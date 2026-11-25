Το αμερικανικό Μέσο αποκαλύπτει το σχέδιο του προέδρου της FIFA και τα τεράστια μπόνους που θα κέρδιζαν οι εμπλεκόμενοι





Ωστόσο το συγκεκριμένο ζήτημα εξακολουθεί να απασχολεί τον κόσμο του ποδοσφαίρου, καθώς είμαστε και σε προςκλογική περίοδο στη Διεθνή Ομοσπονδία (τον ερχόμενο Μάρτιο οι εκλογές) με το







Αυτές οι λεπτομέρειες αναφέρονται αναλυτικά σε έγγραφα που διέρρευσαν πρόσφατα σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της



Περιγράφουν επίσης ένα «σχέδιο παροχής κινήτρων στη διοίκηση», το οποίο προέβλεπε την έκδοση νέων μετοχών προς τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας για κάθε 1 δισεκατομμύριο δολάρια που θα προστίθετο στην αρχική αποτίμησή της των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου, το 5% των μετοχών της FFE θα κατευθυνόταν στη δεξαμενή των μπόνους, πράγμα που σημαίνει ότι τα αφεντικά της FFE θα μπορούσαν να μοιραστούν έως και 50 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ τους για κάθε τέτοια αύξηση.







Τα έγγραφα δεν κατονομάζουν ποιοι θα αποτελούσαν τη διοικητική ομάδα —ούτε αναφέρουν ονόματα φυσικών προσώπων γενικότερα— αλλά ορίζουν ότι η FFE θα διοικούνταν από ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο η FIFA θα διέθετε τέσσερις έδρες, συμπεριλαμβανομένης μίας για τον πρόεδρο και μίας για τον γενικό γραμματέα της, οι οποίοι θα κατείχαν αντίστοιχα τις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου. Εξηγούν επίσης ότι η FIFA θα διοχέτευε 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια από δικά της κεφάλαια για να παράσχει στην FFE άμεσο κεφάλαιο κίνησης.



Υπάρχουν επίσης εκτενείς αναφορές για τον τρόπο χρήσης των εσόδων της FFE, με ένα μέρος να δεσμεύεται για την κάλυψη των ετήσιων εξόδων της FIFA και το υπόλοιπο να χρησιμοποιείται για τη μαζική αύξηση των ετήσιων αναπτυξιακών επιχορηγήσεων που διανέμει η ομοσπονδία στις ομοσπονδίες-μέλη της.



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Η Thrive, της οποίας ηγείται ο Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του γαμπρού του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ,



Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Thrive επελέγη ως ο βασικός επενδυτής της FFE χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, λόγω αυτού που η FIFA περιέγραψε ως «ειδική και μοναδική φύση της προτεινόμενης επένδυσης».



Όλα τα παραπάνω, βέβαια, δεν έχουν πλέον πρακτική ισχύ, καθώς τα έγγραφα καθιστούν σαφές ότι ολόκληρη η πρόταση τελούσε υπό την έγκριση της πλειοψηφίας των 211 ομοσπονδιών-μελών της FIFA.



