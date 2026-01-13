Το χρυσό που πήρε ο ΕΛΑΣ από τους Βρετανούς - «Σιάντος και Ιωαννίδης χόρευαν με τις λίρες» έλεγε ο Βελουχιώτης
Στο άρθρο μας της 05/01/2026 αναφερθήκαμε στις χρυσές λίρες που εισέπραξε στη διάρκεια της Κατοχής από τους Βρετανούς, ο ΕΔΕΣ του Ναπολέοντα Ζέρβα. Παρά τις δύσκολες συνθήκες της εποχής ο Ζέρβας φρόντισε να υπάρχει μία ελλιπής (προβληματική ή ό,τι άλλο νομίζει ο καθένας) καταγραφή των λιρών που εισέπραττε ο ΕΔΕΣ και το πού τις ξόδευε. Σίγουρα, κάποιοι επωφελήθηκαν, τσέπωσαν λίρες και χωρίς να ρίξουν μια ντουφεκιά πλούτισαν ξαφνικά. Τουλάχιστον ο Ζέρβας έκανε μια στοιχειώδη αναφορά για το πού πήγαν τα χρήματα που εισέπραξε από τους Βρετανούς.
Ο ΕΛΑΣ αντίθετα, ποτέ δεν έδωσε λογαριασμό για τις χιλιάδες χρυσές λίρες που πήρε από τους Βρετανούς, στους οποίους βέβαια μέχρι σήμερα το Κ.Κ.Ε. σέρνει τα «εξ αμάξης» για τη δράση τους στην Ελλάδα. Είναι εντυπωσιακό, ότι ακόμα και ο Άρης Βελουχιώτης, που φυσικά έκανε γερό κομπόδεμα από βρετανικές λίρες, τις οποίες όμως δεν πρόλαβε να χαρεί «δίνει» στεγνά τους Σιάντο και Ιωαννίδη αναφέροντας ότι χόρευαν (με) τις λίρες στους Κορυσχάδες…
Οι κεντρικοί πληροφοριοδότες της SOE ήταν ο «Οδυσσέας», ένας πρώην λαθρέμπορος ναρκωτικών, που αναλάμβανε τις αποστολές χρημάτων από το SOE Σμύρνης στο ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και ο «Προμηθέας ΙΙ», Αντώνιος Κουτσογιαννόπουλος, απότακτος, φανατικός κομμουνιστής, που είχε στο ενεργητικό του μόνο την ανατίναξη βαρελιών κηροζίνης, στο λιμάνι της Ελιάς, επίνειο των Μολάων, που προορίζονταν για τις ανάγκες του αεροδρομίου της κωμόπολης.
Η συμφωνία Π. Κανελλόπουλου – Βρετανών για τις λίρεςΠώς όμως ξεκίνησε η αποστολή βρετανικών χρημάτων στην Ελλάδα; Γύρω στα τέλη του 1942, οι πράκτορες της SOE (Special Operations Executive), βρετανικής οργάνωσης, που ιδρύθηκε για αναγνωρίσεις, δολιοφθορές και κατασκοπείες στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Ευρώπη, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με τον «διαλλακτικό και συναινετικό με τους κομμουνιστές» Παναγιώτη Κανελλόπουλο, για το πώς θα «φουντώσει» η ελληνική Αντίσταση. Ο Κανελλόπουλος τους είπε ότι θα χρειαστεί 150.000 λίρες τον μήνα (δεν εξήγησε αν εννοεί λίρες στερλίνες ή χρυσές) (Πέτρος Στ. Μακρής-Στάικος).
Ο «Οδυσσέας» που με καΐκια του μετέφερε χρυσές λίρες από τη Σμύρνη και το Κάιρο στην Ελλάδα, ήταν πρώην κατάδικος και μετέπειτα τρόφιμος ψυχιατρείων. Στην πρώτη του αποστολή στη Σμύρνη, τον Νοέμβριο του 1941, ο «Οδυσσέας» έλαβε από τον Pawson, επικεφαλής του SOE στη Σμύρνη, περίπου 3.000 χρυσές λίρες που παρέδωσε στο ΕΑΜ. Όπως προκύπτει από μαρτυρίες των κομμουνιστών Θ. Χατζή και Γ. Ιωαννίδη, τον Ιούνιο του 1942, το ΕΑΜ έλαβε άλλες 4.000 χρυσές λίρες.
