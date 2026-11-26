Οι αναμετρήσεις με Μίλαν, Άντερλεχτ και Νόρτζελαντ σε Europa και Conference League – Καλεσμένος ο προπονητής της Εθνικής U17, Βασίλης Παπαδάκης, μετά το εντυπωσιακό 4-1 επί του Κατάρ





Μια ιστορική ομάδα του Βελγίου υποδέχεται ο ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Κόντρα στην Άντερλεχτ η ομάδα του Χρήστου Κόντη αναζητά μία ακόμα υπέρβαση, από τις πολλές που έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο, για να εξακολουθήσει να έχει πολλές ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.







Η ξέφρενη… κούρσα της εθνικής μας ομάδας U17 στο παγκόσμιο κύπελλο του Καταρ, μέσα από τα μάτια του προπονητή της, Βασίλη Παπαδάκη. Φιλοξενούμε τον «αρχιτέκτονα» των επιτυχιών μετά το εκκωφαντικό 4-1 επί του Κατάρ και μιλάμε για τα μεγάλα όνειρα αυτής της ομάδας.



Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.







Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ



Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό



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Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ



Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη



Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.



Στο « The Football Show » της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου: Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για Ολυμπιακό, ΟΦΗ και Παναθηναϊκό σε Europa και Conference League. Η μεγάλη Μίλαν αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» στο «Γ. Καραϊσκάκης», που έχουν από το παρελθόν το “know how” για να κερδίσουν τους «Ροσονέρι».Μια ιστορική ομάδα του Βελγίου υποδέχεται ο ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Κόντρα στην Άντερλεχτ η ομάδα του Χρήστου Κόντη αναζητά μία ακόμα υπέρβαση, από τις πολλές που έχει κάνει τον τελευταίο χρόνο, για να εξακολουθήσει να έχει πολλές ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.Τις υψηλές πτήσεις στο Conference League θέλει να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός στη Δανία κόντρα στη Νόρτζελαντ. Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν να έχουν το απόλυτο στις νίκες, στη League Phase του θεσμού, πετυχαίνοντας την 4η και διατηρώντας ακέραιες τις ελπίδες να τερματίσει στην πρώτη 8άδα.Η ξέφρενη… κούρσα της εθνικής μας ομάδας U17 στο παγκόσμιο κύπελλο του Καταρ, μέσα από τα μάτια του προπονητή της, Βασίλη Παπαδάκη. Φιλοξενούμε τον «αρχιτέκτονα» των επιτυχιών μετά το εκκωφαντικό 4-1 επί του Κατάρ και μιλάμε για τα μεγάλα όνειρα αυτής της ομάδας.Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερΟ Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚΟ Φώτης Πλιάκος για τον ΆρηΟ Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.

Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού



Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού



Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ



Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη



Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.



Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.