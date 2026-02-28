Ντέιβιντ Κορές: Ο ψευδοπροφήτης και το μακελειό στο Γουέικο του Τέξας

Το Mount Carmel Center ήταν το φρούριο των Δαυιδιανών.



Η πολιορκία και το μακελειό

Πράκτορες της ATF σε στιγμή ανάπαυσης .

Άνδρες του FBI προετοιμάζονται για την εισβολή της 19ης Απριλίου του 1993.

Το μόνο πρόβλημα ήταν ο γιος του Ρόντεν που πίστευε ότι αυτός θα αναλάμβανε τα ηνία, οπότε ο Κορές που είχε αρχίσει ήδη να λέει ότι είναι ένας προφήτης του Θεού, πλεύρισε την μητέρα του Τζορτζ Ρόντεν που διοικούσε προσωρινά τους Δαυιδιανούς.Έλεγε μάλιστα στο «ποίμνιο» ότι ο Θεός τον είχε επιλέξει για να τεκνοποιήσει με την 60χρονη χήρα του Ρόντεν, τονίζοντας εμφατικά ότι το παιδί που γεννιόταν θα ήταν ο «Εκλεκτός».Η Λόις Ρόντεν του επέτρεψε να «διδάσκει» τον λόγο του, αλλά μια φωτιά στάθηκε η αιτία να εκδιωχθεί ο Κορές και οι 25 πιστοί του από το Mount Carmel Center.Για τα επόμενα δύο χρόνια ζούσαν σε λεωφορεία και σκηνές 140 χιλιόμετρα μακριά από το Γουέικο κάτω από σκληρές συνθήκες, όμως ο χαρισματικός στην πειθώ «προφήτης» προσέλκυσε νέους πιστούς από την Καλιφόρνια, το Ισραήλ, την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.Παρότι ταξίδεψε στην Ιερουσαλήμ, τελικά είπε στους οπαδούς του ότι πείστηκε από μια ανώτερη δύναμη να επιστρέψει στην Αμερική και το Γουέικο, το μέρος όπου θα εκπληρώνονταν οι προφητείες του Δανιήλ!Μετά από κάποια επεισόδια που περιελάμβαναν ακόμη και ανταλλαγή πυροβολισμών ο υιός Ρόντεν έκανε την μοιραία κίνηση, ανοίγοντας τον δρόμο στον Κορές.Σκότωσε με τσεκούρι έναν όχι και τόσο πιστό οπαδό του ο οποίος αμφισβήτησε ανοιχτά την βεβαιότητα του ηγέτη ότι είναι ο πραγματικός Μεσσίας, κάτι που οδήγησε στη σύλληψή του και στο εγκλεισμό του σε ψυχιατρείο.Ο Ντέιβιντ ήταν πλέον ο αναμφισβήτητος ηγέτης των Δαυιδιανών και η σύζυγός του Ρέϊτσελ δεν προλάβαινε να γεννάει το ένα παιδί μετά το άλλο, ενώ όταν ήταν σε ενδιαφέρουσα ο άνδρας της παντρευόταν άλλες γυναίκες, ανήλικα κορίτσια αλλά και παντρεμένες!Στις αρχές του 1992 είχαν αρχίσει να ακούγονται πολλά για το τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές του οχυρού των Δαυιδιανών και οι αρχές κλήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ελέγξουν και τις πληροφορίες για βαρύ οπλισμό που είχε η θρησκευτική σέκτα στις αποθήκες της. Τότε άρχισε η αντίστροφη μέτρηση…Στις 28 Φεβρουαρίου του 1993 μια πολυμελής ομάδα της ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms & Explosives) κατευθυνόταν στο Mount Carmel Center για να ελέγξει τις καταγγελίες κατά του προφήτη.Για κακή τους τύχη έγιναν αντιληπτοί από έναν οπαδό του που ενημέρωσε άμεσα και όταν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες έφτασαν έξω από το οχυρό, οι Δαυιδιανοί τους υποδέχτηκαν με πυροβολισμούς.Τέσσερις πράκτορες και έξι οπαδοί του Κορές σκοτώθηκαν και άρχισε η ομηρία που συγκλόνισε όχι μόνο την Αμερική αλλά και την υφήλιο.Ο ψευδοπροφήτης καθυστερούσε τις διαπραγματεύσεις με το FBI που ανέλαβε ως είθισται σε τέτοιες υποθέσεις την κρίση ομηρίας του Γουέικο, ενώ καθημερινά τα κανάλια ενημέρωναν με ζωντανές συνδέσεις.Αυτό που δεν γνώριζαν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες ήταν ότι ο Κορές δεν είχε σκοπό να παραδοθεί, αλλά είχε δώσει εντολές σε περίπτωση εισβολής οι «πιστοί» να αυτοκτονήσουν αφού πρώτα σκοτώσουν τα μικρά παιδιά.Χρειάστηκε να περάσουν 51 ημέρες και να εξαντληθούν όλα τα διαπραγματευτικά περιθώρια, ώστε η πρώτη γυναίκα υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, να εγκρίνει την πρόταση του FBI, να εκδιωχθούν οι Δαυιδιανοί δια της βίας από το Mount Carmel Center.Στις 19 Απριλίου του 1993 ειδικές ομάδες αστυνομικών ξεκίνησαν να εισβάλλουν από παράθυρα και πόρτες ενώ ειδικό όχημα άρχισε να ψεκάζει με δακρυγόνο αέριο τους χώρους εντός και εκτός του συγκροτήματος.Ακολούθησε ένα πανδαιμόνιο, ειδικά όταν ξέσπασε η φωτιά που εξαπλώθηκε στα κτήρια, ακούγονταν σποραδικοί πυροβολισμοί και φωνές ενώ η κατάσταση ήταν χαοτική.Όταν τέλειωσαν όλα ο απολογισμός ήταν 79 νεκροί Δαυιδιανοί, 21 εκ των οποίων ήταν παιδιά κάτω των 16 ετών, τα οποία όμως δεν κάηκαν όλα ζωντανά.Είχαν πυροβοληθεί στο κεφάλι 20 άτομα-τα 14 παιδιά-προφανώς με εντολή του προφήτη Ντέιβιντ Κορές, η σορός του οποίου βρέθηκε απανθρακωμένη.Στο κεφάλι του δέσποζε μια τρύπα από σφαίρα, σαν ένα τελευταίο απομεινάρι του ανθρώπου που όταν κατά τη διάρκεια της ομηρίας ένας διαπραγματευτής τον ρώτησε αν εμπιστεύεται το ποίμνιό του στο Θεό αυτός απάντησε «Εγώ είμαι ο Θεός».Τελικά όμως δεν ήταν...