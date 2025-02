Ψηφιακά «ναρκωτικά»: Η βιομηχανία της ντοπαμίνης και πώς να απεξαρτηθούμε

Η επιστήμη πίσω από τον ψηφιακό μας εθισμό

Η επιδημία του ψηφιακού εθισμού

Ανηδονία: Το κόστος της υπερδιέγερσης

Η επιχείρηση της ντοπαμίνης: Ο ρόλος των εταιρειών τεχνολογίας

Καλώς ήρθατε στην εποχή των, ή αλλιώς των. Δεν πρόκειται για κοκαΐνη ή κάναβη που μπορεί κανείς να βρει διαδικτυακά – αν και η σοσιαλμιντιακή μας πραγματικότητα ενδείκνυται για αυτό, βλέπε το telegram -, αλλά για τον εθισμό μας στα εργαλεία που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία και φυσικά στα smartphones μας.Σκεφτείτε ότι ζούμε σε μια στιγμή στον χρόνο όπου μπορούμε να κάνουμε τα πάντα στο κινητό μας: να παραγγείλουμε φαγητό, να παρακολουθήσουμε πορνό και ταινίες, να αγοράσουμε ένα αμάξι, να μιλήσουμε με αγνώστους ή φίλους, να καταθέσουμε χρήματα και να παίξουμε στοίχημα. Πώς γίνεται όμως, ενώ ακριβώς ζούμε στην εποχή της απόλυτης ευκολίας και αφθονίας, να είμαστε συνεχώς τόσο δυστυχισμένοι και μόνοι μας, ίσως περισσότερο από ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία; Είναι η συνεχή μας επαφή με τηναυτή;Και όντως η παρόρμηση να ελέγξουμε μηνύματα, να περιηγηθούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή απλώς να κοιτάξουμε την αρχική οθόνη έχει γίνει ασυνείδητο αντανακλαστικό. Πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να κοιμηθούμε ή να ξυπνήσουμε χωρίς το τηλέφωνό μας στο χέρι, σαν να είναι απαραίτητες συσκευές υποστήριξης ζωής. Τι οδηγεί όμως σε αυτή την παρόρμηση; Γιατί αδυνατούμε να αντισταθούμε στην έλξη των ψηφιακών συσκευών, ακόμη και όταν αναγνωρίζουμε τις βλαβερές επιπτώσεις τους; Ίσως η απάντηση βρίσκεται στην πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ της ντοπαμίνης , του εθισμού και της ψυχολογίας της ανθρώπινης συμπεριφοράς.Η ντοπαμίνη, που συχνά αποκαλείται ο νευροδιαβιβαστής της «καλής αίσθησης», βρίσκεται στον πυρήνα του εθισμού μας στα. Πρόκειται για την ίδια χημική ουσία του εγκεφάλου που εμπλέκεται στους παραδοσιακούς εθισμούς σε ουσίες όπως τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και ο τζόγος. Όταν λαμβάνουμε μια ειδοποίηση, ένα μήνυμα ή ένα «like» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εγκέφαλός μας απελευθερώνει ντοπαμίνη, ενισχύοντας τη συμπεριφορά και κάνοντάς μας να επιθυμούμε περισσότερο. Οι εταιρείες τεχνολογίας κατανοούν καλά αυτόν τον μηχανισμό και τον εκμεταλλεύονται σχεδιάζοντας εφαρμογές που μεγιστοποιούν τη δέσμευση και τη διατήρηση των χρηστών.