Επί έναν ολόκληρο χρόνο ο Τζιάνι Ινφαντίνο και κάποιοι στενοί του συνεργάτες δούλευαν πυρετωδώς στο σχέδιο ξεπουλήματος των αγωνιστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της FIFA γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου σε ιδιωτικά κεφάλαια, αλλά η παγκόσμια κατακραυγή τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν τα σχέδια τους.Ωστόσο το συγκεκριμένο ζήτημα εξακολουθεί να απασχολεί τον κόσμο του ποδοσφαίρου, καθώς είμαστε και σε προςκλογική περίοδο στη Διεθνή Ομοσπονδία (τον ερχόμενο Μάρτιο οι εκλογές) με το Athletic σήμερα να αποκαλύπτει ορισμένα από τα βασικά σημεία του σχεδίου επικαλούμενα έγγραφα που είδαν οι συντάκτες του και τα οποία έχουν πιστοποιηθεί ότι είναι αυθεντικά.Το αποτυχημένο σχέδιο με την ονομασία FIFA Forward Enterprise (FFE) περιλάμβανε προβλέψεις για την εισαγωγή της νέας εταιρείας στο χρηματιστήριο, την καταβολή τεράστιων μπόνους στη διοικητική της ομάδα και την παραχώρηση των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου για έως και 96 χρόνια.Αυτές οι λεπτομέρειες αναφέρονται αναλυτικά σε έγγραφα που διέρρευσαν πρόσφατα σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της FIFA και της Thrive Capital, του επενδυτικού κεφαλαίου ιδιωτικών συμμετοχών (private-equity fund) που προοριζόταν να αποτελέσει τον βασικό εταίρο της παγκόσμιας συνομοσπονδίας στην επίμαχη πρόταση.Περιγράφουν επίσης ένα «σχέδιο παροχής κινήτρων στη διοίκηση», το οποίο προέβλεπε την έκδοση νέων μετοχών προς τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας για κάθε 1 δισεκατομμύριο δολάρια που θα προστίθετο στην αρχική αποτίμησή της των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου, το 5% των μετοχών της FFE θα κατευθυνόταν στη δεξαμενή των μπόνους, πράγμα που σημαίνει ότι τα αφεντικά της FFE θα μπορούσαν να μοιραστούν έως και 50 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ τους για κάθε τέτοια αύξηση.Σε υπόμνημα με ημερομηνία 18 Ιουλίου —μία ημέρα πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας— η FIFA ανέφερε ότι το πρόγραμμα κινήτρων είχε σκοπό να «διασφαλίσει επαρκή κίνητρα για καλή απόδοση».Τα έγγραφα δεν κατονομάζουν ποιοι θα αποτελούσαν τη διοικητική ομάδα —ούτε αναφέρουν ονόματα φυσικών προσώπων γενικότερα— αλλά ορίζουν ότι η FFE θα διοικούνταν από ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο η FIFA θα διέθετε τέσσερις έδρες, συμπεριλαμβανομένης μίας για τον πρόεδρο και μίας για τον γενικό γραμματέα της, οι οποίοι θα κατείχαν αντίστοιχα τις θέσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου. Εξηγούν επίσης ότι η FIFA θα διοχέτευε 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια από δικά της κεφάλαια για να παράσχει στην FFE άμεσο κεφάλαιο κίνησης.Υπάρχουν επίσης εκτενείς αναφορές για τον τρόπο χρήσης των εσόδων της FFE, με ένα μέρος να δεσμεύεται για την κάλυψη των ετήσιων εξόδων της FIFA και το υπόλοιπο να χρησιμοποιείται για τη μαζική αύξηση των ετήσιων αναπτυξιακών επιχορηγήσεων που διανέμει η ομοσπονδία στις ομοσπονδίες-μέλη της.Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ρητή αναφορά σε μερίσματα για τους μετόχους, γεγονός που εγείρει το ερώτημα: ποιο ήταν το όφελος για την Thrive ή οποιονδήποτε άλλον εξωτερικό επενδυτή;Η Thrive, της οποίας ηγείται ο Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του γαμπρού του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ , αρνήθηκε να σχολιάσει όταν προσεγγίστηκε από το The Athletic, αλλά εκτιμάται ότι οι ιδιώτες επενδυτές θα αποκόμιζαν κέρδη πουλώντας μετοχές σε μια πολύ μεγαλύτερη εταιρία ή επενδυτικό σχήμα από την FFE. Δεδομένου ότι η FIFA αναμένει έσοδα 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων την τελευταία τετραετία, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η αξία της FFE θα ξεπερνούσε τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια αρκετά σύντομα.Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Thrive επελέγη ως ο βασικός επενδυτής της FFE χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, λόγω αυτού που η FIFA περιέγραψε ως «ειδική και μοναδική φύση της προτεινόμενης επένδυσης».Όλα τα παραπάνω, βέβαια, δεν έχουν πλέον πρακτική ισχύ, καθώς τα έγγραφα καθιστούν σαφές ότι ολόκληρη η πρόταση τελούσε υπό την έγκριση της πλειοψηφίας των 211 ομοσπονδιών-μελών της FIFA.