Ο κύριος Ιωάννης Μπουγάς στο βιβλίο του, «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΝΔΕΑ», Α’ ΤΟΜΟΣ, θεωρεί υπερβολικό τον αριθμό που παρουσίαζε ο ΕΛΑΣ και μάλιστα τονίζει ότι πιο λίγοι από το 50% όσων αναφέρει ο ΕΛΑΣ, λιγότεροι δηλαδή από 9.000 ήταν στο βουνό. Σε άλλο έγγραφό της, η SOE, τον Αύγουστο του 1943 υποστήριζε ότι έδινε περισσότερα στον ΕΛΑΣ γιατί «τα χρήματα έπιαναν τόπον». Μάλιστα, τόνιζε τα εξής: «Το ειδικό πλεονέκτημα της βοήθειας στον ΕΛΑΣ είναι ότι παρουσιάζουν την καλύτερη αξία των χρημάτων… Το κόστος για να καταταγεί ένας αντάρτης του ΕΛΑΣ είναι 0,16 της στερλίνας, για την ΕΚΚΑ 7,40 στερλίνες και για τον ΕΔΕΣ το ιλιγγιώδες (ποσό) 9,15 στερλίνες».
Ο ΕΛΑΣ δεν έδινε ποτέ καταστάσεις ανταρτών, όπως ο ΕΔΕΣ, αλλά μόνο αριθμούς ανταρτών! Δεν δεχόταν ότι παίρνει χρήματα από τους Βρετανούς, για να μην ενισχύει τις οικογένειες των ανταρτών και να μην πληρώνει όσους αγόραζε τα προϊόντα τους. Πού κατέληξαν οι χρυσές λίρες των Βρετανών; Στο ΚΚΕ; Στα σακούλια των καπεταναίων του ΕΛΑΣ; Στις τσέπες των ηγετών του ΕΑΜ; Άγνωστο. Ο Βρετανός ιστορικός J. Terraine γράφει ότι η Βρετανία έδωσε 2.000.000 χρυσές λίρες στην Ελληνική Αντίσταση και μάλιστα, όχι μόνο στις μεγάλες οργανώσεις. Η έκθεση δράσεως της οργάνωσης «Υβόννη», που συντάχθηκε από τον Έφεδρο Υπίλαρχο (Υπολοχαγό του Ιππικού – Τεθωρακισμένων) Κων/νο Μπενάκη αναφέρει ότι από τέλη Ιουνίου 1942 ως τις 12/10/1944 η Οργάνωση ξόδεψε (μάλιστα έδωσε χρήματα για μισθούς και συντάξεις!) 5.041 χρυσές λίρες, που κατά πάσα πιθανότητα είχαν δοθεί από τη SOE.
Βασική πηγή του άρθρου ήταν το βιβλίο του Ιωάννη Κ. Μπουγά, «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ‘’ΒΑΝΔΕΑ’’», Α’ ΤΟΜΟΣ, Β’ ΕΚΔΟΣΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ, 2023.