Τα smartphones δεν είναι εγγενώς επιβλαβή, αλλά η ικανότητά τους να παρέχουν μια ατελείωτη ροή ερεθισμάτων τα καθιστά άκρως εθιστικά. Σε αντίθεση με τις φυσικές ανταμοιβές, όπως το φαγητό ή η προσωπική συναναστροφή, οι ψηφιακές ανταμοιβές είναι άμεσες, άφθονες και απρόβλεπτες - χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ακόμη πιο συναρπαστικές. Η διαλείπουσα ενίσχυση του ελέγχου των τηλεφώνων μας - μερικές φορές υπάρχει μια ανταμοιβή (ένα μήνυμα, ένα like), και μερικές φορές δεν υπάρχει τίποτα - μας κρατάει εθισμένους, όπως ένας κουλοχέρης σε ένα καζίνο., ιδιαίτερα ο εθισμός στα smartphones, εμπίπτει στην κατηγορία της καταναγκαστικής χρήσης της τεχνολογίας. Αυτός ο τύπος εθισμού μοιράζεται ομοιότητες με την εξάρτηση από ουσίες: ανοχή (ανάγκη για περισσότερο χρόνο στην οθόνη για να νιώσουμε ικανοποίηση), στέρηση (άγχος ή δυσφορία όταν αποχωριζόμαστε τις συσκευές) και καταναγκαστική χρήση παρά τις αρνητικές συνέπειες (παραμέληση της εργασίας, των σχέσεων ή της υγείας).Ο βασικός οδηγός αυτού του εθισμού είναι το FOMO (Fear of Missing Out) , ένα ψυχολογικό φαινόμενο όπου τα άτομα αναζητούν συνεχώς ενημερώσεις για να αποφύγουν να νιώσουν ότι μένουν εκτός. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης εκμεταλλεύονται το FOMO προσφέροντας ατελείωτες ροές περιεχομένου, ειδοποιήσεις και «ιστορίες» που εξαφανίζονται μέσα σε 24 ώρες, δημιουργώντας μια τεχνητή αίσθηση επείγοντος.Με κάθε σύρσιμο, κύλιση ή πάτημα, πλημμυρίζουμε τον εγκέφαλό μας με ντοπαμίνη. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η υπερδιέγερση μπορεί να οδηγήσει σε ανηδονία, μια κατάσταση όπου τα άτομα δυσκολεύονται να βιώσουν ευχαρίστηση από φυσικές, καθημερινές δραστηριότητες. Οι άνθρωποι που περνούν υπερβολικό χρόνο στις συσκευές τους συχνά αναφέρουν ότι αισθάνονται συναισθηματικά «μουδιασμένοι», ανίκανοι να απολαύσουν εμπειρίες του πραγματικού κόσμου, όπως οι πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπιδράσεις, τα χόμπι ή η φύση.Το παράδοξο είναι εντυπωσιακό: Όσο περισσότερο αναζητούμε την ευτυχία μέσω της ψηφιακής ενασχόλησης, τόσο λιγότερο ικανοί γινόμαστε να βιώσουμε την πραγματική χαρά. Η ευκολία και η αφθονία -που κάποτε θεωρούνταν τα χαρακτηριστικά της προόδου- τώρα μας κάνουν λιγότερο ευτυχισμένους. Οι εγκέφαλοί μας, κατακλυζόμενοι από τη συνεχή διέγερση, χάνουν την ικανότητα να αντλούν ικανοποίηση από απλά πράγματα όπως το διάβασμα ενός βιβλίου, μια βόλτα ή μια βαθιά συζήτηση.Το ψηφιακό τοπίο έχει σχεδιαστεί για να μας κρατάει απασχολημένους για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Τεχνολογικοί γίγαντες όπως το Facebook, το Instagram, το TikTok και το YouTube απασχολούν επιστήμονες συμπεριφοράς για να δημιουργήσουν προϊόντα που μεγιστοποιούν την απελευθέρωση ντοπαμίνης. Χαρακτηριστικά όπως η άπειρη κύλιση, το αυτόματο παιχνίδι, οι ειδοποιήσεις push και οι εξατομικευμένες συστάσεις είναι προσεκτικά σχεδιασμένα για να τραβήξουν την προσοχή μας και να μας κρατήσουν να επιστρέφουμε.