεν που πίστευε ότι αυτός θα αναλάμβανε τα ηνία, οπότε ο Κορές που είχε αρχίσει ήδη να λέει ότι είναι ένας προφήτης του Θεού, πλεύρισε την μητέρα του Τζορτζ Ρόντεν που διοικούσε προσωρινά τους Δαυιδιανούς.
Έλεγε μάλιστα στο «ποίμνιο» ότι ο Θεός τον είχε επιλέξει για να τεκνοποιήσει με την 60χρονη χήρα του Ρόντεν, τονίζοντας εμφατικά ότι το παιδί που γεννιόταν θα ήταν ο «Εκλεκτός».
Η Λόις Ρόντεν του επέτρεψε να «διδάσκει» τον λόγο του, αλλά μια φωτιά στάθηκε η αιτία να εκδιωχθεί ο Κορές και οι 25 πιστοί του από το Mount Carmel Center.
Για τα επόμενα δύο χρόνια ζούσαν σε λεωφορεία και σκηνές 140 χιλιόμετρα μακριά από το Γουέικο κάτω από σκληρές συνθήκες, όμως ο χαρισματικός στην πειθώ «προφήτης» προσέλκυσε νέους πιστούς από την Καλιφόρνια, το Ισραήλ, την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Παρότι ταξίδεψε στην Ιερουσαλήμ, τελικά είπε στους οπαδούς του ότι πείστηκε από μια ανώτερη δύναμη να επιστρέψει στην Αμερική και το Γουέικο, το μέρος όπου θα εκπληρώνονταν οι προφητείες του Δανιήλ!
Μετά από κάποια επεισόδια που περιελάμβαναν ακόμη και ανταλλαγή πυροβολισμών ο υιός Ρόντεν έκανε την μοιραία κίνηση, ανοίγοντας τον δρόμο στον Κορές.
Σκότωσε με τσεκούρι έναν όχι και τόσο πιστό οπαδό του ο οποίος αμφισβήτησε ανοιχτά την βεβαιότητα του ηγέτη ότι είναι ο πραγματικός Μεσσίας, κάτι που οδήγησε στη σύλληψή του και στο εγκλεισμό του σε ψυχιατρείο.
Ο Ντέιβιντ ήταν πλέον ο αναμφισβήτητος ηγέτης των Δαυιδιανών και η σύζυγός του Ρέϊτσελ δεν προλάβαινε να γεννάει το ένα παιδί μετά το άλλο, ενώ όταν ήταν σε ενδιαφέρουσα ο άνδρας της παντρευόταν άλλες γυναίκες, ανήλικα κορίτσια αλλά και παντρεμένες!
Στις αρχές του 1992 είχαν αρχίσει να ακούγονται πολλά για το τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές του οχυρού των Δαυιδιανών και οι αρχές κλήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ελέγξουν και τις πληροφορίες για βαρύ οπλισμό που είχε η θρησκευτική σέκτα στις αποθήκες της. Τότε άρχισε η αντίστροφη μέτρηση…
Στις 28 Φεβρουαρίου του 1993 μια πολυμελής ομάδα της ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms & Explosives) κατευθυνόταν στο Mount Carmel Center για να ελέγξει τις καταγγελίες κατά του προφήτη.
Η πολιορκία και το μακελειό
Για κακή τους τύχη έγιναν αντιληπτοί από έναν οπαδό του που ενημέρωσε άμεσα και όταν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες έφτασαν έξω από το οχυρό, οι Δαυιδιανοί τους υποδέχτηκαν με πυροβολισμούς.
Τέσσερις πράκτορες και έξι οπαδοί του Κορές σκοτώθηκαν και άρχισε η ομηρία που συγκλόνισε όχι μόνο την Αμερική αλλά και την υφήλιο.
Ο ψευδοπροφήτης καθυστερούσε τις διαπραγματεύσεις με το FBI που ανέλαβε ως είθισται σε τέτοιες υποθέσεις την κρίση ομηρίας του Γουέικο, ενώ καθημερινά τα κανάλια ενημέρωναν με ζωντανές συνδέσεις.
Αυτό που δεν γνώριζαν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες ήταν ότι ο Κορές δεν είχε σκοπό να παραδοθεί, αλλά είχε δώσει εντολές σε περίπτωση εισβολής οι «πιστοί» να αυτοκτονήσουν αφού πρώτα σκοτώσουν τα μικρά παιδιά.
Χρειάστηκε να περάσουν 51 ημέρες και να εξαντληθούν όλα τα διαπραγματευτικά περιθώρια, ώστε η πρώτη γυναίκα υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, να εγκρίνει την πρόταση του FBI, να εκδιωχθούν οι Δαυιδιανοί δια της βίας από το Mount Carmel Center.
Στις 19 Απριλίου του 1993 ειδικές ομάδες αστυνομικών ξεκίνησαν να εισβάλλουν από παράθυρα και πόρτες ενώ ειδικό όχημα άρχισε να ψεκάζει με δακρυγόνο αέριο τους χώρους εντός και εκτός του συγκροτήματος.
Ακολούθησε ένα πανδαιμόνιο, ειδικά όταν ξέσπασε η φωτιά που εξαπλώθηκε στα κτήρια, ακούγονταν σποραδικοί πυροβολισμοί και φωνές ενώ η κατάσταση ήταν χαοτική.
Όταν τέλειωσαν όλα ο απολογισμός ήταν 79 νεκροί Δαυιδιανοί, 21 εκ των οποίων ήταν παιδιά κάτω των 16 ετών, τα οποία όμως δεν κάηκαν όλα ζωντανά.
Είχαν πυροβοληθεί στο κεφάλι 20 άτομα-τα 14 παιδιά-προφανώς με εντολή του προφήτη Ντέιβιντ Κορές, η σορός του οποίου βρέθηκε απανθρακωμένη.
Στο κεφάλι του δέσποζε μια τρύπα από σφαίρα, σαν ένα τελευταίο απομεινάρι του ανθρώπου που όταν κατά τη διάρκεια της ομηρίας ένας διαπραγματευτής τον ρώτησε αν εμπιστεύεται το ποίμνιό του στο Θεό αυτός απάντησε «Εγώ είμαι ο Θεός».
Τελικά όμως δεν ήταν...
