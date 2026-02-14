Άγιος Βαλεντίνος: Πώς έγινε η ημέρα του έρωτα και της αγάπης

Η ιστορία πίσω από τον Άγιο Βαλεντίνο και η πορεία της γιορτής του έρωτα από το 3ο αιώνα μέχρι σήμερα