Αυτή η έγκριση, φυσικά, δεν ήρθε ποτέ, καθώς ο Ινφαντίνο και μια πολύ μικρή ομάδα στελεχών της FIFA κράτησαν το σχέδιο FFE μυστικό από τον υπόλοιπο οργανισμό —συμπεριλαμβανομένου του εκτελεστικού συμβουλίου— για σχεδόν έναν χρόνο, μέχρι που διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης στα τέλη Ιουλίου.



Αυτό προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις σε μεγάλο μέρος του ποδοσφαιρικού κόσμου, βυθίζοντας τη FIFA σε κρίση και γεννώντας τεράστιες αμφιβολίες για την ικανότητα του Ινφαντίνο να ηγείται του οργανισμού. Ωστόσο, τους τέσσερις μήνες που μεσολάβησαν, ο Ελβετοϊταλός παράγοντας έβαλε γρήγορα το σχέδιο στο συρτάρι, ζήτησε συγγνώμη που δεν ενημέρωσε νωρίτερα τις ομοσπονδίες-μέλη και αποκατέστησε τον έλεγχό του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.



Ο Ινφαντίνο έμοιαζε τελειωμένος στα τέλη Ιουλίου, ωστόσο τώρα βρίσκεται σε τροχιά επανεκλογής στην προεδρία της FIFA τον Μάρτιο.



Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος της Διεθνούς Ομοσπονδίας δήλωσε: «Η FIFA έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η πρόταση FIFA Forward Enterprise θα τελούσε υπό την έγκριση των ομοσπονδιών-μελών της FIFA και του Συμβουλίου της FIFA.



Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, οποιοδήποτε πιθανό σχέδιο παροχής κινήτρων στη διοίκηση αφορούσε αποκλειστικά μέλη της διοίκησης της FFE, στα οποία δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν αξιωματούχοι της FIFA. Αυτό είθισται για προτεινόμενες δομές αυτής της φύσης. Η ηγεσία της FIFA θα είχε μόνο ηγετικούς ρόλους στο διοικητικό συμβούλιο, γεγονός που δεν θα οδηγούσε σε καμία πρόσθετη αμοιβή. Η αμοιβή του προέδρου της FIFA καθορίζεται από την ανεξάρτητη υποεπιτροπή αποδοχών».



Ενώ είναι αλήθεια ότι τα έγγραφα που διέρρευσαν τονίζουν πως οι εκπρόσωποι της FIFA στο διοικητικό συμβούλιο θα είχαν πάντα δικαίωμα βέτο σε οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, αποκαλύπτουν επίσης ότι η παγκόσμια συνομοσπονδία ήταν ανοιχτή στην πώληση πολύ μεγαλύτερου ποσοστού της FFE από ό,τι είχε αρχικά γνωστοποιηθεί, καθώς υπάρχουν αρκετές αναφορές στο «κατώτατο όριο ιδιοκτησίας» (floor ownership) της FIFA στο 51%.



Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η FIFA προτίθεται πράγματι να απαντήσει στις δεκάδες ερωτήσεις σχετικά με την FFE που της έχουν υποβληθεί από μέλη του συμβουλίου της, αν και έχει ήδη δηλώσει ότι θα το πράξει μόνο εάν τα εν λόγω μέλη συμφωνήσουν να υπογράψουν συμφωνητικά εμπιστευτικότητας (NDA) και μεταβούν στα κεντρικά γραφεία της FIFA στη Ζυρίχη για να εξετάσουν τα σχετικά έγγραφα. Η FIFA επιμένει σε αυτούς τους όρους γνωστοποίησης, καθώς αντιμετωπίζει επί του παρόντος νομικές ενέργειες από την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ποδοσφαίρου (UEFA) για το φιάσκο της FFE.