Ο σκύλος του Λιούις Χάμιλτον βρίσκεται σε κώμα - Το μήνυμα του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή για τον Roscoe

Ποιος είναι ο Roscoe

Πρόκειται για ένα αγγλικό μπουλντόγκ, το οποίο λατρεύει να συνοδεύει τον Λιούις Χάμιλτον σε πίστες Grand Prix της Formula 1. Ο 12χρονος αυτός σκύλος τραβάει συνέχεια τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του.Μάλιστα, έχει και τον δικό του λογαριασμό instagram, στον οποίο μετράει 1,3 εκατ. ακολούθους. Έχει συμμετάσχει και στην ταινία «», της οποίας παραγωγός ήταν ο Βρετανός πιλότος της Ferrari.Στο Grand Prix του Βελγίου, ο Χάμίλτον αποκάλυψε ότι ο Roscoe έχει χάσει πλέον την ακοή του.Ακολουθεί τον Χάμιλτον παντού, ακόμα και στη διατροφή του. Και οι δύο είναι βίγκαν και πιστεύουν πως αυτός ο τρόπος διατροφής προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην υγεία τους.Οι δύο τους είναι αχώριστοι και ο Χάμιλτον έχει δηλώσει πως είναι ο καλύτερός του φίλος.