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Δεν επιστρέφει στην Ευρώπη ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ: Υπέγραψε για 2 χρόνια στους Ορλάντο Μάτζικ
Δεν επιστρέφει στην Ευρώπη ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ: Υπέγραψε για 2 χρόνια στους Ορλάντο Μάτζικ
Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ για τον οποίο ενδιαφέρθηκε και πάλι η ελληνική ομάδα συνεχίζει στο NBA και στους Ορλάντο Μάτζικ
Μένει NBA ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ.
Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ του ESPN Σαμς Σαράνια υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Ορλάντο Μάτζικ.
Ο Πόρτερ πέρσι έπαιξε στους Μιλγουόκι Μπακς και τις τελευταίες εβδομάδες, όταν ενημερώθηκε ότι ήταν ελεύθερος, ήταν βασικός στόχος του ΠΑΟΚ στον οποίο είχε αγωνιστεί το 2024.
Για τον παίκτη έδειξε ενδιαφέρον και οι Νάγκετς.
Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ του ESPN Σαμς Σαράνια υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Ορλάντο Μάτζικ.
Ο Πόρτερ πέρσι έπαιξε στους Μιλγουόκι Μπακς και τις τελευταίες εβδομάδες, όταν ενημερώθηκε ότι ήταν ελεύθερος, ήταν βασικός στόχος του ΠΑΟΚ στον οποίο είχε αγωνιστεί το 2024.
Για τον παίκτη έδειξε ενδιαφέρον και οι Νάγκετς.
Porter held meetings with the Denver Nuggets and then the Magic earlier this week. Both teams have been searching for backcourt depth and discussed deals for Porter, who averaged 17.4 points, 7.4 assists and 5.2 rebounds last season in Milwaukee. Orlando conducted extensive due diligence as part of the process with the 26-year-old guard.— Shams Charania (@ShamsCharania) November 25, 2026
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