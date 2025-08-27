Ο Στεργιάδης, η άλωση της Σμύρνης και ο μαρτυρικός θάνατος του Μητροπολίτη Χρυσόστομου

Στις 26 Αυγούστου του 1922 ο Ύπατος αρμοστής της Ελλάδας φεύγει από την πόλη αφήνοντας τους Έλληνες στην τύχη τους και την επόμενη μέρα οι Τούρκοι αρχίζουν τις θηριωδίες