Ο σκύλος του Λιούις Χάμιλτον βρίσκεται σε κώμα - Το μήνυμα του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή για τον Roscoe
Ο σκύλος του Λιούις Χάμιλτον βρίσκεται σε κώμα - Το μήνυμα του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή για τον Roscoe

Ο Roscoe ταλαιπωρείται από μία βαριάς μορφή πνευμονία και χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο - Ποιο είναι το 12χρονο αγγλικό μπουλντόγκ που είναι πάντα δίπλα στον Χάμιλτον

Δύσκολες ώρες για τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, καθώς ο αγαπημένος του σκύλος, Roscoe, εισήχθη στο νοσοκομείο με βαριάς μορφή πνευμονία και πλέον βρίσκεται σε κώμα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο 40χρονος Βρετανός πιλότος της Ferrari, πριν από λίγες ημέρες ο  Roscoe υπέστη βαριά πνευμονία με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να αναπνεύσει.

Χρειάστηκε να εισαχθεί σε νοσοκομείο και του χορηγήθηκε καταστολή για να ηρεμήσει όσο του έκαναν εξετάσεις. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων η καρδιά του σταμάτησε.



Οι γιατροί μπόρεσαν να τον επαναφέρουν και πλέον βρίσκεται σε κώμα. Αύριο (27/9) θα προσπαθήσουν να τον ξυπνήσουν χωρίς να είναι βέβαιο πως θα καταφέρει να ξυπνήσει. Ο Χάμιλτον τονίζει ότι «βρίσκεται δίπλα του».

Η ανάρτηση του Βρετανού οδηγού της Ferrari:

«Παρακαλώ κρατήστε τον Roscoe στις σκέψεις σας. Θέλω να σας κρατώ ενήμερους. Ο Roscoe εμφάνισε ξανά πνευμονία και δυσκολευόταν να αναπνεύσει.

Εισήχθη στο νοσοκομείο και του χορηγήθηκε καταστολή για να ηρεμήσει όσο του έκαναν εξετάσεις, και στη διάρκεια της διαδικασίας η καρδιά του σταμάτησε.

Κατάφεραν να επαναφέρουν τον καρδιακό παλμό και τώρα βρίσκεται σε κώμα. Δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει από αυτό. Αύριο θα προσπαθήσουμε να τον ξυπνήσουμε. Είμαι στο πλευρό του και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις προσευχές και τη στήριξή σας».




Ποιος είναι ο Roscoe

Πρόκειται για ένα αγγλικό μπουλντόγκ, το οποίο λατρεύει να συνοδεύει τον Λιούις Χάμιλτον σε πίστες Grand Prix της Formula 1. Ο 12χρονος αυτός σκύλος τραβάει συνέχεια τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του.


Μάλιστα, έχει και τον δικό του λογαριασμό instagram, στον οποίο μετράει 1,3 εκατ. ακολούθους. Έχει συμμετάσχει και στην ταινία «F1: The Movie», της οποίας παραγωγός ήταν ο Βρετανός πιλότος της Ferrari.


Στο Grand Prix του Βελγίου, ο Χάμίλτον αποκάλυψε ότι ο Roscoe έχει χάσει πλέον την ακοή του.



Ακολουθεί τον Χάμιλτον παντού, ακόμα και στη διατροφή του. Και οι δύο είναι βίγκαν και πιστεύουν πως αυτός ο τρόπος διατροφής προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην υγεία τους.

Οι δύο τους είναι αχώριστοι και ο Χάμιλτον έχει δηλώσει πως είναι ο καλύτερός του φίλος.
