Doomscrolling και ενημέρωση - Τι γίνεται όταν οι ειδήσεις μας προκαλούν άγχος;

Το ψυχολογικό και σωματικό τίμημα του Doomscrolling

Ενημέρωση VS doomscrolling

Οι ώμοι είναι σφιγμένοι, το στομάχι είναι κόμπος, αλλά δεν μπορείτε να αφήσετε το τηλέφωνό σας κάτω. Διαβάζετε πιθανώς για τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ - Παλαιστίνης, μετά σας πετάγεται μια είδηση για τους σεισμούς στη Σαντορίνη , για τη φωτιά στην Καλιφόρνια και για την κλιματική καταστροφή και τη θερμοκρασία του πλανήτη που συνεχώς ανεβαίνει.Στην ψηφιακή εποχή, η ενημέρωση είναι πιο εύκολη και γρήγορη από ποτέ, αλλά τελικά έχει ένα κρυφό κόστος - το, ή αλλιώς η καταστροφολογία. Το doomscrolling, ένας όρος που έγινε γνωστός τα τελευταία χρόνια, αναφέρεται στην ατελείωτη κατανάλωση αρνητικών ειδήσεων, συχνά εις βάρος της ψυχικής και συναισθηματικής ευεξίας του ατόμου. Ενώ λοιπόν η ενημέρωση για τα τρέχοντα γεγονότα είναι σημαντική, η υπερβολική έκθεση σε δυσάρεστο περιεχόμενο μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, στρες, ακόμη και κατάθλιψη.Το doomscrolling περιγράφει ουσιαστικά την ψυχαναγκαστική πράξη της κύλισης σε κακές ειδήσεις, ακόμη και όταν αυτές επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεση ή την ψυχική κατάσταση του ατόμου. Συχνά περιλαμβάνει την υπερβολική ενασχόληση με τα, τις ειδησεογραφικές εφαρμογές ή τους ιστότοπους που είναι γεμάτοι με ανησυχητικούς τίτλους για κρίσεις όπως πανδημίες, πολέμους, κλιματικές καταστροφές και οικονομική ύφεση. Οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν μάλιστα, ότι το doomscrolling οφείλεται στη φυσική μας τάση να αναζητούμε- ένας μηχανισμός επιβίωσης που έχει τις ρίζες του στην ανθρώπινη εξέλιξη. Ωστόσο, στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο, αυτό μπορεί να γίνει τρομερά επιζήμιο για την ψυχική μας υγεία.Πιο συγκεκριμένα, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Health Communication (2022) διαπίστωσε ότι τα άτομα που κατανάλωναν υπερβολικές ποσότητες αρνητικών ειδήσεων ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα στρες, άγχους και συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD). Μια άλλη έρευνα στο PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) τόνισε ότι η παρατεταμένη έκθεση σε δυσάρεστες ειδήσεις μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική εξάντληση και γνωστική κόπωση. Πέρα όμως από την ψυχική υγεία, το doomscrolling μπορεί επίσης να επηρεάσει τη σωματική υγεία. Το χρόνιο στρες από την κατανάλωση αρνητικών ειδήσεων έχει συνδεθεί με διαταραχές του ύπνου, αυξημένα επίπεδακαι εξασθενημένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Το μπλε φως από τις οθόνες επιδεινώνει αυτά τα ζητήματα, καθώς διαταράσσει την παραγωγή μελατονίνης, καθιστώντας δυσκολότερη την επίτευξη ποιοτικού ύπνου.Για να μην ξεπεράσετε τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ενημέρωση και την καταστροφολογία, λάβετε υπόψη σας αυτές τις στρατηγικές:1. Ορίστε χρονικά όριαΑντί να ελέγχετε συνεχώς τις ειδήσεις, προγραμματίστε συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας για να ενημερώνεστε για τα τρέχοντα γεγονότα. Η Αμερικανική Ψυχολογική Ένωση (APA) προτείνει τον περιορισμό της κατανάλωσης ειδήσεων σε όχι περισσότερα από 30 λεπτά την ημέρα για να μειωθεί το άγχος και να βελτιωθεί η συγκέντρωση.2. Επιλέξτε αξιόπιστες και καλά ενημερωμένες πηγέςΗ παραπληροφόρηση και ο εντυπωσιασμός συμβάλλουν στον περιττό φόβο και το άγχος. Επιλέξτε αξιόπιστες πηγές ειδήσεων που παρέχουν σωστή και καλά στοιχειοθετημένη ενημέρωση. Αποφύγετε τους τίτλους clickbait και τους μη επαληθευμένους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.3. Ασχοληθείτε με τη συνειδητή κατανάλωση