Η οργανωμένη χρηματοδότηση των αντάρτικων οργανώσεωνΗ συγκροτημένη παροχή χρημάτων στις αντιστασιακές οργανώσεων ξεκίνησε από τη Β(ασιλική) Σ(τρατιωτική) Α(ποστολή) στην Ελλάδα την άνοιξη του 1943. Ο πρώτος αρχηγός της ΒΣΑ Eddie Myers γράφει ότι αποφασίστηκε να δίνεται μια χρυσή λίρα τον μήνα για κάθε αντάρτη. Ο Ζέρβας, γράφει ο Myers, έδινε ένα ποσό κάθε μήνα σε κάθε αντάρτη και συνεχίζει: «Ο ΕΛΑΣ δεν είχε τέτοιο σύστημα. Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα, ανακάλυψα (σημ: ο Myers) ότι ο ΕΛΑΣ παραχωρούσε τις χρυσές του λίρες στο ΕΑΜ και στους Έλληνες από τους οποίους αγόραζε γέννημα (κυρ. στον πληθυντικό, γεννήματα = δημητριακά) έδινε πιστωτικά σημειώματα (κν. κουπόνια)…»(Eddie Myers, «Η Ελληνική
Πόσες χρυσές λίρες πήρε ο ΕΛΑΣ;Για τις λίρες που πήρε ο ΕΔΕΣ αναφερθήκαμε εκτενώς. Ο ΕΛΑΣ δεν έδωσε καμία αναφορά. Πόσες λίρες πήρε, πόσες ξόδεψε (αν τις ξόδεψε…) και πού. Αν υπολογίσουμε, με βάση τον αριθμό των ανταρτών που είχαν «δηλωθεί» ότι η αναλογία χρυσών λιρών σε ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ ήταν 3:1 ή 4:1, ο ΕΛΑΣ πήρε 800.000-1.000.000 χρυσές λίρες. Η μόνη αναφορά που υπάρχει από την πλευρά της Αριστεράς είναι αυτή του Ανδρέα Μωραΐτη, της ΕΤΑ (Επιμελητείας του Αντάρτη), σύμφωνα με την οποία ο ΕΛΑΣ έλαβε συνολικά 146.000 χρυσές λίρες, ποσό πολύ μικρό για να είναι αληθινό… Η μόνη περίοδος που η αναλογία 3:1 ή 4:1 δεν τηρήθηκε, ήταν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου μεταξύ ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ (Οκτώβριος 1943 – Ιανουάριος 1944).
Η… κατά βούληση χρέωση των Ελασιτών και ο «Κώδικας του Καραγεώργη»Κάποια στιγμή ο Hammond θέλησε να αγοράσει ένα καΐκι για να μεταβαίνει στην Τουρκία. Ρώτησε τον Ελασίτη Σκουφά πόσο κοστίζει η αγορά ενός καϊκιού. Αυτός απάντησε ότι τα διαθέσιμα αξιόπλοα καΐκια στην αγορά ήταν ελάχιστα και η αγορά ενός μικρού καϊκιού κόστιζε 250 χρυσές λίρες. Όταν αργότερα ο Hammond πήγε στη Θεσσαλία και συζήτησε το ίδιο θέμα με το ηγετικό στέλεχος του ΕΑΜ/ΚΚΕ Κώστα Καραγιώργη, αυτός απάντησε, ότι η αγορά ενός καϊκιού κόστιζε 2.000 χρυσές λίρες (οκτώ φορές περισσότερα από τα χρήματα που είπε ο Σκουφάς!). Βέβαια, το τελικό ποσό της αγοράς από στέλεχος του ΕΛΑΣ ενός προϊόντος ήταν γνωστό μόνο σε αυτόν. Και δεν είναι βέβαιο ότι ο πωλητής θα εισέπραττε χρήματα, καθώς μπορεί να πληρωνόταν με πιστωτική απόδειξη του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ! Σύμφωνα με τον κύριο Ι. Μπουγά: «Πολλοί ακόμα ερευνούν για τον «Κώδικα του Καραγιώργη», να βρουν τις κρυμμένες χρυσές λίρες που λέγεται ότι άφησε κάπου στη Θεσσαλία».
