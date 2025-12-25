Το Ρουμλούκι της Μακεδονίας με τη «σπάνια φυλή αιγοπροβάτων» - Από τον Μέγα Αλέξανδρο και τις γυναίκες πολεμίστριες μέχρι τους Ρωμαίους και τους Οθωμανούς

Που βρίσκεται το Ρουμλούκι και πώς πήρε το όνομά του- Άγνωστα ιστορικά στοιχεία- Ποια η σχέση του με τον Μέγα Αλέξανδρο - Γιατί ο Μακεδόνας στρατηλάτης έδωσε το «δικαίωμα» στις γυναίκες του Γιδά (Αλεξάνδρειας Ημαθίας) να φορούν τον κεφαλόδεσμο που μοιάζει με περικεφαλαία;