Ο ΕΛΑΣ δεν έδινε ποτέ καταστάσεις ανταρτών, όπως ο ΕΔΕΣ, αλλά μόνο αριθμούς ανταρτών! Δεν δεχόταν ότι παίρνει χρήματα από τους Βρετανούς, για να μην ενισχύει τις οικογένειες των ανταρτών και να μην πληρώνει όσους αγόραζε τα προϊόντα τους. Πού κατέληξαν οι χρυσές λίρες των Βρετανών; Στο ΚΚΕ; Στα σακούλια των καπεταναίων του ΕΛΑΣ; Στις τσέπες των ηγετών του ΕΑΜ; Άγνωστο. Ο Βρετανός ιστορικός J. Terraine γράφει ότι η Βρετανία έδωσε 2.000.000 χρυσές λίρες στην Ελληνική Αντίσταση και μάλιστα, όχι μόνο στις μεγάλες οργανώσεις. Η έκθεση δράσεως της οργάνωσης «Υβόννη», που συντάχθηκε από τον Έφεδρο Υπίλαρχο (Υπολοχαγό του Ιππικού – Τεθωρακισμένων) Κων/νο Μπενάκη αναφέρει ότι από τέλη Ιουνίου 1942 ως τις 12/10/1944 η Οργάνωση ξόδεψε (μάλιστα έδωσε χρήματα για μισθούς και συντάξεις!) 5.041 χρυσές λίρες, που κατά πάσα πιθανότητα είχαν δοθεί από τη SOE.
Ο χορός Σιάντου – Ιωαννίδη με τις χρυσές λίρες στους Κορυσχάδες και οι λίρες που δεν έφτασαν ποτέ εκεί που έπρεπεΤο καλοκαίρι του 1944, στους Κορυσχάδες, ο Γιώργης Σιάντος και ο Γιάννης Ιωαννίδης είχαν γεμίσει ένα μπαούλο με χρυσές λίρες. Γράφει ο Γιάννης Πετσόπουλος («Παληός»), στέλεχος του ΕΑΜ/ΚΚΕ, που κάποια στιγμή απομακρύνθηκε: «Αξίζει να επισημανθεί και η γνώμη του Άρη Βελουχιώτη για τον τότε Γ.Γ. του Κ.Κ.Ε. (εννοεί τον Σιάντο), τον άνθρωπο που ήλεγχε τα πάντα, όχι μόνο στο κόμμα αλλά και στο ΕΑΜ/ΕΛΑΣ: Ήταν ένας κατεργάρης, που μαζί με τον Μπάκακα (Γιάννη Ιωαννίδη) είχαν ένα μπαούλο με εγγλέζικες λίρες στους Κορυσχάδες. Το άνοιγαν, τις χόρευαν με τα χέρια τους και παθιάζονταν με το κίτρινο πυρετό τους…» (από το άρθρο του «Παληού», τον Ιούλιο 1947 στην εφημερίδα «Εθνική Φλόγα» με τίτλο: «Ποιοι πήραν τις λίρες, ο Σβώλος ή ο Σιάντος;»).
Ο Άρης Βελουχιώτης και οι χρυσές λίρεςΟ Άρης Βελουχιώτης μπορεί να έπνεε μένεα κατά των Βρετανών, ωστόσο είχε άλλη άποψη για τις λίρες τους: «… Οι αλυσίδες των Γερμανών είναι από σίδερο και κάποτε θα σκουριάσουν. Των Εγγλέζων είναι από στερλίνες χρυσές, γι’ αυτό δύσκολα κόβονται» («Ο Άρης Βελουχιώτης και οι Άγγλοι», Κ. Γκριτζώνας, Εκδόσεις Γλάρος, σελ. 132).
ΕπίλογοςΜέρος των χρυσών λιρών κατέληξαν σε αγορά προϊόντων στη μαύρη αγορά, στον τζόγο και σε λύτρα. Πολλές λίρες κατέληξαν σε χέρια καπεταναίων του ΕΛΑΣ και ανταρτών και δεν παραδόθηκαν. Κάποιοι αντάρτες που υπεξαίρεσαν χρυσές λίρες και εντοπίστηκαν πέρασαν από ανταρτοδικείο και εκτελέστηκαν. Κάποιοι όμως, τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 βρέθηκαν, από το πουθενά, με πολλά χρήματα και οικοδόμησαν μεγάλα κτίρια ή δημιούργησαν επιχειρήσεις, χωρίς ποτέ να εξηγήσουν πώς τα κατάφεραν…
